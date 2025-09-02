GIGA.GREEN erweitert Geschäftsführung
Daniel Argyrakis übernimmt Finanzen, Investment und Legal (FOTO)
Berlin (ots) - Die GIGA.GREEN GmbH, ein führender Anbieter von
Photovoltaiklösungen für die Immobilienwirtschaft, treibt ihren Wachstumskurs
weiter voran und verstärkt die Unternehmensleitung: Zum 1. September 2025 tritt
Daniel Argyrakis (46) in die Geschäftsführung ein. In seiner neuen Rolle
verantwortet er künftig die Ressorts Finanzen, Investment und Legal.
"Mit Daniel Argyrakis gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der unser
Unternehmen mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk entscheidend voranbringen
wird", sagt Sebastian Schmidt, Geschäftsführer und Mitgründer von GIGA.GREEN.
"Unser Ziel ist es, das enorme Potenzial der Photovoltaik auf den Dächern
deutscher Logistik- und Industrieimmobilien zu nutzen. Wir bieten Unternehmen
einen einfachen Zugang zu kostengünstiger und langfristig stabiler Solarenergie
- ohne Vorabinvestitionen."
Photovoltaiklösungen für die Immobilienwirtschaft, treibt ihren Wachstumskurs
weiter voran und verstärkt die Unternehmensleitung: Zum 1. September 2025 tritt
Daniel Argyrakis (46) in die Geschäftsführung ein. In seiner neuen Rolle
verantwortet er künftig die Ressorts Finanzen, Investment und Legal.
"Mit Daniel Argyrakis gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der unser
Unternehmen mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk entscheidend voranbringen
wird", sagt Sebastian Schmidt, Geschäftsführer und Mitgründer von GIGA.GREEN.
"Unser Ziel ist es, das enorme Potenzial der Photovoltaik auf den Dächern
deutscher Logistik- und Industrieimmobilien zu nutzen. Wir bieten Unternehmen
einen einfachen Zugang zu kostengünstiger und langfristig stabiler Solarenergie
- ohne Vorabinvestitionen."
Daniel Argyrakis ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt über
langjährige Erfahrung in leitenden Positionen in der Immobilienbranche. In den
vergangenen fünf Jahren verantwortete er zentrale Finanz- und Investmentthemen
bei der ZAR Real Estate Holding sowie der GIEAG Immobilien AG.
"Ich danke Sebastian Schmidt und dem gesamten Team für das Vertrauen und freue
mich darauf, GIGA.GREEN in einer so dynamischen Wachstumsphase zu begleiten",
sagt Argyrakis. "Die Schnittstelle von Energie- und Immobilienwirtschaft bietet
enorme Chancen, und ich möchte meinen Beitrag leisten, diese Potenziale zu
erschließen."
Über GIGA.GREEN
GIGA.GREEN ist einer der führenden Anbieter für erneuerbare Energielösungen in
Deutschland. Gegründet im Jahr 2018 von Sebastian Schmidt und Wolfgang Röbig,
entwickelt die GIGA.GREEN GmbH Lösungen, die gewerblichen Kunden den Zugang zu
kostengünstiger und langfristig verfügbarer Solarenergie ermöglichen - ohne
erforderliche Vorabinvestitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen
Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten und eine Gigatonne CO? einzusparen.
http://www.giga.green
Pressekontakt:
Anne Dörte Schmidt
Senior Brand & Communication Managerin
mailto:presse@giga.green
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175645/6108962
OTS: Giga Green
langjährige Erfahrung in leitenden Positionen in der Immobilienbranche. In den
vergangenen fünf Jahren verantwortete er zentrale Finanz- und Investmentthemen
bei der ZAR Real Estate Holding sowie der GIEAG Immobilien AG.
"Ich danke Sebastian Schmidt und dem gesamten Team für das Vertrauen und freue
mich darauf, GIGA.GREEN in einer so dynamischen Wachstumsphase zu begleiten",
sagt Argyrakis. "Die Schnittstelle von Energie- und Immobilienwirtschaft bietet
enorme Chancen, und ich möchte meinen Beitrag leisten, diese Potenziale zu
erschließen."
Über GIGA.GREEN
GIGA.GREEN ist einer der führenden Anbieter für erneuerbare Energielösungen in
Deutschland. Gegründet im Jahr 2018 von Sebastian Schmidt und Wolfgang Röbig,
entwickelt die GIGA.GREEN GmbH Lösungen, die gewerblichen Kunden den Zugang zu
kostengünstiger und langfristig verfügbarer Solarenergie ermöglichen - ohne
erforderliche Vorabinvestitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen
Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten und eine Gigatonne CO? einzusparen.
http://www.giga.green
Pressekontakt:
Anne Dörte Schmidt
Senior Brand & Communication Managerin
mailto:presse@giga.green
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175645/6108962
OTS: Giga Green
Autor folgen