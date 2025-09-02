DAX-Wert in Gefahr: Warum diese Aktie jetzt unter Druck gerät

UBS hat die Aktie von Fresenius Medical Care von "Neutral" auf "Verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 43,50 Euro auf 38 Euro gesenkt. In einer Mitteilung vom Dienstag begründet die Bank dies mit kurzfristigen Ergebnisrisiken und strukturellen Problemen im US-Dialysemarkt. Die Aktie verlor am Dienstagmorgen 4,8 Prozent. Am 29. August hatte sie noch bei 43,79 Euro geschlossen. Die UBS-Analysten sehen damit ein Abwärtspotenzial von mehr als zehn Prozent. Zahlreiche Finanzanalysten hatten zuletzt unterschiedliche Einschätzungen zu Fresenius Medical Care veröffentlicht. Die Mehrheit der Analysten rät aktuell, die Aktie zu halten.

Erholung unter Druck

Die Bank erkennt die Fortschritte unter Vorstandschefin Helen Giza an, die 2022 in einer Phase hoher Inflation und Personalknappheit übernahm. Margenerholung und Gewinnsteigerungen hatten die Aktie zeitweise fast verdoppelt und im Jahresverlauf rund 50 Prozent besser abschneiden lassen als die europäische Medizintechnikbranche. Nun jedoch hält UBS die Konsensschätzungen für 2025 und 2026 für zu ambitioniert.

Schwache Perspektiven in den USA

Im Mittelpunkt steht der US-Markt, der wichtigste Absatzbereich von Fresenius. Neue Medikamente gegen chronische Nierenerkrankungen, darunter GLP-1-Therapien, verlangsamten das Fortschreiten der Krankheit, erklärte UBS. Dadurch nehme die Zahl neuer Dialysepatienten ab. Gleichzeitig altere die bestehende Patientengruppe, was die Sterblichkeit erhöhe. Auch mit innovativen Verfahren wie hochvolumiger Hämodiafiltration erwartet die Bank nur ein Wachstum von maximal 1,5 Prozent bis 2030. Danach dürfte die Zahl der Behandlungen sinken.

Prognosen bis 2028

UBS senkte daher die Finanzschätzungen. Der Umsatz soll 2025 bei 19,4 Milliarden Euro stagnieren und bis 2028 nur langsam auf 22 Milliarden Euro steigen. Das bereinigte operative Ergebnis dürfte von 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2028 zulegen. Der Gewinn je Aktie soll von 3,43 Euro auf 4,96 Euro klettern, die Dividende von 1,20 Euro auf 1,74 Euro steigen.

Bewertung gilt als ausgereizt

Die Aktie notiert laut UBS beim 13-Fachen der erwarteten Gewinne für 2025 und damit im Branchendurchschnitt. Die Bank verweist auf sinkende Kapitalrenditen: von rund 15 Prozent im Jahr 2012 auf nur noch 3,7 Prozent im Jahr 2024. Um den aktuellen Kurs zu rechtfertigen, müsse Fresenius die Renditen deutlich steigern, erklärte UBS. Das hält die Bank jedoch für unwahrscheinlich, da die Margenerholung weitgehend abgeschlossen ist.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,56 % und einem Kurs von 41,61EUR auf Tradegate (02. September 2025, 12:46 Uhr) gehandelt.