DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Sanofi von 90 auf 110 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Amlitelimab könnte ein wichtiger und möglicherweise gar einziger Ausweg aus dem 2031 drohenden Dilemma durch den Patentauslauf von Dupixent sein, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zu Amlitelimab stünden aus der Studie gegen Atopische Dermatitis wichtige Daten bevor. Er rechnet mit positiven Resultaten in einer Indikation mit einer Umsatzchance, die er bei mehr als 70 Prozent der Dupixent-Erlöse sieht./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 85,11EUR auf Tradegate (02. September 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

