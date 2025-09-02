    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    PocketBook akquiriert IONNYK und erweitert Portfolio digitaler E-Paper-Kunstdisplays (FOTO)

    Radebeul/La Hulpe (ots) - PocketBook, einer der führenden Anbieter von
    Premium-E-Readern, akquiriert das belgische Unternehmen IONNYK, bekannt für
    großformatige digitale Schwarz-Weiß-Kunstdisplays auf Basis von
    E-Paper-Technologie. Mit diesem Schritt ergänzt PocketBook seine eigene Marke
    InkPoster(TM), die farbige ePaper- Kunstdisplays anbietet, um eine etablierte
    Schwarz-Weiß-Luxuslinie. Beide Marken werden im PocketBook-Portfolio
    weitergeführt und technologisch gemeinsam ausgebaut. Die Gründer von IONNYK
    bleiben an Bord, das belgische Team wird vollständig integriert. Neben
    zusätzlicher Expertise gewinnt PocketBook auch Produktions- und
    Entwicklungskapazitäten in Europa, um die Lieferketten unabhängiger von Asien
    und den USA zu gestalten. Gemeinsames Ziel ist es, die Kunstdisplays
    international stärker zu positionieren und neue Märkte zu erschließen.

    Zwei Marken, eine Vision - für die Zukunft digitaler Kunst

    Die Kombination beider Marken schafft ein neues Spannungsfeld für Wohnzimmer,
    Offices oder repräsentative Innenräume: InkPoster(TM) eröffnet den Zugang zu
    zeitgenössischer und klassischer Kunst in Farbe, während IONNYK ein kuratiertes
    Schwarz-Weiß-Erlebnis zeitgenössischer Fotografie bietet. Beide Systeme teilen
    zentrale Eigenschaften: papierähnliche, blendfreie Displays ohne Blaulicht und
    Wärmeentwicklung, kabelloser Betrieb und Akkulaufzeiten von bis zu einem Jahr.
    Die Motivauswahl erfolgt bequem über eine App. Dort haben Nutzer:innen die
    Möglichkeit, eigene Bilder hochzuladen oder aus einer vielfältigen Galerie
    geprüfter, lizenzierter Kunstwerke zu wählen - von Retro-Postern über
    zeitgenössische Designs bis hin zu ikonischen Klassikern.

    "IONNYK hat in kurzer Zeit eine besondere Kompetenz im Bereich großformatiger
    E-Paper-Rahmen aufgebaut. Mit der Integration in das PocketBook-Portfolio
    bündeln wir unsere Ressourcen für den B2C- und B2B-Markt", sagt Enrico Müller,
    Geschäftsführer der PocketBook Readers GmbH.

    "Dieses neue Kapitel mit PocketBook eröffnet IONNYK außergewöhnliche
    Möglichkeiten. Wir bleiben unserer DNA treu und gewinnen gleichzeitig die Kraft
    und die Ressourcen, um noch größere Träume zu verwirklichen und unsere Vision
    auf neue Märkte auszuweiten", sagt Mathieu Demeuse, CEO und Mitbegründer von
    IONNYK.

    Über IONNYK

    IONNYK wurde 2019 in Belgien gegründet und hat sich auf luxuriöse
    Schwarz-Weiß-ePaper-Kunstrahmen spezialisiert. Die Produkte verbinden
    minimalistisches Design mit einer kuratierten Auswahl zeitgenössischer
    Fotografien.

    Über InkPoster(TM)

    InkPoster(TM) ist eine Marke von PocketBook und wurde 2025 auf der CES
    vorgestellt. Das farbige ePaper-Kunstdisplay ist in drei Größen erhältlich und
    verbindet nachhaltige Displaytechnologie mit klassischen Kunst- und Fotomotiven.
    Das kabellose Display kombiniert E Ink Spectra 6- mit optionaler Sharp
    IGZO-Technologie für eine brillante Farbdarstellung ganz ohne
    Hintergrundbeleuchtung. Die Preise variieren je nach Modell.

    Weitere Informationen unter: https://inkposter.com/

    PocketBook Readers GmbH

    PocketBook ist der weltweit drittgrößte Anbieter von auf E Ink-Technologie
    basierenden E-Book-Readern und E-Notes und vertreibt zahlreiche digitale
    Leseinhalte über einen eigenen E-Book-Shop (https://pocketbook.de/de_de/ebooks)
    . Die Geräte selbst können in inhabergeführten Buchhandlungen, dem
    PocketBook-Webshop sowie dem Elektronikfachhandel erworben werden. Das 2007
    gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Lugano (Schweiz) ist Vorreiter beim
    Einsatz von E-Ink-Farbbildschirmen und bietet seine E-Reader derzeit in 50
    Ländern an, wo sie jährlich über 500.000 Mal verkauft werden. Durch die
    Kombination aus qualitativ hochwertiger Hardware, einzigartiger Software und
    ergonomischem Design ist PocketBook führend im Hightech-Premium-Segment. Neben
    dem PocketBook-Shop bietet das offene Ökosystem der E-Reader ein flexibles
    Leseerlebnis: Auf digitale Inhalte öffentlicher Bibliotheken haben Nutzende via
    integrierter Onleihe-App oder per Browser mit OverDrive komfortablen Zugriff.
    Auch PDF-Dateien und zahlreiche weitere Dateiformate können problemlos gelesen
    werden.

    Weitere Informationen unter: https://pocketbook.de/

