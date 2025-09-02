Red September startet: ETH, BTC fallen in Hinblick auf Daten am Freitag

Besonders an Dynamik verliert auch Ethereum mit einem aktuell Kurs von 4.395 US-Dollar (-1,23 Prozent). Das tägliche Handelsvolumen ist bei Ethereum seit Juli deutlich gesunken, und die aktiven Adressen auf der Blockchain gingen um 28 Prozent zurück (Stand: 9:45 Uhr MESZ).

Der Krypto-Markt rutscht in das übliche September-Tief, während Händler ihre Positionen vor den am Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten abbauen. Bitcoin (BTC) hält sich aktuell leicht im Plus bei 110.245 US-Dollar (+0,52 Prozent), während Altcoins weiter Minuszahlen zeigen. XRP notiert bei 2,8 US-Dollar (-0,45 Prozent), BNB verliert 0,86 Prozent, und Dogecoin (DOGE) zeigt mit einem Rückgang von über 2,4 Prozent die größten Verluste unter den Top-Coins.

Der Crypto Fear & Greed Index ist von 75 (neutral) Mitte August auf 46 (fear) gefallen – das schlechteste Ergebnis seit Mitte Juni. Historisch gesehen gilt der September als "Red September", in dem Bitcoin seit 2013 durchschnittlich 3,77 Prozent an Wert verliert.

Makroökonomische Unsicherheiten belasten die Märkte

Die Unsicherheit an den Kryptomärkten wird durch die bevorstehende geldpolitische Sitzung der US-Notenbank Fed am 16. und 17. September verstärkt. Marktteilnehmer gehen inzwischen von einer Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent für eine Zinssenkung um 0,25 Prozent aus. Die Kombination aus saisonaler Schwäche und möglichen geldpolitischen Erleichterungen sorgt für ein gespaltenes Marktbild.

Fokus auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag

Die Finanzwelt blickt diese Woche gespannt auf die am Freitag erwarteten Non-Farm Payrolls. Ökonomen prognostizieren rund 45.000 neue Arbeitsplätze, bei privaten Payrolls sollen es 60.000 sein, während die Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent steigen könnte.

Ein schwacher Arbeitsmarktbericht könnte die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung erhöhen und das Risikoappetit der Investoren wiederbeleben. Bis zu dieser Bestätigung bleibt der Kryptomarkt jedoch vorsichtig. Optionen auf Abwärtsbewegungen befinden sich auf den höchsten Niveaus seit Wochen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



