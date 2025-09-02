Meeting Owl 4+ von Owl Labs erhält Microsoft Teams-Zertifizierung und erweitert damit das Angebot an unternehmensgerechten Lösungen für hybride Meetings (FOTO)

Mit der vollständigen Microsoft-Zertifizierung für sein gesamtes vernetztes System bietet Owl Labs flexible, IT-freundliche Lösungen, die sich nahtlos an jeden Meetingraum anpassen lassen Owl Labs (https://owllabs.de/) , Marktführer im Bereich …



