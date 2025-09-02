DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ferrari auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Ferrari von 430 auf 520 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nicolai Kempf erwartet sich vom Kapitalmarkttag im Oktober ambitionierte Mittelfristziele und Aktienrückkäufe mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro. Der Fokus der Anleger richte sich immer mehr auf 2026 - mit vollem Auftrieb durch das neue Modell F80, schrieb er in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 418,7EUR auf Tradegate (02. September 2025, 11:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
