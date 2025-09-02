dynaCERT erhält von Hydrofuel eine Bestellung von 100 HydraGEN-Geräten für die Auslieferung nach Mexiko

TORONTO, ON – 2. September 2025 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass von der Firma Hydrofuel Technologies LLC („Hydrofuel”) – einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die den Gesetzen des Bundesstaates Texas unterstellt ist und von den Herren Francisco Bricio und Ricardo Montoya geleitet wird – eine Bestellung von mit der HydraGEN-Technologie ausgestatteten Produkten für die Auslieferung nach Mexiko sowie die erforderliche Anzahlung für diese Produkte eingegangen ist.

Hydrofuel hat mit dynaCERT eine Vereinbarung für den Ankauf von einhundert (100) HG1 HydraGEN-Geräten bzw. der gleichen Anzahl von HG2 HydraGEN-Geräten in den nächsten zwölf (12) Monaten unterzeichnet. Fünfundzwanzig (25) Stück dieser HydraGEN-Geräte werden derzeit vom Unternehmen an Hydrofuel geliefert, um die getroffene Vereinbarung einzuhalten.

Im Rahmen einer separaten Vereinbarung wurde Hydrofuel zum Vertriebspartner von dynaCERT für den mexikanischen Markt und den US-Bundesstaat Texas ernannt. Die Firma Hydrofuel wird von den erfahrenen Unternehmern Francisco Bricio, Ricardo Montoya und Jose Topete del Valle geleitet. Im Rahmen dieser Vereinbarung verpflichtet sich Hydrofuel zur Entwicklung eines Absatzmarktes für die HydraGEN-Technologie in Mexiko und Texas (USA). Anhand dieser Transaktion wird deutlich, welches Vertrauen Hydrofuel den Produkten von dynaCERT entgegenbringt, und dass nachhaltige Technologien auch in Mexiko immer stärker nachgefragt werden.

Francisco Bricio, CEO von Hydrofuel, erklärt: „Mexiko liegt hinsichtlich der Anzahl der in Betrieb befindlichen LKWs weltweit an siebter Stelle und hinsichtlich der Produktion von Diesel-LKWs an neunter Stelle; Mexikos Marktanteil am gesamten LKW-Handel über die Stadt Laredo in Texas liegt bei 45 %. Es ist daher nur logisch, dass man dort eine dringend benötigte Technologie wie die HydraGEN-Technologie von dynaCERT auf den Markt bringt. Hydrofuel ortet für die HydraGEN-Technologie von dynaCERT nicht nur Potenzial im traditionellen Transportsektor, sondern auch bei stationären Generatoren sowie im Off-Highway-Markt, beispielsweise bei Bau- und Bergbaumaschinen. Dank dieses Potenzials erschließen sich für Hydrofuel weitere Märkte und Geschäftschancen für eine nachhaltige Expansion.“