PocketBook akquiriert IONNYK und erweitert Portfolio digitaler E-Paper-Kunstdisplays (FOTO)

Radebeul/La Hulpe (ots) - PocketBook, einer der führenden Anbieter von

Premium-E-Readern, akquiriert das belgische Unternehmen IONNYK, bekannt für

großformatige digitale Schwarz-Weiß-Kunstdisplays auf Basis von

E-Paper-Technologie. Mit diesem Schritt ergänzt PocketBook seine eigene Marke

InkPoster(TM), die farbige ePaper- Kunstdisplays anbietet, um eine etablierte

Schwarz-Weiß-Luxuslinie. Beide Marken werden im PocketBook-Portfolio

weitergeführt und technologisch gemeinsam ausgebaut. Die Gründer von IONNYK

bleiben an Bord, das belgische Team wird vollständig integriert. Neben

zusätzlicher Expertise gewinnt PocketBook auch Produktions- und

Entwicklungskapazitäten in Europa, um die Lieferketten unabhängiger von Asien

und den USA zu gestalten. Gemeinsames Ziel ist es, die Kunstdisplays

international stärker zu positionieren und neue Märkte zu erschließen.



Zwei Marken, eine Vision - für die Zukunft digitaler Kunst





Die Kombination beider Marken schafft ein neues Spannungsfeld für Wohnzimmer,

Offices oder repräsentative Innenräume: InkPoster(TM) eröffnet den Zugang zu

zeitgenössischer und klassischer Kunst in Farbe, während IONNYK ein kuratiertes

Schwarz-Weiß-Erlebnis zeitgenössischer Fotografie bietet. Beide Systeme teilen

zentrale Eigenschaften: papierähnliche, blendfreie Displays ohne Blaulicht und

Wärmeentwicklung, kabelloser Betrieb und Akkulaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Die Motivauswahl erfolgt bequem über eine App. Dort haben Nutzer:innen die

Möglichkeit, eigene Bilder hochzuladen oder aus einer vielfältigen Galerie

geprüfter, lizenzierter Kunstwerke zu wählen - von Retro-Postern über

zeitgenössische Designs bis hin zu ikonischen Klassikern.



"IONNYK hat in kurzer Zeit eine besondere Kompetenz im Bereich großformatiger

E-Paper-Rahmen aufgebaut. Mit der Integration in das PocketBook-Portfolio

bündeln wir unsere Ressourcen für den B2C- und B2B-Markt", sagt Enrico Müller,

Geschäftsführer der PocketBook Readers GmbH.



"Dieses neue Kapitel mit PocketBook eröffnet IONNYK außergewöhnliche

Möglichkeiten. Wir bleiben unserer DNA treu und gewinnen gleichzeitig die Kraft

und die Ressourcen, um noch größere Träume zu verwirklichen und unsere Vision

auf neue Märkte auszuweiten", sagt Mathieu Demeuse, CEO und Mitbegründer von

IONNYK.



Über IONNYK



IONNYK wurde 2019 in Belgien gegründet und hat sich auf luxuriöse

Schwarz-Weiß-ePaper-Kunstrahmen spezialisiert. Die Produkte verbinden

minimalistisches Design mit einer kuratierten Auswahl zeitgenössischer

Fotografien.



Über InkPoster(TM)



InkPoster(TM) ist eine Marke von PocketBook und wurde 2025 auf der CES

vorgestellt. Das farbige ePaper-Kunstdisplay ist in drei Größen erhältlich und

verbindet nachhaltige Displaytechnologie mit klassischen Kunst- und Fotomotiven.

Das kabellose Display kombiniert E Ink Spectra 6- mit optionaler Sharp

IGZO-Technologie für eine brillante Farbdarstellung ganz ohne

Hintergrundbeleuchtung. Die Preise variieren je nach Modell.



Weitere Informationen unter: https://inkposter.com/



PocketBook Readers GmbH



PocketBook ist der weltweit drittgrößte Anbieter von auf E Ink-Technologie

basierenden E-Book-Readern und E-Notes und vertreibt zahlreiche digitale

Leseinhalte über einen eigenen E-Book-Shop (https://pocketbook.de/de_de/ebooks)

. Die Geräte selbst können in inhabergeführten Buchhandlungen, dem

PocketBook-Webshop sowie dem Elektronikfachhandel erworben werden. Das 2007

gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Lugano (Schweiz) ist Vorreiter beim

Einsatz von E-Ink-Farbbildschirmen und bietet seine E-Reader derzeit in 50

Ländern an, wo sie jährlich über 500.000 Mal verkauft werden. Durch die

Kombination aus qualitativ hochwertiger Hardware, einzigartiger Software und

ergonomischem Design ist PocketBook führend im Hightech-Premium-Segment. Neben

dem PocketBook-Shop bietet das offene Ökosystem der E-Reader ein flexibles

Leseerlebnis: Auf digitale Inhalte öffentlicher Bibliotheken haben Nutzende via

integrierter Onleihe-App oder per Browser mit OverDrive komfortablen Zugriff.

Auch PDF-Dateien und zahlreiche weitere Dateiformate können problemlos gelesen

werden.



Weitere Informationen unter: https://pocketbook.de/



