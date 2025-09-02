ISO 9001
2026 - DGQ, DIN Media und DQS mit Informationen aus erster Hand / Expertenwissen für Qualitätsverantwortliche auf dem Weg zur Revision
Frankfurt/Main (ots) - Die Revision der bekanntesten Managementsystemnorm steht
an: Die neue Fassung der DIN EN ISO 9001 soll planmäßig im Herbst 2026
veröffentlicht werden. Die aktuell gültige Fassung stammt aus dem Jahr 2015.
Bislang steht fest: Die Überarbeitung zielt darauf ab, die Wirksamkeit eines
Qualitätsmanagementsystems zu erhöhen. Für Qualitätsmanager und
Qualitätsmanagementbeauftragte stellen sich schon im Vorfeld zentrale Fragen:
Welche neuen Anforderungen bringt die Norm? Ist mit zusätzlichen Erläuterungen
zu rechnen, die bei der Umsetzung helfen? Hat die Revision Auswirkungen auf die
Zertifizierung des Managementsystems? Welche Chancen bieten sich? Wo finden sich
rechtzeitig die erforderlichen und relevanten Informationen?
Revision der Leitnorm: Drei starke Partner schließen sich zusammen.
an: Die neue Fassung der DIN EN ISO 9001 soll planmäßig im Herbst 2026
veröffentlicht werden. Die aktuell gültige Fassung stammt aus dem Jahr 2015.
Bislang steht fest: Die Überarbeitung zielt darauf ab, die Wirksamkeit eines
Qualitätsmanagementsystems zu erhöhen. Für Qualitätsmanager und
Qualitätsmanagementbeauftragte stellen sich schon im Vorfeld zentrale Fragen:
Welche neuen Anforderungen bringt die Norm? Ist mit zusätzlichen Erläuterungen
zu rechnen, die bei der Umsetzung helfen? Hat die Revision Auswirkungen auf die
Zertifizierung des Managementsystems? Welche Chancen bieten sich? Wo finden sich
rechtzeitig die erforderlichen und relevanten Informationen?
Revision der Leitnorm: Drei starke Partner schließen sich zusammen.
Mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), DIN Media (Tochterunternehmen
des Deutschen Instituts für Normung, DIN e. V.) und der Deutschen Gesellschaft
zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) haben sich drei Partner erneut
zusammengetan, die in dieser Kombination wie keine anderen Institutionen für
Normungsexpertise in Deutschland stehen.
Ziel der Kooperation ist es, allen Qualitätsverantwortlichen auf Basis des
jeweils veröffentlichten Entwurfs während des Revisionsprozesses mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen und sie mit Fachinformationen zu allen Themen rund um die
Norm zu begleiten. Aufgrund ihrer Mitwirkung in nationalen und internationalen
Normungsprozessen und der Repräsentanz in den zentralen Normungsgremien - wie
beispielsweise im revisionsverantwortlichen ISO/TC 176 - sind DIN Media, DGQ und
DQS eng in den Überarbeitungsprozess eingebunden.
Veranstaltungsreihe und weitere Informationsangebote
Mit dieser Kooperation wiederholen die drei Partner die erfolgreiche
Zusammenarbeit anlässlich der letzten Revision 2015, bei der das gemeinsame
Angebot auf eine große Resonanz stieß.
Zentrales Element der Kooperation bildet eine Veranstaltungsreihe unter dem
Motto "ISO 9001:2026 - Die nächste Generation", die im Sommer 2026 startet und
sowohl in Präsenz als auch Online durchgeführt wird. Hochkarätige und
praxiserfahrene Referenten werden den Teilnehmenden alle relevanten Neuerungen
vermitteln. Gleichzeitig bieten die Veranstaltungen ausreichend Raum für
Vernetzung und den Austausch unter Qualitätsfachleuten.
Über die gesamte Revisionsphase werden die Kooperationspartner über verschiedene
weitere Formate, wie Webinare, Blogbeiträge oder Fachartikel aktuelle
Informationen zur Verfügung stellen.
des Deutschen Instituts für Normung, DIN e. V.) und der Deutschen Gesellschaft
zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) haben sich drei Partner erneut
zusammengetan, die in dieser Kombination wie keine anderen Institutionen für
Normungsexpertise in Deutschland stehen.
Ziel der Kooperation ist es, allen Qualitätsverantwortlichen auf Basis des
jeweils veröffentlichten Entwurfs während des Revisionsprozesses mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen und sie mit Fachinformationen zu allen Themen rund um die
Norm zu begleiten. Aufgrund ihrer Mitwirkung in nationalen und internationalen
Normungsprozessen und der Repräsentanz in den zentralen Normungsgremien - wie
beispielsweise im revisionsverantwortlichen ISO/TC 176 - sind DIN Media, DGQ und
DQS eng in den Überarbeitungsprozess eingebunden.
Veranstaltungsreihe und weitere Informationsangebote
Mit dieser Kooperation wiederholen die drei Partner die erfolgreiche
Zusammenarbeit anlässlich der letzten Revision 2015, bei der das gemeinsame
Angebot auf eine große Resonanz stieß.
Zentrales Element der Kooperation bildet eine Veranstaltungsreihe unter dem
Motto "ISO 9001:2026 - Die nächste Generation", die im Sommer 2026 startet und
sowohl in Präsenz als auch Online durchgeführt wird. Hochkarätige und
praxiserfahrene Referenten werden den Teilnehmenden alle relevanten Neuerungen
vermitteln. Gleichzeitig bieten die Veranstaltungen ausreichend Raum für
Vernetzung und den Austausch unter Qualitätsfachleuten.
Über die gesamte Revisionsphase werden die Kooperationspartner über verschiedene
weitere Formate, wie Webinare, Blogbeiträge oder Fachartikel aktuelle
Informationen zur Verfügung stellen.
Autor folgen