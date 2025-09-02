Fraport und Nordex bald im Stoxx 600 - Drei deutsche Absteiger

Herausgenommen werden - neben vier anderen Unternehmen aus Europa - dagegen Carl Zeiss Meditec , Gerresheimer und Redcare Pharmacy .

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu den sieben im September neuen Unternehmen im Stoxx Europe 600 zählen auch zwei deutsche. Zugleich werden aber drei deutsche Unternehmen den Index verlassen müssen. Von Montag, 22. September, an, werden der Flughafenbetreiber Fraport und der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex in den breitgefassten, branchenübergreifenden europäischen Index einziehen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Montagabend mitteilte.

Die neuen Mitglieder aus den anderen europäischen Staaten sind Zegona Communications und die Just Group aus Großbritannien, Abivax aus Frankreich, Unicaja Banco aus Spanien sowie Camurus aus Schweden. Den Stoxx 600 verlassen müssen noch Computacenter aus Großbritannien, die schwedische Embracer Group sowie Banca Popolare di Sondrio aus Italien und Verallia aus Frankreich.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 44,00 auf Tradegate (02. September 2025, 10:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,59 %. Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,53 Mrd.. Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +5,76 %/+68,77 % bedeutet.



