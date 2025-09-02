Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 128,93 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,78 Prozent.

Die Finanzmärkte warten auf die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Die von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte erwarten für den Monat August einen leichten Anstieg der Inflationsrate von 2,0 Prozent im Vormonat auf 2,1 Prozent. Ein Anziehen der Zinssenkungsspekulationen durch die Europäischen Zentralbank sei daher nicht zu erwarten, schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. In den USA könnte der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie die Märkte bewegen.