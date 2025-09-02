    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ferrari auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Ferrari von 430 auf 520 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nicolai Kempf erwartet sich vom Kapitalmarkttag im Oktober ambitionierte Mittelfristziele und Aktienrückkäufe mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro. Der Fokus der Anleger richte sich immer mehr auf 2026 - mit vollem Auftrieb durch das neue Modell F80, schrieb er in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/la

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 418,7EUR auf Tradegate (02. September 2025, 11:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nicolai Kempf
    Analysiertes Unternehmen: Ferrari
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 520
    Kursziel alt: 430
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


