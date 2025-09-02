Bezahlen mit Karte nimmt weiter zu
girocard verzeichnet starkes erstes Halbjahr (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) - girocard bleibt im ersten Halbjahr 2025 mit rund 4
Milliarden Transaktionen klare Nummer eins im deutschen Handel * Umsatz steigt
im gleichen Zeitraum auf rund 150 Milliarden Euro * Für Kundinnen und Kunden
standen bis zu 1,3 Millionen Akzeptanzstellen zur Verfügung
Der anhaltende Wachstumskurs der girocard belegt: "Mit Karte, bitte" ist an den
deutschen Ladenkassen immer beliebter. Im ersten Halbjahr 2025 haben Kundinnen
und Kunden die Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen noch häufiger
gezückt als bisher. Mit rund 4,04 Milliarden Bezahlvorgängen erreicht die Anzahl
der Transaktionen einen neuen Höchststand (1. Halbjahr 2024: 3,84 Milliarden)
und verzeichnet damit ein Plus von 5,3 Prozent. Damit einhergehend stieg auch
der Kartenumsatz im selben Zeitraum auf 150,7 Milliarden Euro leicht an - ein
Zuwachs von knapp 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (150,1 Milliarden
Euro).
girocard-Akzeptanz wird weiter ausgeweitet
Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurde an über 1.257.000 aktiven Terminals mit
der girocard bezahlt - ein Anstieg von gut sechs Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum (1.183.000 aktive Terminals). Dabei ist das einfache Auflegen
der girocard, des Smartphones oder der Smartwatch längst fester Bestandteil des
Alltags und an nahezu allen Terminals möglich. So wurden in der ersten
Jahreshälfte mehr als 87 Prozent aller girocard-Transaktionen kontaktlos
getätigt. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Vergleichszeitraum 2024 (85
Prozent).
Darüber hinaus wächst die Zahl der Akzeptanzstellen aufgrund der steigenden
Nachfrage von Kundinnen und Kunden sowie des Handels kontinuierlich: Weitere
Netzbetreiber, insbesondere aus dem internationalen Umfeld, streben eine
girocard-Akzeptanz an oder haben diese bereits in ihr Portfolio integriert.
Karte statt Kleingeld - girocard auch bei geringen Beträgen gefragt
Dass Bezahlen mit Karte auch bei kleineren Einkäufen immer selbstverständlicher
wird, belegt ein Blick auf den durchschnittlichen Bezahlbetrag: Der stetig
sinkende Durchschnittsbon erreicht mit 37,28 Euro pro girocard-Zahlungsvorgang
in diesem Halbjahr ein neues Tief (1. Halbjahr 2024: 39,04 Euro). Das zeigt:
Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen ihre girocard zunehmend für
Kleinstbeträge. Sei es am Kiosk, in der Bäckerei oder am Automaten - die
girocard ist komfortabel, sicher und immer mit dabei.
Über die girocard:
Mit der Marke "girocard" bündelt die Deutsche Kreditwirtschaft ihr
eigenständiges, unabhängiges Debitkarten-Bezahlsystem und das Deutsche
Geldautomaten-System. Mit rund 100 Millionen Karten ist sie das meistgenutzte
Zahlungssystem in Deutschland. Ob kontaktlos, mobil oder klassisch mit PIN - die
girocard garantiert einen sicheren, einfachen und schnellen Bezahlvorgang. Der
Name und das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft
eingeführt.
Über EURO Kartensysteme:
Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO
Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken und
Sparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO
Kartensysteme GmbH bündelt als Scheme Manager Kernkompetenzen im
girocard-System. Zu ihren Aufgaben zählen Produktmanagement, Vertrieb und Scheme
Administration sowie Kommunikation und Marketing für die girocard. Auch die
Entwicklung von operationalen Sicherheitsstandards und Methoden der
Missbrauchsbekämpfung gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens, zudem die
Mastercard-Lizenzverwaltung.
Pressekontakt:
EURO Kartensysteme GmbH
Lisa Werner / Jessica Henke
Kommunikation und Marketing
Tel.: +49 (0)69 / 97945-4853
Fax: +49 (0)69 / 97945-4847
mailto:presse@eurokartensysteme.de
Publik. Agentur für Kommunikation GmbH
Dr. Eva Antl-Wittenberg
Senior Consultant
Tel.: +49 (0)621 / 963600-36
mailto:e.antl-wittenberg@agentur-publik.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38715/6109018
OTS: EURO Kartensysteme GmbH
