Eurotech definiert Edge IoT für kritische Infrastrukturen mit der Einführung des ReliaGATE 15A-12 neu

Amaro, Italien (ots/PRNewswire) - Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit an

der Edge in Zusammenarbeit mit Arm ®



Der industrielle IoT-Sektor durchläuft eine rasante Entwicklung und verlangt

nach softwaredefinierten Edge-Knoten, die in der Lage sind, containerisierte

Workloads auf kostengünstigen Plattformen auszuführen. Diese Transformation wird

durch den Bedarf an mehr Flexibilität, Wiederverwendbarkeit, Sicherheit und der

Möglichkeit vorangetrieben, intelligente Anwendungen direkt an der Edge

bereitzustellen: dort, wo Daten generiert werden.



Als Reaktion auf diesen Branchenwandel präsentiert Eurotech das ReliaGATE 15A-12

, ein robustes IoT-Gateway, das auf der Arm® Computing-Plattform basiert und die

Lücke zwischen Legacy Embedded Systemen und Cloud-nativem Edge Computing

schließen soll.





"Das ReliaGATE 15A-12 wurde so konzipiert, dass es perfekt auf diesen Übergang

abgestimmt ist", sagte Marco Carrer , CTO von Eurotech. "Es unterstützt

Container und moderne Programmiersprachen und ermöglicht es Kunden, sich von

Firmware mit festen Funktionen zu skalierbaren, wiederverwendbaren

Anwendungsarchitekturen zu entwickeln. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt,

um die Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, die beim Einsatz von

Edge-Intelligenz eine führende Rolle einnehmen, um sowohl betriebliche als auch

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."



Das ReliaGATE 15A-12 spiegelt die Produktstrategie von Eurotech wider, um die

Digitalisierung in regulierten, kritischen Branchen wie Wasserinfrastruktur,

Energie, Fertigung und intelligentem Transport zu ermöglichen. Die

Secure-by-Design-Architektur - mit Secure Boot, TPM 2.0, Manipulationserkennung

und OTA-Updates - gewährleistet Robustheit und Compliance, während ihre

Flexibilität langfristige Innovationen in diesem Bereich unterstützt.



"Die Modernisierung der industriellen Infrastruktur hängt zunehmend von

Edge-Plattformen ab, die Echtzeit-Intelligenz, Sicherheit und Flexibilität

bieten", sagte Paul Williamson , Senior Vice President und General Manager, IoT

Line of Business bei Arm® . "Das ReliaGATE 15A-12 nutzt die Vorteile der Arm®

Computing-Plattform, um effiziente, skalierbare Intelligenz in kritische

On-Device Umgebungen zu bringen. Eurotech ist führend in der industriellen

Digitalisierung an der Edge und setzt dabei auf die bewährte Arm®-Technologie."



Das ReliaGATE 15A-12 unterstützt bereits als eine der ersten Anwendungen in der

Praxis die Digitalisierung der Wasserinfrastruktur und ermöglicht

Fernüberwachung, vernetzte Systemtransparenz und datengestützte Erkenntnisse,

die Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit stärken.



Über Eurotech



Eurotech (ETH.IM) ist ein multinationales Unternehmen, das Edge-Computer und

Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) entwirft, entwickelt und an

Systemintegratoren und Unternehmen liefert - inklusive Dienstleistungen,

Software und Hardware. Mit den Lösungen von Eurotech haben Kunden Zugang zu

IoT-Bausteinen und Software-Plattformen, zu Edge-Gateways für die

Anlagenüberwachung und zu Hochleistungs-Edge-Computern (HPEC), die für

Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt wurden. Um immer

umfassendere Lösungen anbieten zu können, ist Eurotech Partnerschaften mit

führenden Unternehmen in ihrem Tätigkeitsbereich eingegangen. Durch diese

Kooperationen können "Best-in-Class"-Lösungen für das industrielle Internet der

Dinge entwickelt werden.



