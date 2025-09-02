Die Dokument-Agenten von Templafy bieten KI-Effizienz und unternehmensweite Kontrolle bei der Dokumentenerstellung
New York (ots/PRNewswire) - Templafy (https://www.templafy.com/) , die
KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung ihrer
Dokumenten-Agenten-Lösung bekannt, die nach einem privaten Preview-Programm nun
für alle Kunden allgemein verfügbar ist. Dokumenten-Agenten bringen
dialogorientierte und agentenbasierte KI in Dokumenten-Workflows ein und
ermöglichen es Unternehmen, präzise, konforme und markengerechte
Geschäftsinhalte schnell und in großem Umfang zu erstellen.
Dokumenten-Agenten wurden für Unternehmensanforderungen entwickelt und bieten
eine wesentliche Verbesserung bei der Erstellung von Dokumenten. Sie ermöglichen
es Unternehmen nicht nur, die Erstellung von ersten Entwürfen zu beschleunigen,
sondern auch die Orchestrierung von Dokumenten zu übernehmen, um konforme und
hochwertige, kundenfertige Ergebnisse zu generieren. Die intelligenten,
KI-gestützten Helfer wurden entwickelt, um den gesamten Prozess der
Dokumentenerstellung für Endnutzer zu optimieren. Die Agenten sind mit den
Regeln und Arbeitsabläufen vorkonfiguriert, die für die Erstellung
strukturierter und markenspezifischer Inhalte erforderlich sind. So wird
sichergestellt, dass Unternehmen stets die Kontrolle behalten. Im Gegensatz zu
anderen KI-gestützten Entwurfswerkzeugen lassen sich diese direkt in
Unternehmenssysteme integrieren, wenden strenge Sicherheitsregeln an und nutzen
Retrieval Augmented Generation (RAG), um präzise und ausgefeilte Dokumente wie
Angebote, Präsentationen und Verträge zu erstellen.
Im Zuge der Einführung von Dokument-Agenten hat Templafy eine dialogorientierte
Benutzererfahrung ("User Experience", UX) eingeführt. Dieses neue Design
ermöglicht es Endbenutzern, Dokumente auf natürlichere und effizientere Weise zu
erstellen und zu bearbeiten, während Compliance, Markenkonsistenz und
administrative Kontrolle gewahrt bleiben. Dadurch werden Dokumente in Formaten
bereitgestellt, die für Microsoft Office entwickelt wurden, und es wird
sichergestellt, dass die Ergebnisse für den internen oder kundenseitigen
Gebrauch bereit sind.
Christian Lund , , Mitbegründer von Templafy , sagt: "Wir können aus erster Hand
das Potenzial erkennen, das KI für die Dokumentenerstellung in Unternehmen
bietet. Allerdings haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, die Innovation in
die Praxis umzusetzen. Dokument-Agenten ermöglichen das, was wir als "Last Mile
Delivery" des KI-Nutzens bezeichnen: einen intelligenteren, schnelleren und
intuitiveren Weg zur Dokumentenerstellung. Dies bedeutet, dass Best Practices
nun zum Worst Case werden, wenn es um die Erstellung von Geschäftsinhalten geht.
