    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    AKTIE IM FOKUS

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    FMC als Dax-Schlusslicht unter Druck - UBS rät zum Verkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Fresenius Medical Care auf "Sell" ab.
    • Aktienkurs fällt um fünf Prozent auf 41,82 Euro.
    • Langfristige Risiken und sinkendes Ebit erwartet.
    AKTIE IM FOKUS - FMC als Dax-Schlusslicht unter Druck - UBS rät zum Verkauf
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Verkaufsempfehlung durch die UBS hat am Dienstag die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) auf Talfahrt geschickt. Am späten Vormittag stand der Kurs fünf Prozent tiefer bei 41,82 Euro, womit die Titel im Dax die rote Laterne hielten. Der Aktienkurs rutschte unter die 21-Tage-Linie, einen kurzfristigen Trendindikator beliebt ist.

    Graham Doyle von der UBS stufte den Dialysespezialisten am Dienstag von "Neutral" auf "Sell" ab und senkte das Kursziel von 43,50 auf 38,00 Euro. Er verwies auf strukturelle Risiken und die Gefahr einer langfristig nachlassenden Gewinndynamik, die von Anlegern bislang nicht berücksichtigt werde. Damit einher gehe, dass der Analystenkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu zehn Prozent sinken könnte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.280,00€
    Basispreis
    16,77
    Ask
    × 12,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.889,73€
    Basispreis
    21,57
    Ask
    × 12,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Doyle zeigt sich skeptisch aufgrund einer kurzfristig ausbleibenden Geschäftsbelebung in den USA und einem dort wohl längerfristig drohenden Rückgang. Er untersuchte neben dem Neupatientenpotenzial auch die Patientensterblichkeit und kam zu dem Schluss, dass das Dialysevolumen in den Vereinigten Staaten ab 2030 wohl sinken werde. Wegen dieser Erwartung liege er deutlich unter dem Analystenschnitt.

    Im bislang durchwachsenen Börsenjahr 2025 rutschte die FMC-Aktie am Dienstag dann auch wieder mit mehr als fünf Prozent ins Minus. Auf dem Niveau vom Jahreswechsel bei 44 Euro ist damit zunächst Schluss mit einer zuletzt einmonatigen Erholung. Vom ersten Zollschock im April bis Anfang August hat der Kurs eine Berg- und Talfahrt hinter sich, die nach oben bei 54 Euro ein Hoch seit 2022 bedeutetet hatte und nach unten bis unter 40 Euro gereicht hatte./tih/niw/mis

    Fresenius Medical Care

    -5,17 %
    -2,68 %
    -1,69 %
    -14,62 %
    +22,37 %
    +25,84 %
    -39,84 %
    -36,76 %
    +117,90 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,06 % und einem Kurs von 41,83 auf Tradegate (02. September 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -2,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 12,26 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -9,05 %/+43,61 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS FMC als Dax-Schlusslicht unter Druck - UBS rät zum Verkauf Eine Verkaufsempfehlung durch die UBS hat am Dienstag die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) auf Talfahrt geschickt. Am späten Vormittag stand der Kurs fünf Prozent tiefer bei 41,82 Euro, womit die Titel im Dax die rote Laterne hielten. Der …