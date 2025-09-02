    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci
    JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Der Aktienkurs des französischen Mischkonzerns mit seinen Aktivitäten in Bauwirtschaft, Energie, Mautstraßen und Flughäfen profitiere 2025 bislang von Umschichtungen der Anleger aus den USA nach Europa. Dem Unternehmen hälfen das Engagement in Deutschland, wo es 8 Prozent des Konzernumsatzes in Deutschland erziele, sowie die steigenden Infrastrukturausgaben in Europa. Kurzfristig drohe zwar Gegenwind von einer nachlassenden Auftragsdynamik und der gestiegenen politischen Unsicherheit in Frankreich. Auf längere Sicht bleibe die Aktie aber günstig./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 114,2EUR auf Tradegate (02. September 2025, 11:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Graham Hunt
    Analysiertes Unternehmen: VINCI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 145
    Kursziel alt: 145
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


