    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen fallen, Renditen steigen.
    • Euro-Bund-Future sinkt um 0,24 Prozent auf 128,93.
    • Politische Unsicherheit in Frankreich sorgt für Verunsicherung.
    Deutsche Anleihen - Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 128,93 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,78 Prozent.

    Die Finanzmärkte warten auf die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Die von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte erwarten für den Monat August einen leichten Anstieg der Inflationsrate von 2,0 Prozent im Vormonat auf 2,1 Prozent. Ein Anziehen der Zinssenkungsspekulationen durch die Europäischen Zentralbank sei daher nicht zu erwarten, schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. In den USA könnte der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie die Märkte bewegen.

    Im Blick bleibt auch die schwierige politische Lage in Frankreich. Das drohende Ende der französischen Regierung sorgt für große Verunsicherung. Anfang der vergangenen Woche hatte Frankreichs Premier François Bayrou angekündigt, im Streit um den von ihm vorgelegten Sparhaushalt am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen.

    Erwartet wird der Sturz der Mitte-Rechts-Regierung, die in der Nationalversammlung keine Mehrheit hat. Zudem haben die Gewerkschaften landesweite Streiks und Kundgebungen gegen den Sparkurs der Regierung angekündigt. Die Renditen von französischen Staatsanleihen stiegen stärker als in den anderen Ländern der Eurozone. Derzeit liegen die französischen Renditen über denen von Griechenland./jsl/la/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Kursverluste Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 128,93 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,78 Prozent. Die Finanzmärkte warten …