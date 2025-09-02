Aktionäre geben grünes Licht: Metaplanet kauft noch mehr Bitcoin

Der frühere Hotelbetreiber, der sich zu einem Bitcoin-Treasury-Unternehmen entwickelt hat, verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2027 sollen mehr als 210.000 Bitcoin gehalten werden. Jüngst kaufte Metaplanet weitere 1.009 Bitcoin für rund 110 Millionen US-Dollar und erhöhte seinen Bestand damit auf 20.000 Coins im Wert von 2,05 Milliarden US-Dollar. Damit zählt das Unternehmen laut BitcoinTreasuries.net inzwischen zu den sieben größten börsennotierten Bitcoin-Haltern weltweit.

Metaplanet hat von seinen Aktionären grünes Licht für eine massive Kapitalerhöhung erhalten, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren. In Tokio stimmten die Anteilseigner der Ausgabe von bis zu 555 Millionen Vorzugsaktien im Wert von rund 3,8 Milliarden US-Dollar zu. Bereits vergangene Woche hatte das Unternehmen Pläne für eine Emission von 130 Milliarden Yen (884,41 Millionen US-Dollar) vorgestellt.

Der strategische Schwenk brachte spektakuläre Kursgewinne: Die Aktie stieg in den vergangenen zwölf Monaten um etwa 600 Prozent, bevor sie seit dem Hoch im Juni mehr als die Hälfte verlor. Am Montag schlossen die Titel 5,5 Prozent im Minus. Am Dienstag waren die Vorzeichen in Japan wieder grün. Laut Bloomberg ist der Marktwert nur noch doppelt so hoch wie die Bitcoin-Bestände – nach einem Achtfach-Aufschlag im Sommer. Analysten sehen den Kursverfall auch im Zusammenhang mit der Verwässerung durch neue Aktien.

Für öffentliche Aufmerksamkeit sorgte die Teilnahme von Eric Trump, Sohn des US-Präsidenten und seit März strategischer Berater des Unternehmens. Er trat bei der außerordentlichen Hauptversammlung gemeinsam mit CEO Simon Gerovich auf. "Ich denke, viele Menschen, Simon eingeschlossen, und sicherlich auch ich, würden sagen, dass Michael Saylor in den USA die Vorreiterrolle übernommen hat. Es besteht kein Zweifel, dass Simon in ganz Asien die Führung übernommen hat", sagte Trump. Zuvor hatte er in Hongkong prognostiziert, Bitcoin könne "innerhalb weniger Jahre die Marke von 1 Million US-Dollar erreichen".

Trotz des Kursdrucks setzt Metaplanet seine aggressive Strategie fort. Neben Kapitalmaßnahmen wurden auch neue Aktien durch die Ausübung von Bezugsrechten ausgegeben und Anleihen teilweise vorzeitig zurückgezahlt. Mit dem Rückhalt der Aktionäre will das Unternehmen seine Position als führender Bitcoin-Proxy in Asien weiter ausbauen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

