    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Die Erwartungen an den Flughafenbetreiber seien bereits hoch. Der Gegenwind für die Umsatzentwicklung werde zwar durch eine bessere Ausgabenkontrolle und die nahende Trendwende bei der Barmittelentwicklung überkompensiert, was auch bei möglicherweise höher als erwarteten Investitionen 20206 gelte. Doch die Verschuldung sei immer noch erhöht./gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 71,15EUR auf Tradegate (02. September 2025, 10:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Graham Hunt
    Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00, was einem Rückgang von -1,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Die …