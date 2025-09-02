zvoove ernennt Erik Olsson zum CEO von zvoove Spain & Latam

MÜNCHEN und MADRID, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- zvoove, führender Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, gibt die Ernennung von Erik Olsson zum CEO von zvoove Spain & Latam bekannt.

In seiner neuen Rolle wird Olsson die spanischen zvoove Unternehmen freematica und Nivel IV leiten, deren jeweilige CEOs Sandra Pertíñez Martínez und Guillermo Piñeiro Gómez direkt an ihn berichten werden. Gemeinsam werden die drei Führungskräfte und ihre Teams das Wachstum von zvoove in Spanien und Lateinamerika vorantreiben – sowohl organisch als auch durch M&A-Aktivitäten – und dabei das enorme Potenzial dieser Regionen nutzen.

zvoove ist bereits Marktführer in Spanien und betreut Hunderte von Kunden in den Bereichen Personaldienstleistung, Reinigung und Sicherheit. Unter Olssons Führung wird sich das Unternehmen darauf konzentrieren, neue Wachstumsstrategien zu entwickeln, seine Präsenz in Spanien und Lateinamerika weiter auszubauen, zusätzlichen Kundennutzen zu schaffen und Innovation in den Märkten zu fördern.

Olsson bringt umfassende internationale Führungserfahrung aus technologiegetriebenen und kundenorientierten Unternehmen mit. Er hat erfolgreich Transformationsprogramme geleitet, leistungsstarke Teams aufgebaut und Wachstumsstrategien in stark wettbewerbsintensiven Märkten umgesetzt.

Zu seiner Entscheidung, zu zvoove zu wechseln, sagte Olsson: „Was mich an zvoove besonders begeistert, ist die Kombination aus herausragenden Produkten, einer starken People Culture und einer mutigen Vision für die Zukunft. Ich sehe enormes Potenzial in Bereichen wie KI und Automatisierung, um den Kundennutzen noch weiter zu stärken. Gemeinsam mit den großartigen Teams von freematica und Nivel IV haben wir die Chance, Innovationen voranzutreiben, Wachstum zu beschleunigen und die Zukunft unserer Branche in Spanien und Lateinamerika aktiv mitzugestalten. Ich bringe Leidenschaft, Energie und eine Can-do-Mentalität mit und bin überzeugt, dass Erfolg aus der Kombination von strategischem Weitblick und konsequenter Umsetzung entsteht."

Oliver Muhr, CEO von zvoove, ergänzte: „Wir freuen uns sehr, Erik im zvoove Leadership-Team willkommen zu heißen. Seine Ernennung unterstreicht unser starkes Engagement in Spanien und Lateinamerika. Mit seinem Einstieg sind wir hervorragend aufgestellt, um unser Wachstum zu beschleunigen, unsere marktführenden Lösungen weiter zu skalieren und unseren Kunden noch mehr Mehrwert zu bieten. Mit Eriks nachweislicher Erfahrung im Aufbau und Wachstum von Unternehmen in Europa und Lateinamerika wird er eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung unserer Vision für die Region spielen."

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 8.000 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute mehr als drei Mio. Arbeitnehmer, 21 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 850 Mitarbeiter an 23 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

