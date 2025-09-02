    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Continental gibt im schwachen Dax leicht nach - Oddo stuft hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Continental-Aktien stabil trotz Marktabschwung.
    • Studie von Oddo BHF hebt Kursziel auf 79 Euro.
    • Wandel zum Reifenhersteller bereits eingepreist.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Continental haben sich am Dienstag gegen schwachen Gesamtmarkttrend gestemmt und dabei von einer Studie der Bank Oddo BHF profitiert. Das Papier gab zuletzt um 0,5 Prozent auf 75,54 Euro nach, während der Dax um 1,1 Prozent sank.

    Die Experten von Oddo BHF lobten den Wandel des Autozulieferers hin zu einem reinen Reifenhersteller, der zunächst in die Abspaltung des Autogeschäfts münde und dann in den Verkauf des Schlauchleitungs- und Lagerelemente-Geschäfts ContiTech. Mittlerweile sei dies allerdings im Aktienkurs eingepreist, weshalb er die Aktie von "Underperform" auf nur "Neutral" hochstufte. Das Kursziel setzten sie von 70 auf 79 Euro nach oben./ck/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 75,86 auf Tradegate (02. September 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,12 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -15,23 %/+32,45 % bedeutet.




