Continental gibt im schwachen Dax leicht nach - Oddo stuft hoch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 75,86 auf Tradegate (02. September 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,12 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -15,23 %/+32,45 % bedeutet.