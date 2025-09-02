Eurotech definiert Edge IoT für kritische Infrastrukturen mit der Einführung des ReliaGATE 15A-12 neu
Amaro, Italien (ots/PRNewswire) - Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit an
der Edge in Zusammenarbeit mit Arm ®
Der industrielle IoT-Sektor durchläuft eine rasante Entwicklung und verlangt
nach softwaredefinierten Edge-Knoten, die in der Lage sind, containerisierte
Workloads auf kostengünstigen Plattformen auszuführen. Diese Transformation wird
durch den Bedarf an mehr Flexibilität, Wiederverwendbarkeit, Sicherheit und der
Möglichkeit vorangetrieben, intelligente Anwendungen direkt an der Edge
bereitzustellen: dort, wo Daten generiert werden.
Als Reaktion auf diesen Branchenwandel präsentiert Eurotech das ReliaGATE 15A-12
, ein robustes IoT-Gateway, das auf der Arm® Computing-Plattform basiert und die
Lücke zwischen Legacy Embedded Systemen und Cloud-nativem Edge Computing
schließen soll.
"Das ReliaGATE 15A-12 wurde so konzipiert, dass es perfekt auf diesen Übergang
abgestimmt ist", sagte Marco Carrer , CTO von Eurotech. "Es unterstützt
Container und moderne Programmiersprachen und ermöglicht es Kunden, sich von
Firmware mit festen Funktionen zu skalierbaren, wiederverwendbaren
Anwendungsarchitekturen zu entwickeln. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt,
um die Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, die beim Einsatz von
Edge-Intelligenz eine führende Rolle einnehmen, um sowohl betriebliche als auch
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."
Das ReliaGATE 15A-12 spiegelt die Produktstrategie von Eurotech wider, um die
Digitalisierung in regulierten, kritischen Branchen wie Wasserinfrastruktur,
Energie, Fertigung und intelligentem Transport zu ermöglichen. Die
Secure-by-Design-Architektur - mit Secure Boot, TPM 2.0, Manipulationserkennung
und OTA-Updates - gewährleistet Robustheit und Compliance, während ihre
Flexibilität langfristige Innovationen in diesem Bereich unterstützt.
"Die Modernisierung der industriellen Infrastruktur hängt zunehmend von
Edge-Plattformen ab, die Echtzeit-Intelligenz, Sicherheit und Flexibilität
bieten", sagte Paul Williamson , Senior Vice President und General Manager, IoT
Line of Business bei Arm® . "Das ReliaGATE 15A-12 nutzt die Vorteile der Arm®
Computing-Plattform, um effiziente, skalierbare Intelligenz in kritische
On-Device Umgebungen zu bringen. Eurotech ist führend in der industriellen
Digitalisierung an der Edge und setzt dabei auf die bewährte Arm®-Technologie."
Das ReliaGATE 15A-12 unterstützt bereits als eine der ersten Anwendungen in der
Praxis die Digitalisierung der Wasserinfrastruktur und ermöglicht
Fernüberwachung, vernetzte Systemtransparenz und datengestützte Erkenntnisse,
die Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit stärken.
Über Eurotech
Eurotech (ETH.IM) ist ein multinationales Unternehmen, das Edge-Computer und
Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) entwirft, entwickelt und an
Systemintegratoren und Unternehmen liefert - inklusive Dienstleistungen,
Software und Hardware. Mit den Lösungen von Eurotech haben Kunden Zugang zu
IoT-Bausteinen und Software-Plattformen, zu Edge-Gateways für die
Anlagenüberwachung und zu Hochleistungs-Edge-Computern (HPEC), die für
Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt wurden. Um immer
umfassendere Lösungen anbieten zu können, ist Eurotech Partnerschaften mit
führenden Unternehmen in ihrem Tätigkeitsbereich eingegangen. Durch diese
Kooperationen können "Best-in-Class"-Lösungen für das industrielle Internet der
Dinge entwickelt werden.
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eurotech-definie
rt-edge-iot-fur-kritische-infrastrukturen-mit-der-einfuhrung-des-reliagate-15a-1
2-neu-302541225.html
Pressekontakt:
Eurotech,
Unternehmenskommunikation,
Federica Maion,
Tel: +39 0433 485411,
E-Mail: federica.maion@eurotech.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132124/6108941
OTS: Eurotech SPA
