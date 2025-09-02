PocketBook akquiriert IONNYK und erweitert Portfolio digitaler E-Paper-Kunstdisplays (FOTO)
Radebeul/La Hulpe (ots) - PocketBook, einer der führenden Anbieter von
Premium-E-Readern, akquiriert das belgische Unternehmen IONNYK, bekannt für
großformatige digitale Schwarz-Weiß-Kunstdisplays auf Basis von
E-Paper-Technologie. Mit diesem Schritt ergänzt PocketBook seine eigene Marke
InkPoster(TM), die farbige ePaper- Kunstdisplays anbietet, um eine etablierte
Schwarz-Weiß-Luxuslinie. Beide Marken werden im PocketBook-Portfolio
weitergeführt und technologisch gemeinsam ausgebaut. Die Gründer von IONNYK
bleiben an Bord, das belgische Team wird vollständig integriert. Neben
zusätzlicher Expertise gewinnt PocketBook auch Produktions- und
Entwicklungskapazitäten in Europa, um die Lieferketten unabhängiger von Asien
und den USA zu gestalten. Gemeinsames Ziel ist es, die Kunstdisplays
international stärker zu positionieren und neue Märkte zu erschließen.
Zwei Marken, eine Vision - für die Zukunft digitaler Kunst
Zwei Marken, eine Vision - für die Zukunft digitaler Kunst
Die Kombination beider Marken schafft ein neues Spannungsfeld für Wohnzimmer,
Offices oder repräsentative Innenräume: InkPoster(TM) eröffnet den Zugang zu
zeitgenössischer und klassischer Kunst in Farbe, während IONNYK ein kuratiertes
Schwarz-Weiß-Erlebnis zeitgenössischer Fotografie bietet. Beide Systeme teilen
zentrale Eigenschaften: papierähnliche, blendfreie Displays ohne Blaulicht und
Wärmeentwicklung, kabelloser Betrieb und Akkulaufzeiten von bis zu einem Jahr.
Die Motivauswahl erfolgt bequem über eine App. Dort haben Nutzer:innen die
Möglichkeit, eigene Bilder hochzuladen oder aus einer vielfältigen Galerie
geprüfter, lizenzierter Kunstwerke zu wählen - von Retro-Postern über
zeitgenössische Designs bis hin zu ikonischen Klassikern.
"IONNYK hat in kurzer Zeit eine besondere Kompetenz im Bereich großformatiger
E-Paper-Rahmen aufgebaut. Mit der Integration in das PocketBook-Portfolio
bündeln wir unsere Ressourcen für den B2C- und B2B-Markt", sagt Enrico Müller,
Geschäftsführer der PocketBook Readers GmbH.
"Dieses neue Kapitel mit PocketBook eröffnet IONNYK außergewöhnliche
Möglichkeiten. Wir bleiben unserer DNA treu und gewinnen gleichzeitig die Kraft
und die Ressourcen, um noch größere Träume zu verwirklichen und unsere Vision
auf neue Märkte auszuweiten", sagt Mathieu Demeuse, CEO und Mitbegründer von
IONNYK.
Über IONNYK
IONNYK wurde 2019 in Belgien gegründet und hat sich auf luxuriöse
Schwarz-Weiß-ePaper-Kunstrahmen spezialisiert. Die Produkte verbinden
minimalistisches Design mit einer kuratierten Auswahl zeitgenössischer
Fotografien.
Über InkPoster(TM)
InkPoster(TM) ist eine Marke von PocketBook und wurde 2025 auf der CES
vorgestellt. Das farbige ePaper-Kunstdisplay ist in drei Größen erhältlich und
verbindet nachhaltige Displaytechnologie mit klassischen Kunst- und Fotomotiven.
Das kabellose Display kombiniert E Ink Spectra 6- mit optionaler Sharp
IGZO-Technologie für eine brillante Farbdarstellung ganz ohne
Hintergrundbeleuchtung. Die Preise variieren je nach Modell.
Weitere Informationen unter: https://inkposter.com/
PocketBook Readers GmbH
PocketBook ist der weltweit drittgrößte Anbieter von auf E Ink-Technologie
basierenden E-Book-Readern und E-Notes und vertreibt zahlreiche digitale
Leseinhalte über einen eigenen E-Book-Shop (https://pocketbook.de/de_de/ebooks)
. Die Geräte selbst können in inhabergeführten Buchhandlungen, dem
PocketBook-Webshop sowie dem Elektronikfachhandel erworben werden. Das 2007
gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Lugano (Schweiz) ist Vorreiter beim
Einsatz von E-Ink-Farbbildschirmen und bietet seine E-Reader derzeit in 50
Ländern an, wo sie jährlich über 500.000 Mal verkauft werden. Durch die
Kombination aus qualitativ hochwertiger Hardware, einzigartiger Software und
ergonomischem Design ist PocketBook führend im Hightech-Premium-Segment. Neben
dem PocketBook-Shop bietet das offene Ökosystem der E-Reader ein flexibles
Leseerlebnis: Auf digitale Inhalte öffentlicher Bibliotheken haben Nutzende via
integrierter Onleihe-App oder per Browser mit OverDrive komfortablen Zugriff.
Auch PDF-Dateien und zahlreiche weitere Dateiformate können problemlos gelesen
werden.
Weitere Informationen unter: https://pocketbook.de/
Pressekontakt:
Simone Martin
Agentur Frische Fische
Telefon:+49 (0)176 / 1604 7045
E-Mail: mailto:sma@frische-fische.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/81413/6108929
OTS: PocketBook Readers GmbH
