Wie Benkert Stadtmöbel in 30 Länder bringt und Beton komplett verdrängt

Beton dominiert bis heute viele Plätze und Parks – doch aus dem fränkischen Altershausen kommt ein Unternehmen, das beweist, dass Stadtmöbel auch anders gedacht werden können. „Das ist kein Experiment, sondern eine echte Zukunftstechnologie für unsere Produkte“, sagt Jochen Benkert, Geschäftsführer von Benkert Bänke, über den Einsatz von 3D-Druck und klimapositiver Fertigung. Seine langlebigen Bänke und Tische stehen inzwischen in über 30 Ländern, prämiert und oft in architektonisch herausragendem Umfeld. Das Interview beleuchtet, wie Tradition und Experimentierfreude zusammenfinden – und warum Nachhaltigkeit hier mehr als nur ein Etikett ist.

Erinnern Sie sich an den Moment, als bei Ihnen zum ersten Mal die Idee zum 3D-Druck im Stadtmöbelbau auftauchte?

Wir waren schon immer als Unternehmen auf der Suche nach neuen Ideen und haben den Mut gehabt, Dinge anders zu machen. So haben wir es auch als einer der ersten in unserer Branche gewagt, komplett auf Holz zu verzichten – ein Schritt, der damals nicht selbstverständlich war. Aus dieser Haltung heraus entstand auch die Idee, den 3D-Druck in den Stadtmöbelbau zu integrieren. Es ging uns darum, Nachhaltigkeit, Designfreiheit und Präzision neu zu denken. Aber uns war schnell klar: Das ist kein Experiment, sondern eine echte Zukunftstechnologie für unsere Produkte.

Stichwort: Klimapositive Produktion. Viele Firmen sprechen von Klimaneutralität, Sie gehen darüber hinaus. Wie sieht dieser Unterschied konkret im Alltag Ihrer Produktion aus?

Bei uns kam schon sehr früh die Frage auf: Wie kann man als Unternehmen gleichzeitig ökonomisch und ökologisch nachhaltig agieren? Die Antwort haben wir Schritt für Schritt entwickelt. Bereits Ende der 90er Jahre haben wir unser Firmengebäude im Öko-Dorf Altershausen genau mit diesem Gedanken gebaut – lange bevor Nachhaltigkeit „in Mode“ kam. In unserer Produktion benötigen wir weder Öl noch Gas oder Wasser. Zur Beheizung nutzen wir den Solareffekt der transparenten Dächer, die natürliche Wärmedämmung durch den Einbau in die bewachsenen Hügel sowie die Hackschnitzelheizung des Dorfes.

Auch bei unseren Produkten ist Nachhaltigkeit fest verankert. Jedes Stadtmöbel, das unser Werk verlässt, ist zu 100 % recycelbar. Wir verwenden Edelstahl, der bereits zu 55–80 % aus Recyclingmaterial besteht. Vor allem aber setzen wir auf Langlebigkeit: Unsere Bänke, Tische und Pflanzgefäße sind keine Produkte für drei bis fünf Jahre, sondern für Jahrzehnte gemacht. Sie trotzen jeder Witterung, benötigen kaum Pflege und bleiben über Generationen hinweg funktional und ästhetisch.

Darüber hinaus haben wir uns bewusst für eine klimapositive Zertifizierung entschieden. Wir investieren in ein deutsches Klimaschutzprojekt im Landkreis Vorpommern-Rügen, das „Revier Augustenhof“. Dort sichern und pflegen wir 68,5 ha Wald mit über 41.000 Bäumen. Das Ergebnis: Wir gleichen unseren CO₂-Bedarf nicht nur aus, sondern sparen sogar mehr ein, als wir verbrauchen – konkret 684,98 t CO₂.

Wie haben Sie es geschafft, von Altershausen aus Märkte in über 30 Ländern zu erschließen?

Das Fundament ist Qualität. Wenn ein Produkt über Jahrzehnte hält, begeistert das Kunden weltweit. Gleichzeitig haben wir früh erkannt, dass Design eine universelle Sprache ist. Mit klarer Formensprache und verlässlicher Lieferperformance konnten wir auch international überzeugen. Und nicht zuletzt sind wir ein Familienunternehmen – diese Verbindlichkeit und Verlässlichkeit spüren unsere Partner auf der ganzen Welt.

Designpreise und ein Firmengebäude vom Stararchitekten Mario Botta sind nicht alltäglich im Mittelstand. Welche Rolle spielt diese Sichtbarkeit für Ihre Marke – und wie messen Sie den tatsächlichen Effekt solcher Investitionen?

Wenn wir in Architektur und Design investieren, unterstreichen wir damit, dass wir es ernst meinen mit Ästhetik und Qualität – nach innen wie nach außen. Der Effekt ist schwer in klassischen Kennzahlen zu messen, aber er ist deutlich spürbar: in der Wahrnehmung unserer Marke, in internationalen Projekten, die wir dadurch gewinnen, und auch im Stolz unserer Mitarbeiter, Teil dieser Kultur zu sein.



Das Firmengebäude von Benkert Bänke. © BENKERT BÄNKE

Eine wichtige Zielgruppe sind Architekten - für sie sind ein Name wie Mario Botta oder auch renommierte Designpreise sofort ein Begriff – und genau damit unterstreichen wir unser Image und unser Verständnis von Qualität. Diese Sichtbarkeit öffnet Türen, schafft Vertrauen und zeigt, dass wir die gleiche Sprache sprechen wie unsere Partner im Bereich Architektur und Stadtplanung.

Gab es Momente, in denen Sie gezögert haben, ob die Innovationssprünge (3D-Druck, 100 % recycelte Materialien, klimapositives Produzieren, Design & Markenarchitektur) für ein Familienunternehmen zu groß sein könnten?

Zögern gehört zum Unternehmertum – man wägt ab, man reflektiert. Aber für mich überwiegt immer die Überzeugung: Wenn wir nicht mutig vorangehen, verlieren wir den Anspruch, Maßstäbe zu setzen. Unsere Geschichte zeigt, dass genau diese Innovationssprünge uns stark gemacht haben. Rückblickend war jeder Schritt eine Herausforderung – aber auch eine Chance, die Marke zu positionieren.



© BENKERT BÄNKE

Wenn Sie in zwanzig Jahren zurückblicken – welches Ziel wollen Sie bis dahin unbedingt erreicht haben?

Mein Ziel ist, dass BENKERT BÄNKE auch in 20 Jahren ein Synonym für nachhaltiges, innovatives und zeitloses Stadtmobiliar ist. Wir wollen durch Beständigkeit und Qualität an unserem Standort wachsen. Denn genau dafür stehen wir: Qualitätsprodukte aus Bayern – und von dort aus in die ganze Welt.

Wichtig ist mir, dass unsere Produkte nicht modisch sind, sondern modern bleiben. So wie wir heute nach über 40 Jahren stolz sehen können, dass unsere Bänke und Tische Bestand haben, möchte ich auch in Zukunft zurückblicken: auf langlebige Produkte, die Städte prägen und lebenswerter machen. Wenn die nächste Generation unsere Werte weiterträgt, dann haben wir unser Ziel erreicht.

Entscheidend ist für mich, dass wir auch weiterhin nicht stehenbleiben, sondern uns ständig weiterentwickeln – ohne unsere Werte aus den Augen zu verlieren. Kein konkretes Zahlenziel, sondern der Anspruch, auch in 20 Jahren sagen zu können: Wir haben alles richtig gemacht und sind uns selbst treu geblieben. Wenn wir das erreichen, dann haben wir wirklich etwas geschafft.