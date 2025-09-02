    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Die Dokument-Agenten von Templafy bieten KI-Effizienz und unternehmensweite Kontrolle bei der Dokumentenerstellung

    New York (ots/PRNewswire) - Templafy (https://www.templafy.com/) , die
    KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung ihrer
    Dokumenten-Agenten-Lösung bekannt, die nach einem privaten Preview-Programm nun
    für alle Kunden allgemein verfügbar ist. Dokumenten-Agenten bringen
    dialogorientierte und agentenbasierte KI in Dokumenten-Workflows ein und
    ermöglichen es Unternehmen, präzise, konforme und markengerechte
    Geschäftsinhalte schnell und in großem Umfang zu erstellen.

    Dokumenten-Agenten wurden für Unternehmensanforderungen entwickelt und bieten
    eine wesentliche Verbesserung bei der Erstellung von Dokumenten. Sie ermöglichen
    es Unternehmen nicht nur, die Erstellung von ersten Entwürfen zu beschleunigen,
    sondern auch die Orchestrierung von Dokumenten zu übernehmen, um konforme und
    hochwertige, kundenfertige Ergebnisse zu generieren. Die intelligenten,
    KI-gestützten Helfer wurden entwickelt, um den gesamten Prozess der
    Dokumentenerstellung für Endnutzer zu optimieren. Die Agenten sind mit den
    Regeln und Arbeitsabläufen vorkonfiguriert, die für die Erstellung
    strukturierter und markenspezifischer Inhalte erforderlich sind. So wird
    sichergestellt, dass Unternehmen stets die Kontrolle behalten. Im Gegensatz zu
    anderen KI-gestützten Entwurfswerkzeugen lassen sich diese direkt in
    Unternehmenssysteme integrieren, wenden strenge Sicherheitsregeln an und nutzen
    Retrieval Augmented Generation (RAG), um präzise und ausgefeilte Dokumente wie
    Angebote, Präsentationen und Verträge zu erstellen.

    Im Zuge der Einführung von Dokument-Agenten hat Templafy eine dialogorientierte
    Benutzererfahrung ("User Experience", UX) eingeführt. Dieses neue Design
    ermöglicht es Endbenutzern, Dokumente auf natürlichere und effizientere Weise zu
    erstellen und zu bearbeiten, während Compliance, Markenkonsistenz und
    administrative Kontrolle gewahrt bleiben. Dadurch werden Dokumente in Formaten
    bereitgestellt, die für Microsoft Office entwickelt wurden, und es wird
    sichergestellt, dass die Ergebnisse für den internen oder kundenseitigen
    Gebrauch bereit sind.

    Christian Lund , , Mitbegründer von Templafy , sagt: "Wir können aus erster Hand
    das Potenzial erkennen, das KI für die Dokumentenerstellung in Unternehmen
    bietet. Allerdings haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, die Innovation in
    die Praxis umzusetzen. Dokument-Agenten ermöglichen das, was wir als "Last Mile
    Delivery" des KI-Nutzens bezeichnen: einen intelligenteren, schnelleren und
    intuitiveren Weg zur Dokumentenerstellung. Dies bedeutet, dass Best Practices
    nun zum Worst Case werden, wenn es um die Erstellung von Geschäftsinhalten geht.
