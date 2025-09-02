Meeting Owl 4+ von Owl Labs erhält Microsoft Teams-Zertifizierung und erweitert damit das Angebot an unternehmensgerechten Lösungen für hybride Meetings (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Mit der vollständigen Microsoft-Zertifizierung für
sein gesamtes vernetztes System bietet Owl Labs flexible, IT-freundliche
Lösungen, die sich nahtlos an jeden Meetingraum anpassen lassen
Owl Labs (https://owllabs.de/) , Marktführer im Bereich
360-Grad-Videokonferenzen mit KI-Unterstützung und hybrider
Kollaborations-Technologie, gab heute bekannt, dass die Meeting Owl 4+
(https://owllabs.de/products/meeting-owl-4-plus) die Microsoft
Teams-Zertifizierung erhalten hat. Mit diesem Meilenstein reiht sich die Meeting
Owl 4+ neben der Meeting Owl 3 (https://owllabs.de/products/meeting-owl-3) und
der Owl Bar (https://owllabs.de/products/owl-bar) in die Liste der für Microsoft
Teams zertifizierten Peripheriegeräte ein. Mit der Zertifizierung des gesamten
Ökosystems bietet Owl Labs IT-Fachleuten nun eine umfassende Produktpalette
branchenführender hybrider Kollaborations-Lösungen.
Mit dieser Errungenschaft festigt Owl Labs seine Rolle als vertrauenswürdiger
IT-Partner, der fast 250.000 Unternehmen und 92 der Fortune-100-Unternehmen
betreut. Die Teams-Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte von Owl Labs die
strengen Anforderungen von IT-Einkäufern erfüllen und eine optimale
Funktionalität in Unternehmensökosystemen gewährleisten.
"Die Microsoft Teams-Zertifizierung für unsere gesamte Produktpalette
unterstreicht unser Engagement für IT-Einkäufer in Unternehmen", so Frank
Weishaupt, CEO von Owl Labs. "Unsere Kund:innen können nun voll und ganz darauf
vertrauen, dass jedes Gerät im Owl Labs-Ökosystem die höchsten Standards für die
Teams-Integration erfüllt. Damit haben IT-Teams die Flexibilität, unsere
Lösungen in Besprechungsräumen jeder Größe einzusetzen und dabei eine
gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten."
Owl Labs definiert das hybride Meeting-Erlebnis neu, indem es gleiche
Voraussetzungen für Remote- und Präsenzteilnehmende schafft. Immer mehr
Unternehmen verzichten auf starre, traditionelle wandmontierte Systeme und
setzen stattdessen auf die modularen Plug-and-Play-Lösungen von Owl, die
Portabilität, Erschwinglichkeit und Flexibilität bieten. Ob kleine
Roundtable-Gespräche oder größere Versammlungen - die Technologie von Owl Labs
lässt sich an jeden Raum und jede Art von Meeting anpassen.
Die Teams-Zertifizierung ergänzt die wachsende Liste der unternehmensgerechten
Validierungen von Owl Labs, darunter TAA-Konformität, Cyber Essentials Plus und
BIS-Zertifizierung, die strenge Sicherheits- und Compliance-Standards für
Regierungs- und Unternehmenskunden weltweit erfüllen. Der gleiche Fokus auf
Zuverlässigkeit gilt auch für die in den USA entwickelte Software von Owl Labs,
die fortlaufend aktualisiert wird, um kontinuierliche Innovationen zu liefern,
die das Meeting-Erlebnis verbessern und den sich weiterentwickelnden
Sicherheitsprotokollen entsprechen.
Weitere Informationen zu den Produkten von Owl Labs finden Sie unter
http://www.owllabs.de/
Über Owl Labs
Owl Labs ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Boston, das KI-gestützte
360-Grad-Videokonferenzlösungen für hybrid arbeitende Organisationen entwickelt.
Die Produktreihe von Owl Labs und die Owl Intelligence System(TM)-Software
machen Meetings inklusiver und kollaborativer, indem sie das Distanzgefühl
zwischen Teilnehmenden aus der Ferne und aus dem Raum ausgleicht. Die für
Microsoft Teams zertifizierte Meeting Owl® 4+ ist die neueste Generation der
ersten WiFi-fähigen 360-Grad-Kamera mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher,
die automatisch an den Sprecher heranzoomt.
Owl Labs hat eine Finanzierung in Höhe von 47 Millionen Dollar erreicht und sich
das Ziel gesetzt, digitale Zusammenarbeit zu revolutionieren. Daran arbeiten
Mitarbeitende auf der ganzen Welt, sowohl remote als auch hybrid.
Mehr über Owl Labs erfahren Sie unter http://www.owllabs.de/
Pressekontakt:
Nadine Scholl
Oseon
mailto:owllabs@oseon.com
T: +49 160 98 46 86 56
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146788/6108924
OTS: Owl Labs
Autor folgen