    Eurotech definiert Edge IoT für kritische Infrastrukturen mit der Einführung des ReliaGATE 15A-12 neu

    Amaro, Italien (ots/PRNewswire) - Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit an
    der Edge in Zusammenarbeit mit Arm ®

    Der industrielle IoT-Sektor durchläuft eine rasante Entwicklung und verlangt
    nach softwaredefinierten Edge-Knoten, die in der Lage sind, containerisierte
    Workloads auf kostengünstigen Plattformen auszuführen. Diese Transformation wird
    durch den Bedarf an mehr Flexibilität, Wiederverwendbarkeit, Sicherheit und der
    Möglichkeit vorangetrieben, intelligente Anwendungen direkt an der Edge
    bereitzustellen: dort, wo Daten generiert werden.

    Als Reaktion auf diesen Branchenwandel präsentiert Eurotech das ReliaGATE 15A-12
    , ein robustes IoT-Gateway, das auf der Arm® Computing-Plattform basiert und die
    Lücke zwischen Legacy Embedded Systemen und Cloud-nativem Edge Computing
    schließen soll.

    "Das ReliaGATE 15A-12 wurde so konzipiert, dass es perfekt auf diesen Übergang
    abgestimmt ist", sagte Marco Carrer , CTO von Eurotech. "Es unterstützt
    Container und moderne Programmiersprachen und ermöglicht es Kunden, sich von
    Firmware mit festen Funktionen zu skalierbaren, wiederverwendbaren
    Anwendungsarchitekturen zu entwickeln. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt,
    um die Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, die beim Einsatz von
    Edge-Intelligenz eine führende Rolle einnehmen, um sowohl betriebliche als auch
    Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

    Das ReliaGATE 15A-12 spiegelt die Produktstrategie von Eurotech wider, um die
    Digitalisierung in regulierten, kritischen Branchen wie Wasserinfrastruktur,
    Energie, Fertigung und intelligentem Transport zu ermöglichen. Die
    Secure-by-Design-Architektur - mit Secure Boot, TPM 2.0, Manipulationserkennung
    und OTA-Updates - gewährleistet Robustheit und Compliance, während ihre
    Flexibilität langfristige Innovationen in diesem Bereich unterstützt.

    "Die Modernisierung der industriellen Infrastruktur hängt zunehmend von
    Edge-Plattformen ab, die Echtzeit-Intelligenz, Sicherheit und Flexibilität
    bieten", sagte Paul Williamson , Senior Vice President und General Manager, IoT
    Line of Business bei Arm® . "Das ReliaGATE 15A-12 nutzt die Vorteile der Arm®
    Computing-Plattform, um effiziente, skalierbare Intelligenz in kritische
    On-Device Umgebungen zu bringen. Eurotech ist führend in der industriellen
    Digitalisierung an der Edge und setzt dabei auf die bewährte Arm®-Technologie."

    Das ReliaGATE 15A-12 unterstützt bereits als eine der ersten Anwendungen in der
    Praxis die Digitalisierung der Wasserinfrastruktur und ermöglicht
    Fernüberwachung, vernetzte Systemtransparenz und datengestützte Erkenntnisse,
    die Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit stärken.

    Über Eurotech

    Eurotech (ETH.IM) ist ein multinationales Unternehmen, das Edge-Computer und
    Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) entwirft, entwickelt und an
    Systemintegratoren und Unternehmen liefert - inklusive Dienstleistungen,
    Software und Hardware. Mit den Lösungen von Eurotech haben Kunden Zugang zu
    IoT-Bausteinen und Software-Plattformen, zu Edge-Gateways für die
    Anlagenüberwachung und zu Hochleistungs-Edge-Computern (HPEC), die für
    Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt wurden. Um immer
    umfassendere Lösungen anbieten zu können, ist Eurotech Partnerschaften mit
    führenden Unternehmen in ihrem Tätigkeitsbereich eingegangen. Durch diese
    Kooperationen können "Best-in-Class"-Lösungen für das industrielle Internet der
    Dinge entwickelt werden.

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eurotech-definie
    rt-edge-iot-fur-kritische-infrastrukturen-mit-der-einfuhrung-des-reliagate-15a-1
    2-neu-302541225.html

    Pressekontakt:

    Eurotech,
    Unternehmenskommunikation,
    Federica Maion,
    Tel: +39 0433 485411,
    E-Mail: federica.maion@eurotech.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132124/6108941
    OTS: Eurotech SPA




