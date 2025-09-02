ISO 9001
2026 - DGQ, DIN Media und DQS mit Informationen aus erster Hand / Expertenwissen für Qualitätsverantwortliche auf dem Weg zur Revision (FOTO)
Frankfurt am Main/Berlin (ots) - Die Revision der bekanntesten
Managementsystemnorm steht an: Die neue Fassung der DIN EN ISO 9001 soll
planmäßig im Herbst 2026 veröffentlicht werden. Die aktuell gültige Fassung
stammt aus dem Jahr 2015. Bislang steht fest: Die Überarbeitung zielt darauf ab,
die Wirksamkeit eines Qualitätsmanagementsystems zu erhöhen.
Frankfurt am Main/Berlin (ots) - Die Revision der bekanntesten
Managementsystemnorm steht an: Die neue Fassung der DIN EN ISO 9001 soll
planmäßig im Herbst 2026 veröffentlicht werden. Die aktuell gültige Fassung
stammt aus dem Jahr 2015. Bislang steht fest: Die Überarbeitung zielt darauf ab,
die Wirksamkeit eines Qualitätsmanagementsystems zu erhöhen.
Für Qualitätsmanager und Qualitätsmanagementbeauftragte stellen sich schon im
Vorfeld zentrale Fragen: Welche neuen Anforderungen bringt die Norm? Ist mit
zusätzlichen Erläuterungen zu rechnen, die bei der Umsetzung helfen? Hat die
Revision Auswirkungen auf die Zertifizierung des Managementsystems? Welche
Chancen bieten sich? Wo finden sich rechtzeitig die erforderlichen und
relevanten Informationen?
Revision der Leitnorm: Drei starke Partner schließen sich zusammen.
Mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), DIN Media (Tochterunternehmen
des Deutschen Instituts für Normung, DIN e. V.) und der Deutschen Gesellschaft
zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) haben sich drei Partner erneut
zusammengetan, die in dieser Kombination wie keine anderen Institutionen für
Normungsexpertise in Deutschland stehen.
Ziel der Kooperation ist es, allen Qualitätsverantwortlichen auf Basis des
jeweils veröffentlichten Entwurfs während des Revisionsprozesses mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen und sie mit Fachinformationen zu allen Themen rund um die
Norm zu begleiten. Aufgrund ihrer Mitwirkung in nationalen und internationalen
Normungsprozessen und der Repräsentanz in den zentralen Normungsgremien - wie
beispielsweise im revisionsverantwortlichen ISO/TC 176 - sind DIN Media, DGQ und
DQS eng in den Überarbeitungsprozess eingebunden.
Veranstaltungsreihe und weitere Informationsangebote
Mit dieser Kooperation wiederholen die drei Partner die erfolgreiche
Zusammenarbeit anlässlich der letzten Revision 2015, bei der das gemeinsame
Angebot auf eine große Resonanz stieß.
Zentrales Element der Kooperation bildet eine Veranstaltungsreihe unter dem
Motto "ISO 9001:2026 - Die nächste Generation", die im Sommer 2026 startet und
sowohl in Präsenz als auch Online durchgeführt wird. Hochkarätige und
praxiserfahrene Referenten werden den Teilnehmenden alle relevanten Neuerungen
vermitteln. Gleichzeitig bieten die Veranstaltungen ausreichend Raum für
Vernetzung und den Austausch unter Qualitätsfachleuten.
