United Internet Aktie kommt unter die Räder - 02.09.2025

Die United Internet Aktie ist bisher um -5,25 % auf 26,87€ gefallen. Das sind -1,49 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die United Internet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,26 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die United Internet Aktie damit um +6,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von United Internet +80,07 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,77 % geändert.

United Internet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,30 % 1 Monat +13,90 % 3 Monate +23,26 % 1 Jahr +46,52 %

Informationen zur United Internet Aktie

Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,16 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

United Internet Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.