    2026 - DGQ, DIN Media und DQS mit Informationen aus erster Hand / Expertenwissen für Qualitätsverantwortliche auf dem Weg zur Revision

    Frankfurt/Main (ots) - Die Revision der bekanntesten Managementsystemnorm steht
    an: Die neue Fassung der DIN EN ISO 9001 soll planmäßig im Herbst 2026
    veröffentlicht werden. Die aktuell gültige Fassung stammt aus dem Jahr 2015.
    Bislang steht fest: Die Überarbeitung zielt darauf ab, die Wirksamkeit eines
    Qualitätsmanagementsystems zu erhöhen. Für Qualitätsmanager und
    Qualitätsmanagementbeauftragte stellen sich schon im Vorfeld zentrale Fragen:
    Welche neuen Anforderungen bringt die Norm? Ist mit zusätzlichen Erläuterungen
    zu rechnen, die bei der Umsetzung helfen? Hat die Revision Auswirkungen auf die
    Zertifizierung des Managementsystems? Welche Chancen bieten sich? Wo finden sich
    rechtzeitig die erforderlichen und relevanten Informationen?

    Revision der Leitnorm: Drei starke Partner schließen sich zusammen.

    Mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), DIN Media (Tochterunternehmen
    des Deutschen Instituts für Normung, DIN e. V.) und der Deutschen Gesellschaft
    zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) haben sich drei Partner erneut
    zusammengetan, die in dieser Kombination wie keine anderen Institutionen für
    Normungsexpertise in Deutschland stehen.

    Ziel der Kooperation ist es, allen Qualitätsverantwortlichen auf Basis des
    jeweils veröffentlichten Entwurfs während des Revisionsprozesses mit Rat und Tat
    zur Seite zu stehen und sie mit Fachinformationen zu allen Themen rund um die
    Norm zu begleiten. Aufgrund ihrer Mitwirkung in nationalen und internationalen
    Normungsprozessen und der Repräsentanz in den zentralen Normungsgremien - wie
    beispielsweise im revisionsverantwortlichen ISO/TC 176 - sind DIN Media, DGQ und
    DQS eng in den Überarbeitungsprozess eingebunden.

    Veranstaltungsreihe und weitere Informationsangebote

    Mit dieser Kooperation wiederholen die drei Partner die erfolgreiche
    Zusammenarbeit anlässlich der letzten Revision 2015, bei der das gemeinsame
    Angebot auf eine große Resonanz stieß.

    Zentrales Element der Kooperation bildet eine Veranstaltungsreihe unter dem
    Motto "ISO 9001:2026 - Die nächste Generation", die im Sommer 2026 startet und
    sowohl in Präsenz als auch Online durchgeführt wird. Hochkarätige und
    praxiserfahrene Referenten werden den Teilnehmenden alle relevanten Neuerungen
    vermitteln. Gleichzeitig bieten die Veranstaltungen ausreichend Raum für
    Vernetzung und den Austausch unter Qualitätsfachleuten.

    Über die gesamte Revisionsphase werden die Kooperationspartner über verschiedene
    weitere Formate, wie Webinare, Blogbeiträge oder Fachartikel aktuelle
    Informationen zur Verfügung stellen.
