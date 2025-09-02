    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research hebt Schneider Electric auf 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Kursziel für Schneider Electric an.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • Solides Wachstum und starke Auftragspipeline erwartet.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Schneider Electric von 220 auf 240 Euro angehoben und die Papiere nach ihrer Underperformance von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Konzernchef Olivier Blum habe auf einer Roadshow anhaltend solides Wachstum avisiert, schrieb Gael de-Bray in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er hob vor allem die anhaltend pralle Auftragspipeline im Bereich Datenzentren hervor, die für das kommende Jahr eine gute Berechenbarkeit des Geschäfts bedeute./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET

    Schneider Electric

    ISIN:FR0000121972WKN:860180

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 213,4 auf Tradegate (02. September 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um -0,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 123,16 Mrd..

    Schneider Electric zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Schneider Electric Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +3,12 %/+31,24 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank

    Verfasst von dpa-AFX
