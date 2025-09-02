    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    GIGA.GREEN erweitert Geschäftsführung

    Daniel Argyrakis übernimmt Finanzen, Investment und Legal (FOTO)

    Berlin (ots) - Die GIGA.GREEN GmbH, ein führender Anbieter von
    Photovoltaiklösungen für die Immobilienwirtschaft, treibt ihren Wachstumskurs
    weiter voran und verstärkt die Unternehmensleitung: Zum 1. September 2025 tritt
    Daniel Argyrakis (46) in die Geschäftsführung ein. In seiner neuen Rolle
    verantwortet er künftig die Ressorts Finanzen, Investment und Legal.

    "Mit Daniel Argyrakis gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der unser
    Unternehmen mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk entscheidend voranbringen
    wird", sagt Sebastian Schmidt, Geschäftsführer und Mitgründer von GIGA.GREEN.
    "Unser Ziel ist es, das enorme Potenzial der Photovoltaik auf den Dächern
    deutscher Logistik- und Industrieimmobilien zu nutzen. Wir bieten Unternehmen
    einen einfachen Zugang zu kostengünstiger und langfristig stabiler Solarenergie
    - ohne Vorabinvestitionen."

    Daniel Argyrakis ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt über
    langjährige Erfahrung in leitenden Positionen in der Immobilienbranche. In den
    vergangenen fünf Jahren verantwortete er zentrale Finanz- und Investmentthemen
    bei der ZAR Real Estate Holding sowie der GIEAG Immobilien AG.

    "Ich danke Sebastian Schmidt und dem gesamten Team für das Vertrauen und freue
    mich darauf, GIGA.GREEN in einer so dynamischen Wachstumsphase zu begleiten",
    sagt Argyrakis. "Die Schnittstelle von Energie- und Immobilienwirtschaft bietet
    enorme Chancen, und ich möchte meinen Beitrag leisten, diese Potenziale zu
    erschließen."

    Über GIGA.GREEN

    GIGA.GREEN ist einer der führenden Anbieter für erneuerbare Energielösungen in
    Deutschland. Gegründet im Jahr 2018 von Sebastian Schmidt und Wolfgang Röbig,
    entwickelt die GIGA.GREEN GmbH Lösungen, die gewerblichen Kunden den Zugang zu
    kostengünstiger und langfristig verfügbarer Solarenergie ermöglichen - ohne
    erforderliche Vorabinvestitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen
    Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten und eine Gigatonne CO? einzusparen.

    http://www.giga.green

    Pressekontakt:

    Anne Dörte Schmidt
    Senior Brand & Communication Managerin
    mailto:presse@giga.green

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175645/6108962
    OTS: Giga Green




