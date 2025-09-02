    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFortuna Mining AktievorwärtsNachrichten zu Fortuna Mining
    Fortuna präsentiert sich auf dem Mining Forum Americas 2025 in Colorado Springs, USA

    Vancouver, 2. September 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-update-on-q2-numb ... -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom 14. bis 17. September 2025 am Mining Forum Americas teilnehmen wird, das im Broadmoor Hotel & Resort in Colorado Springs, USA, stattfindet.

     

    Jorge A. Ganoza, Präsident, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Fortuna, wird am Montag, dem 15. September, um 11:00 Uhr Mountain Daylight Time im Bartolin Hall: Stage 2 einen Vortrag halten. Sie können die Präsentation live unter folgender Adresse verfolgen: americas.miningforum.com/member-webcast/3977/

     

    Über das Mining Forum Americas

     

    Das Mining Forum Americas ist die weltweit älteste und größte Zusammenkunft von Edelmetallaktien und ihren Investoren. Es findet seit 1989 jährlich statt und präsentiert sieben Achtel der weltweit börsennotierten Gold- und Silberunternehmen, gemessen an ihrer Produktion oder ihren Reserven. Weitere Informationen finden Sie unter americas.miningforum.com

     

    Über Fortuna Mining Corp.

     

    Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

     

    Carlos Baca

    Vizepräsident, Investor Relations

    Fortuna Mining Corp.

     

    Investor Relations:

    Carlos Baca | info@fmcmail.com |  fortunamining.com |  X |  LinkedIn |  YouTube

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Jochen Staiger & Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

