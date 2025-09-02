Deutsche Bank Research hebt Schneider Electric auf 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 213,4 auf Tradegate (02. September 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um -0,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 123,16 Mrd..

Schneider Electric zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Schneider Electric Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +3,12 %/+31,24 % bedeutet.