Daniel Argyrakis übernimmt Finanzen, Investment und Legal (FOTO)

Berlin (ots) - Die GIGA.GREEN GmbH, ein führender Anbieter von

Photovoltaiklösungen für die Immobilienwirtschaft, treibt ihren Wachstumskurs

weiter voran und verstärkt die Unternehmensleitung: Zum 1. September 2025 tritt

Daniel Argyrakis (46) in die Geschäftsführung ein. In seiner neuen Rolle

verantwortet er künftig die Ressorts Finanzen, Investment und Legal.



"Mit Daniel Argyrakis gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der unser

Unternehmen mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk entscheidend voranbringen

wird", sagt Sebastian Schmidt, Geschäftsführer und Mitgründer von GIGA.GREEN.

"Unser Ziel ist es, das enorme Potenzial der Photovoltaik auf den Dächern

deutscher Logistik- und Industrieimmobilien zu nutzen. Wir bieten Unternehmen

einen einfachen Zugang zu kostengünstiger und langfristig stabiler Solarenergie

- ohne Vorabinvestitionen."





Daniel Argyrakis ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt über

langjährige Erfahrung in leitenden Positionen in der Immobilienbranche. In den

vergangenen fünf Jahren verantwortete er zentrale Finanz- und Investmentthemen

bei der ZAR Real Estate Holding sowie der GIEAG Immobilien AG.



"Ich danke Sebastian Schmidt und dem gesamten Team für das Vertrauen und freue

mich darauf, GIGA.GREEN in einer so dynamischen Wachstumsphase zu begleiten",

sagt Argyrakis. "Die Schnittstelle von Energie- und Immobilienwirtschaft bietet

enorme Chancen, und ich möchte meinen Beitrag leisten, diese Potenziale zu

erschließen."



Über GIGA.GREEN



GIGA.GREEN ist einer der führenden Anbieter für erneuerbare Energielösungen in

Deutschland. Gegründet im Jahr 2018 von Sebastian Schmidt und Wolfgang Röbig,

entwickelt die GIGA.GREEN GmbH Lösungen, die gewerblichen Kunden den Zugang zu

kostengünstiger und langfristig verfügbarer Solarenergie ermöglichen - ohne

erforderliche Vorabinvestitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen

Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten und eine Gigatonne CO? einzusparen.



