2026 - DGQ, DIN Media und DQS mit Informationen aus erster Hand / Expertenwissen für Qualitätsverantwortliche auf dem Weg zur Revision (FOTO)

Frankfurt am Main/Berlin (ots) - Die Revision der bekanntesten

Managementsystemnorm steht an: Die neue Fassung der DIN EN ISO 9001 soll

planmäßig im Herbst 2026 veröffentlicht werden. Die aktuell gültige Fassung

stammt aus dem Jahr 2015. Bislang steht fest: Die Überarbeitung zielt darauf ab,

die Wirksamkeit eines Qualitätsmanagementsystems zu erhöhen.





Für Qualitätsmanager und Qualitätsmanagementbeauftragte stellen sich schon imVorfeld zentrale Fragen: Welche neuen Anforderungen bringt die Norm? Ist mitzusätzlichen Erläuterungen zu rechnen, die bei der Umsetzung helfen? Hat dieRevision Auswirkungen auf die Zertifizierung des Managementsystems? WelcheChancen bieten sich? Wo finden sich rechtzeitig die erforderlichen undrelevanten Informationen?Revision der Leitnorm: Drei starke Partner schließen sich zusammen.Mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), DIN Media (Tochterunternehmendes Deutschen Instituts für Normung, DIN e. V.) und der Deutschen Gesellschaftzur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) haben sich drei Partner erneutzusammengetan, die in dieser Kombination wie keine anderen Institutionen fürNormungsexpertise in Deutschland stehen.Ziel der Kooperation ist es, allen Qualitätsverantwortlichen auf Basis desjeweils veröffentlichten Entwurfs während des Revisionsprozesses mit Rat und Tatzur Seite zu stehen und sie mit Fachinformationen zu allen Themen rund um dieNorm zu begleiten. Aufgrund ihrer Mitwirkung in nationalen und internationalenNormungsprozessen und der Repräsentanz in den zentralen Normungsgremien - wiebeispielsweise im revisionsverantwortlichen ISO/TC 176 - sind DIN Media, DGQ undDQS eng in den Überarbeitungsprozess eingebunden.Veranstaltungsreihe und weitere InformationsangeboteMit dieser Kooperation wiederholen die drei Partner die erfolgreicheZusammenarbeit anlässlich der letzten Revision 2015, bei der das gemeinsameAngebot auf eine große Resonanz stieß.Zentrales Element der Kooperation bildet eine Veranstaltungsreihe unter demMotto "ISO 9001:2026 - Die nächste Generation", die im Sommer 2026 startet undsowohl in Präsenz als auch Online durchgeführt wird. Hochkarätige undpraxiserfahrene Referenten werden den Teilnehmenden alle relevanten Neuerungenvermitteln. Gleichzeitig bieten die Veranstaltungen ausreichend Raum fürVernetzung und den Austausch unter Qualitätsfachleuten.