2026 - DGQ, DIN Media und DQS mit Informationen aus erster Hand / Expertenwissen für Qualitätsverantwortliche auf dem Weg zur Revision

Frankfurt/Main (ots) - Die Revision der bekanntesten Managementsystemnorm steht

an: Die neue Fassung der DIN EN ISO 9001 soll planmäßig im Herbst 2026

veröffentlicht werden. Die aktuell gültige Fassung stammt aus dem Jahr 2015.

Bislang steht fest: Die Überarbeitung zielt darauf ab, die Wirksamkeit eines

Qualitätsmanagementsystems zu erhöhen. Für Qualitätsmanager und

Qualitätsmanagementbeauftragte stellen sich schon im Vorfeld zentrale Fragen:

Welche neuen Anforderungen bringt die Norm? Ist mit zusätzlichen Erläuterungen

zu rechnen, die bei der Umsetzung helfen? Hat die Revision Auswirkungen auf die

Zertifizierung des Managementsystems? Welche Chancen bieten sich? Wo finden sich

rechtzeitig die erforderlichen und relevanten Informationen?



Revision der Leitnorm: Drei starke Partner schließen sich zusammen.







des Deutschen Instituts für Normung, DIN e. V.) und der Deutschen Gesellschaft

zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) haben sich drei Partner erneut

zusammengetan, die in dieser Kombination wie keine anderen Institutionen für

Normungsexpertise in Deutschland stehen.



Ziel der Kooperation ist es, allen Qualitätsverantwortlichen auf Basis des

jeweils veröffentlichten Entwurfs während des Revisionsprozesses mit Rat und Tat

zur Seite zu stehen und sie mit Fachinformationen zu allen Themen rund um die

Norm zu begleiten. Aufgrund ihrer Mitwirkung in nationalen und internationalen

Normungsprozessen und der Repräsentanz in den zentralen Normungsgremien - wie

beispielsweise im revisionsverantwortlichen ISO/TC 176 - sind DIN Media, DGQ und

DQS eng in den Überarbeitungsprozess eingebunden.



Veranstaltungsreihe und weitere Informationsangebote



Mit dieser Kooperation wiederholen die drei Partner die erfolgreiche

Zusammenarbeit anlässlich der letzten Revision 2015, bei der das gemeinsame

Angebot auf eine große Resonanz stieß.



Zentrales Element der Kooperation bildet eine Veranstaltungsreihe unter dem

Motto "ISO 9001:2026 - Die nächste Generation", die im Sommer 2026 startet und

sowohl in Präsenz als auch Online durchgeführt wird. Hochkarätige und

praxiserfahrene Referenten werden den Teilnehmenden alle relevanten Neuerungen

vermitteln. Gleichzeitig bieten die Veranstaltungen ausreichend Raum für

Vernetzung und den Austausch unter Qualitätsfachleuten.



Über die gesamte Revisionsphase werden die Kooperationspartner über verschiedene

weitere Formate, wie Webinare, Blogbeiträge oder Fachartikel aktuelle

Informationen zur Verfügung stellen. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





