RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 39,46EUR auf Tradegate (02. September 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte