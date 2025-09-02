Meeting Owl 4+ von Owl Labs erhält Microsoft Teams-Zertifizierung und erweitert damit das Angebot an unternehmensgerechten Lösungen für hybride Meetings (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Frankfurt am Main (ots) - Mit der vollständigen Microsoft-Zertifizierung für
    sein gesamtes vernetztes System bietet Owl Labs flexible, IT-freundliche
    Lösungen, die sich nahtlos an jeden Meetingraum anpassen lassen

    Owl Labs (https://owllabs.de/) , Marktführer im Bereich
    360-Grad-Videokonferenzen mit KI-Unterstützung und hybrider
    Kollaborations-Technologie, gab heute bekannt, dass die Meeting Owl 4+
    (https://owllabs.de/products/meeting-owl-4-plus) die Microsoft
    Teams-Zertifizierung erhalten hat. Mit diesem Meilenstein reiht sich die Meeting
    Owl 4+ neben der Meeting Owl 3 (https://owllabs.de/products/meeting-owl-3) und
    der Owl Bar (https://owllabs.de/products/owl-bar) in die Liste der für Microsoft
    Teams zertifizierten Peripheriegeräte ein. Mit der Zertifizierung des gesamten
    Ökosystems bietet Owl Labs IT-Fachleuten nun eine umfassende Produktpalette
    branchenführender hybrider Kollaborations-Lösungen.

    Mit dieser Errungenschaft festigt Owl Labs seine Rolle als vertrauenswürdiger
    IT-Partner, der fast 250.000 Unternehmen und 92 der Fortune-100-Unternehmen
    betreut. Die Teams-Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte von Owl Labs die
    strengen Anforderungen von IT-Einkäufern erfüllen und eine optimale
    Funktionalität in Unternehmensökosystemen gewährleisten.

    "Die Microsoft Teams-Zertifizierung für unsere gesamte Produktpalette
    unterstreicht unser Engagement für IT-Einkäufer in Unternehmen", so Frank
    Weishaupt, CEO von Owl Labs. "Unsere Kund:innen können nun voll und ganz darauf
    vertrauen, dass jedes Gerät im Owl Labs-Ökosystem die höchsten Standards für die
    Teams-Integration erfüllt. Damit haben IT-Teams die Flexibilität, unsere
    Lösungen in Besprechungsräumen jeder Größe einzusetzen und dabei eine
    gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten."

    Owl Labs definiert das hybride Meeting-Erlebnis neu, indem es gleiche
    Voraussetzungen für Remote- und Präsenzteilnehmende schafft. Immer mehr
    Unternehmen verzichten auf starre, traditionelle wandmontierte Systeme und
    setzen stattdessen auf die modularen Plug-and-Play-Lösungen von Owl, die
    Portabilität, Erschwinglichkeit und Flexibilität bieten. Ob kleine
    Roundtable-Gespräche oder größere Versammlungen - die Technologie von Owl Labs
    lässt sich an jeden Raum und jede Art von Meeting anpassen.

    Die Teams-Zertifizierung ergänzt die wachsende Liste der unternehmensgerechten
    Validierungen von Owl Labs, darunter TAA-Konformität, Cyber Essentials Plus und
    BIS-Zertifizierung, die strenge Sicherheits- und Compliance-Standards für
    Regierungs- und Unternehmenskunden weltweit erfüllen. Der gleiche Fokus auf
    Zuverlässigkeit gilt auch für die in den USA entwickelte Software von Owl Labs,
    die fortlaufend aktualisiert wird, um kontinuierliche Innovationen zu liefern,
    die das Meeting-Erlebnis verbessern und den sich weiterentwickelnden
    Sicherheitsprotokollen entsprechen.

    Weitere Informationen zu den Produkten von Owl Labs finden Sie unter
    http://www.owllabs.de/

    Über Owl Labs

    Owl Labs ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Boston, das KI-gestützte
    360-Grad-Videokonferenzlösungen für hybrid arbeitende Organisationen entwickelt.

    Die Produktreihe von Owl Labs und die Owl Intelligence System(TM)-Software
    machen Meetings inklusiver und kollaborativer, indem sie das Distanzgefühl
    zwischen Teilnehmenden aus der Ferne und aus dem Raum ausgleicht. Die für
    Microsoft Teams zertifizierte Meeting Owl® 4+ ist die neueste Generation der
    ersten WiFi-fähigen 360-Grad-Kamera mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher,
    die automatisch an den Sprecher heranzoomt.

    Owl Labs hat eine Finanzierung in Höhe von 47 Millionen Dollar erreicht und sich
    das Ziel gesetzt, digitale Zusammenarbeit zu revolutionieren. Daran arbeiten
    Mitarbeitende auf der ganzen Welt, sowohl remote als auch hybrid.

    Mehr über Owl Labs erfahren Sie unter http://www.owllabs.de/

    Pressekontakt:

    Nadine Scholl
    Oseon
    mailto:owllabs@oseon.com
    T: +49 160 98 46 86 56

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146788/6108924
    OTS: Owl Labs




    Verfasst von news aktuell
