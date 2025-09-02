WDH/ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt SMA Solar auf 'Underperform'
- SMA Solar erwartet operativen Verlust für 2025.
- Jefferies stuft Aktie auf "Underperform" mit 16 Euro.
- Ziele für Home & Business Solutions bleiben unverändert.
(Im zweitletzten Satz wird präzisiert, dass SMA Solar die Ziele für die Folgejahre nicht gesenkt hat, sondern für die kommenden Jahre von schlechteren Geschäften in der Sparte Home & Business Solutions als bisher ausgeht.)
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar nach gesenkten Prognosen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dass der Solarkonzern wegen der anhaltend schwachen Marktentwicklung für Privat- und Gewerbeanlagen nun für 2025 einen operativen Verlust erwarte und zudem die Umsatzprognose gesenkt habe, dürfte die Aktie deutlich belasten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Er sieht die neuen Ziele unter den Konsensschätzungen und verweist darauf, dass das Unternehmen zudem für die Folgejahre von schlechteren Geschäften in der Sparte Home & Business Solutions als bisher ausgeht. SMA habe derweil schon vorab vom Risiko einer weiteren Geschäftsverschlechterung im zweiten Halbjahr gesprochen, was seiner Erwartung entsprochen habe./rob/gl/zb/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,84 % und einem Kurs von 16,37 auf Tradegate (02. September 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -20,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,86 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 559,02 Mio..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -1,05 %/+29,87 % bedeutet.
