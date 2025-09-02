AKTIE IM FOKUS/Morgan Stanley wechselt Favoriten
Commerzbank runter - ING hoch
- Morgan Stanley stuft Commerzbank auf "Equal-weight" ab.
- Aktie fiel um 2,9% auf 32,42 Euro im Dax.
- Analyst hebt Kursziel auf 36 Euro, wechselt zu ING.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Abstufung durch die US-Investmentbank Morgan Stanley auf "Equal-weight" hat die Aktie der Commerzbank am Dienstag belastet. Sie gab als zweitschwächster Wert im Dax um 2,9 Prozent auf 32,42 Euro nach.
Erst in der vergangenen Woche war sie unter die 21-Tage-Linie gesackt, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Nun nähert sie sich der mittelfristigen 50-Tage-Linie bei rund 31,50 Euro, die noch eine Unterstützung ist. Mit Blick auf das laufende Jahr können sich Anleger aber immer noch über eine Verdoppelung des Kurses freuen.
Morgan-Stanley-Analyst Alvaro Serrano strich seine "Overweight"-Empfehlung, auch wenn er das Kursziel von 32 auf 36 Euro anhob. Zudem ersetzte er die Commerzbank-Aktie durch die der ING auf seiner "Top Pick"-Liste europäischer Banken.
Auf dem aktuellen Bewertungsniveau seien zunächst weitere Fortschritte im Businessplan der Frankfurter nötig, schrieb er zur Begründung seiner Abstufung. Die ING-Aktie hob er zugleich auf "Overweight" und lobte den dynamischen Anstieg der Einlagen der niederländischen Großbank. ING legten im schwächelnden Gesamtmarkt um 0,2 Prozent auf 20,56 Euro zu./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 23.759 auf Ariva Indikation (02. September 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -8,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,68 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -17,36 %/+7,13 % bedeutet.
Da hat halt wieder so ein Doomsday Typ vor den Risiken des Kapitalmarktes gewarnt und schon gehen alle werte runter, selbst di, die morgens munter im Trend gestiegen sind (z.B. Rüstung). Klasse Job. Er musste auch mal was sagen, weil ihn keiner kennt. Anstatt von Seiten der BaFin mal was gegen das systematische schlechtschreiben und Shorten der Amis zu unternehmen (sorry, bin eigentlich gar kein Anhänger von der shorter Verschwörungstheorie, aber bei manchen werten ist es einfach zu offensichtlich. Ok, zugegeben, meist sind es auch irgendwie schwache Unternehmen, die nie so richtig durchschlagen)….
Ja, davon gehe ich aus! Ausgenommen sind natürlich Szenarien mit Spaßbremsen wie Trump, oder eine allgemein schlechte Laune am Markt. Ansonsten sehen wir bald höhere Coba Kurse als die der letzten Wochen. 💰💵💸📈
ChatGPT:
die Regelungen des **WpÜG (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes)** sind **zwingendes Recht** in Deutschland.
### Konkret bedeutet das:
* **Geltungsbereich:**
Das WpÜG gilt für **alle öffentlichen Übernahme- oder Pflichtangebote** auf Aktien von Gesellschaften, deren **Sitz in Deutschland** liegt **und deren Aktien am regulierten Markt** (z. B. Xetra/Frankfurt) gehandelt werden.
→ Die Commerzbank fällt also voll darunter.
* **Pflichtangebot bei Kontrollschwelle (§ 35 WpÜG):**
Erreicht oder überschreitet ein Bieter **30 % der Stimmrechte**, muss er **verpflichtend** ein Angebot an alle Aktionäre abgeben.
* **Mindestpreisregel (§ 31 WpÜG i. V. m. WpÜG-Angebotsverordnung):**
Das Angebot **muss** mindestens so hoch sein wie
1. der **3-Monats-Durchschnittskurs** vor Ankündigung (von der BaFin ermittelt), und
2. der **höchste Preis**, den der Bieter in den letzten 6 Monaten tatsächlich gezahlt hat.
→ Der höhere Wert gilt als Untergrenze.
* **Gleichbehandlung (§ 3 WpÜG):**
Alle Aktionäre müssen den **gleichen Angebotspreis** erhalten – Sonderdeals sind unzulässig.
* **Kontrolle durch BaFin:**
Jedes Angebot wird von der **BaFin geprüft und genehmigt**. Ohne Billigung darf es nicht veröffentlicht werden.
---
📌 **Kurz gesagt:**
Ein übernehmendes Unternehmen – auch wenn es wie UniCredit eine italienische Bank ist – **muss sich an die Regeln des WpÜG halten**, sobald es ein Übernahmeangebot für die Commerzbank (oder eine andere deutsche börsennotierte AG) abgibt.
👉 Soll ich dir den **genauen Ablauf** eines Pflichtangebots nach WpÜG (Schritt für Schritt, inkl. Fristen) aufzeigen? Das macht es noch greifbarer.