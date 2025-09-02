DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Schneider Electric von 220 auf 240 Euro angehoben und die Papiere nach ihrer Underperformance von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Konzernchef Olivier Blum habe auf einer Roadshow anhaltend solides Wachstum avisiert, schrieb Gael de-Bray in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er hob vor allem die anhaltend pralle Auftragspipeline im Bereich Datenzentren hervor, die für das kommende Jahr eine gute Berechenbarkeit des Geschäfts bedeute./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 214,1EUR auf Tradegate (02. September 2025, 10:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte