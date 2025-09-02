    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    girocard verzeichnet starkes erstes Halbjahr (FOTO)

    Frankfurt/Main (ots) - girocard bleibt im ersten Halbjahr 2025 mit rund 4
    Milliarden Transaktionen klare Nummer eins im deutschen Handel * Umsatz steigt
    im gleichen Zeitraum auf rund 150 Milliarden Euro * Für Kundinnen und Kunden
    standen bis zu 1,3 Millionen Akzeptanzstellen zur Verfügung

    Der anhaltende Wachstumskurs der girocard belegt: "Mit Karte, bitte" ist an den
    deutschen Ladenkassen immer beliebter. Im ersten Halbjahr 2025 haben Kundinnen
    und Kunden die Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen noch häufiger
    gezückt als bisher. Mit rund 4,04 Milliarden Bezahlvorgängen erreicht die Anzahl
    der Transaktionen einen neuen Höchststand (1. Halbjahr 2024: 3,84 Milliarden)
    und verzeichnet damit ein Plus von 5,3 Prozent. Damit einhergehend stieg auch
    der Kartenumsatz im selben Zeitraum auf 150,7 Milliarden Euro leicht an - ein
    Zuwachs von knapp 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (150,1 Milliarden
    Euro).

    girocard-Akzeptanz wird weiter ausgeweitet

    Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurde an über 1.257.000 aktiven Terminals mit
    der girocard bezahlt - ein Anstieg von gut sechs Prozent im Vergleich zum
    Vorjahreszeitraum (1.183.000 aktive Terminals). Dabei ist das einfache Auflegen
    der girocard, des Smartphones oder der Smartwatch längst fester Bestandteil des
    Alltags und an nahezu allen Terminals möglich. So wurden in der ersten
    Jahreshälfte mehr als 87 Prozent aller girocard-Transaktionen kontaktlos
    getätigt. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Vergleichszeitraum 2024 (85
    Prozent).

    Darüber hinaus wächst die Zahl der Akzeptanzstellen aufgrund der steigenden
    Nachfrage von Kundinnen und Kunden sowie des Handels kontinuierlich: Weitere
    Netzbetreiber, insbesondere aus dem internationalen Umfeld, streben eine
    girocard-Akzeptanz an oder haben diese bereits in ihr Portfolio integriert.

    Karte statt Kleingeld - girocard auch bei geringen Beträgen gefragt

    Dass Bezahlen mit Karte auch bei kleineren Einkäufen immer selbstverständlicher
    wird, belegt ein Blick auf den durchschnittlichen Bezahlbetrag: Der stetig
    sinkende Durchschnittsbon erreicht mit 37,28 Euro pro girocard-Zahlungsvorgang
    in diesem Halbjahr ein neues Tief (1. Halbjahr 2024: 39,04 Euro). Das zeigt:
    Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen ihre girocard zunehmend für
    Kleinstbeträge. Sei es am Kiosk, in der Bäckerei oder am Automaten - die
    girocard ist komfortabel, sicher und immer mit dabei.

    Über die girocard:

    Mit der Marke "girocard" bündelt die Deutsche Kreditwirtschaft ihr
    eigenständiges, unabhängiges Debitkarten-Bezahlsystem und das Deutsche
    Geldautomaten-System. Mit rund 100 Millionen Karten ist sie das meistgenutzte
    Zahlungssystem in Deutschland. Ob kontaktlos, mobil oder klassisch mit PIN - die
    girocard garantiert einen sicheren, einfachen und schnellen Bezahlvorgang. Der
    Name und das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft
    eingeführt.

    Über EURO Kartensysteme:

    Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO
    Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken und
    Sparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO
    Kartensysteme GmbH bündelt als Scheme Manager Kernkompetenzen im
    girocard-System. Zu ihren Aufgaben zählen Produktmanagement, Vertrieb und Scheme
    Administration sowie Kommunikation und Marketing für die girocard. Auch die
    Entwicklung von operationalen Sicherheitsstandards und Methoden der
    Missbrauchsbekämpfung gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens, zudem die
    Mastercard-Lizenzverwaltung.

