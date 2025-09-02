RBC stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Sector Perform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 62,40EUR auf Tradegate (02. September 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.





