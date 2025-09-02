Chinas Yuan vor Durchbruch der 7er-Marke zum US-Dollar, Experten sehen Rallye

In den vergangenen Wochen hat die People’s Bank of China (PBoC) den Referenzkurs zum US-Dollar, um den die Währung innerhalb einer Spanne von plus/minus zwei Prozent schwanken darf, deutlich angehoben. Es war die stärkste Aufwertung seit fast einem Jahr. Damit signalisiert Peking, dass ein stärkerer Yuan nicht nur akzeptiert, sondern politisch gewollt ist.

Der chinesische Yuan hat wie viele andere Währungen auch, in diesem Jahr zum US-Dollar an Wert zugelegt. Allerdings betragen die Gewinne seit Jahresbeginn lediglich rund 2,1 Prozent, was vor allem daran liegt, dass die Devise nicht frei schwankt, sondern eng an den Greenback angelehnt ist. Doch jetzt kommt Bewegung in das Währungspaar.

Ein stärkerer Yuan hätte gleich mehrere Vorteile. Für chinesische Haushalte erhöht er die Kaufkraft, was dem schwachen Konsum neue Impulse geben könnte. Für die Regierung verbessert er die Verhandlungsposition in den Handelsgesprächen mit den USA, die China lange vorgeworfen haben, den Wechselkurs künstlich niedrig zu halten. Und geopolitisch passt eine stabilere Währung zu Pekings Ziel, den Yuan international als Handels- und Reservewährung stärker zu etablieren.

Goldman Sachs und UBS sehen deshalb weiteres Aufwärtspotenzial und erwarten den Wechselkurs mittelfristig bei rund 6,95 Yuan pro US-Dollar. Es wäre das erste Mal seit Mai 2023, dass die Marke von 7 Yuan je US-Dollar unterschritten wird.

Auch die Märkte nehmen die Signale auf. Hedgefonds wetten verstärkt auf eine weitere Yuan-Aufwertung. Optionen, die von einem fallenden US-Dollar-Yuan-Kurs profitieren, gehören inzwischen zu den meistgehandelten Produkten. Die Argumente dafür sind klar: stabile Exporte, eine wachsende Leistungsbilanz und die Aussicht auf geldpolitische Lockerungen in den USA. UBS schätzt, dass der Yuan binnen zwölf Monaten rund drei Prozent zulegen wird.

Doch Risiken bleiben. Chinas Binnenwirtschaft schwächelt: Konsum und Immobiliensektor sind weiter gedämpft. Zudem ist die Aufwertung bislang stärker politisch getrieben als marktgetrieben – Goldman Sachs spricht von einer „policy-driven rally“. Sollte die US-Wirtschaft wider Erwarten stärker bleiben oder die Federal Reserve doch weniger lockern als erwartet, könnte der Aufwärtsdruck abflauen.

Die jüngsten Maßnahmen der chinesischen Zentralbank seien ein "Weckruf" für Devisenhändler, der eine neue Welle von Yuan-Käufen auslöst, sagt Bloomberg-Stratege Mark Cranfield. Angesichts der geringen Volatilität hätten "Yuan-Bullen Spielraum, sich für weitere Gewinne zu positionieren und die Aufwärtsdynamik zu nutzen".

Vor dem Hintergrund der Pläne Pekings und der Maßnahmen der PBoC könnte Chinas Währung bald mehr sein als nur ein Anhängsel des US-Dollars.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion