    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hochtief mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Hold" belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Die Aktien des Bauunternehmens und des Mutterkonzerns ACS hätten seit Jahresbeginn deutlich von positiven Trends in den USA und Europa profitiert. Hunt verwies auf die zunehmende Dynamik im Bereich KI-Infrastruktur und Datenzentren sowie das 500 Milliarden Euro schwere deutsche Infrastrukturprogramm. Die Bewertungen erschienen aber schon angemessen, wobei er weiter Hochtief gegenüber ACS bevorzuge./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 213,6EUR auf Tradegate (02. September 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Graham Hunt
    Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 163
    Kursziel alt: 163
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 163,00, was einem Rückgang von -23,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat Hochtief mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Hold" belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Die …