Diese Aktie bietet jetzt Chancen für Dividendenjäger und Trader gleichermaßen!

Dividendenwachstumswerte gibt es viele, doch wenige weisen eine so hohe Qualität und Konstanz wie der Spezialist für Lohn- und Finanzbuchhaltung Paychex auf. Das Unternehmen zahlt seinen Anlegerinnen und Anlegern bereits seit 35 Jahren eine Dividende, davon die letzten 11 Jahre mit ununterbrochenem Wachstum.

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) belief sich in den vergangenen 10 Jahren auf 12,9 Prozent. Gegenüber der ersten, 1989 ausgezahlten Dividende konnte Paychex seine Ausschüttungen sogar mit einer CAGR von 23,0 Prozent steigern. Anlegerinnen und Anleger der ersten Stunde kommen so auf eine unfassbare Einstiegsrendite von 78,1 Prozent.

Sorgen um US-Arbeitsmarkt haben die Aktie korrigieren lassen

Für die Aktie selbst ist es in den vergangenen Monaten weniger gut gelaufen. Nach einem starken Jahresauftakt handelte Paychex deutlich über seiner historischen Bewertung und war damit reif für eine Korrektur. Zusätzlich belasteten Sorgen um den US-Arbeitsmarkt die Anteile: Für das Unternehmen läuft es vor allem dann gut, wenn es für die US-Wirtschaft insgesamt gut läuft.

Hier sind vor dem Hintergrund der US-Zoll- und Handelspolitik Unsicherheiten entstanden, die sich in einem geringeren Aktienkurs niedergeschlagen haben. Mit Blick auf die Bewertung handelt Paychex inzwischen wieder unter seiner historischen Norm, das macht die Anteile für einen fundamental motivierten Einstieg attraktiv. Doch auch im Chart verdichten sich die Anzeichen für eine Trendwende, sodass die Aktie Chancen auch für aktive Anlegerinnen und Anleger bereit hält.

Paychex Chartsignale

Bei 135 US-Dollar verfügt die Aktie über eine starke Unterstützung. Von hier aus konnte eine erste Erholung eingeleitet werden.

Die Käuferinnen und Käufer arbeiten bereits daran, den Abwärtstrend der vergangenen Wochen zu verlassen.

Paychex: Nach der Korrektur ist vor dem nächsten Anstieg!

Das zuverlässige Dividendenwachstum kommt bei Paychex nicht von ungefähr. Das Unternehmen hat seine Geschäftszahlen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten konsequent steigern können und sich so in die Lage versetzt, Anlegerinnen und Anleger am wachsenden Gewinn zu beteiligen.

Eine Gesamtrendite von 312,0 Prozent in den vergangenen Jahren hat nicht nur den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+282,8 Prozent) geschlagen, sondern stellt auch den langfristigen Aufwärtstrend der Aktie unter Beweis.

Diese Range bestimmte das Geschehen

Innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends ist es in den vergangenen 12 Monaten zu einer Seitwärtsbewegung gekommen, die von der Trading-Range zwischen 135 und 155 US-Dollar bestimmt war. Ein zwischenzeitlicher Ausbruch darüber war nicht von Nachhaltigkeit geprägt und führte zum in den vergangenen Wochen zu beobachtenden Abwärtstrend.

Dieser führte zur Aufgabe sowohl der beiden gleitenden Durchschnitte, die mit einem Death Cross außerdem ein Verkaufssignal geliefert haben. Die Horizontalunterstützung bei 135 US-Dollar konnte jedoch verteidigt werden und bot die Ausgangsbasis für eine erste Kurserholung.

Technische Indikatoren verbessern sich

Dabei profitierte Paychex auch von ersten bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD konnten gegen den Trend der Aktie zulegen. Das lässt die Chancen auf eine Gegenbewegung steigen.

Der Sprung über die Signallinie ist dem MACD bereits gelungen. Das Überwinden der Nulllinie, das einen neuen Aufwärtstrend anzeigen würde, steht den Käuferinnen und Käufern allerdings noch bevor. Zumindest ein erstes Aufbruchssignal liegt jedoch vor.

Die Chancen auf einen Anstieg sind jetzt gegeben

Solange die Aktie ihre gegenwärtige Unterstützung behaupten kann, verfügt sie über beste Chancen, die Abwärtstrendlinie zu überwinden und wieder in Richtung der gleitenden Durchschnitte anzusteigen. Ein erstes prozyklisches Kaufsignal würde die Rückeroberung der 50-Tage-Linie darstellen. Ist das der Fall, sollte auch das Erreichen der oberen Range-Begrenzung möglich sein.

Für einen Anstieg über 155 US-Dollar beziehungsweise neue Rekordhochs dürften die Bullen aber auf operative Unterstützung und wachsende Geschäfte angewiesen sein, denn eine Ursache der Korrektur im Frühsommer war die zwischenzeitlich aus dem Ruder gelaufene Bewertung.

Bewertung wieder unter ihrem historischen Durchschnitt

Inzwischen landet Paychex bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,6 (für das laufende Geschäftsjahr). Für das kommende Jahr wird mit einem Anstieg des Unternehmensgewinns auf 5,92 US-Dollar pro Aktie gerechnet, was ein KGV von 23,6 bedeuten würde. Das liegt (wieder) deutlich unter dem Fünfjahresmittel von 29,2.

Auch bei anderen Bewertungskennziffern handelt die Aktie nach einer Zeit der Überbewertung wieder unter ihrer historischen Norm. Das gilt beispielsweise auch für das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) wo der Abschlag bei einem Wert von 17,3 rund 12 Prozent beträgt. Beim Kurs-Buch-Verhältnis ergibt sich eine Abweichung von 7,3 Prozent, während die Dividendenrendite mit derzeit 3,2 Prozent um 17,5 Prozent über dem Fünfjahresmittel liegt.

Analysten zurückhaltend und mit schlechtem Track-Record

Wall-Street-Expertinnen und -Experten sehen bei Paychex weiteres Aufwärtspotenzial, restlos überzeugt sind sie allerdings nicht. Bei aktuell 15 Bewertungen kommt die Aktie nur einmal auf "Kaufen", dafür aber 11 Mal auf "Halten". Als fairer Wert wird im Mittel 147,33 US-Dollar genannt, was gegenüber dem tagesaktuellen Kurs einer Upside von 7,1 Prozent entspricht – das liegt etwas unter den Bewertungsabschlägen vom statistischen Mittel.

Das Stimmungsbild ist allerdings schon seit Längerem stabil neutral. Gegenüber dem Stand vor zwei Jahren, als die Aktie noch auf 4 Empfehlungen zum Kaufen oder Übergewichten kam, hat sich die Verteilung der Meinungen kaum geändert – und dass, obwohl die Aktie zeitweise eine Gesamtrendite von mehr als 50 Prozent geliefert hatte. Die Mehrheit der Analystinnen und Analysten hat Paychex in der Vergangenheit also unterschätzt.

Paychex auf einen Blick

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Charttechnische Chancen auf ein baldiges Ende der Korrektur und eine Trendwende gepaart mit einer inzwischen wieder attraktiven Bewertung: Das ist der Stoff, aus dem aussichtsreiche Einstiegsgelegenheiten gemacht sind. Anlegerinnen und Anleger, die am konsequenten Dividendenwachstum interessiert sind, legen sich jetzt die Aktie ins Depot.

Wer den Wert lieber aktiv begleiten und auf starke Kursgewinne setzen möchte, der sieht sich den Call-Optionsschein MM20X7 an. Dieser verfügt über einen Basispreis von 130 US-Dollar und eine Laufzeit bis zum Juni kommenden Jahres. Damit können auch längere Durststrecken ohne größere Zeitwertverluste ausgesessen werden.

MM20X7 bietet aktuell einen effektiven Hebel (Omega) von 5,2. Das macht hohe Überrendite möglich, wie das Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle (zum Laufzeitende) zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte Paychex zum Laufzeitende unter 130,00 US-Dollar notieren, verfällt MM20X7 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Um diese zu reduzieren, sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter 130,00 US-Dollar fällt. In diesem Fall wäre vor einem weiteren Long-Einstieg eine erneute Bodenbildung abzuwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion