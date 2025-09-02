Aras Connect Tour 2025
PLM, der Digital Thread und KI im Fokus
München (ots) - Aras, führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management- und
Digital-Thread-Lösungen, startet im Herbst 2025 seine Aras Connect Tour
(https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany) durch Europa. Die
Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Verbundene Intelligenz: KI, PLM und die
Zukunft der Konnektivität" macht am 14. und 15. Oktober Station in Frankfurt am
Main.
Das Event bringt Führungskräfte, Technologie-Experten und innovative Unternehmen
zusammen, um zu zeigen, wie die Verbindung von Künstlicher Intelligenz (KI),
Product Lifecyle Management (PLM) und Digital Thread Unternehmensprozesse in
einem dynamischen Geschäftsumfeld neu definiert und sie agiler, effizienter und
resilienter macht. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die neuesten
Plattform-Entwicklungen, Erfolgsgeschichten von Kunden sowie Strategien zur
zukunftssicheren Gestaltung von Entwicklungs- und Betriebsprozessen.
Im Rahmen jeder Veranstaltung findet ein spezieller Technical Summit für
Ingenieure, Software-Architekten und technische Experten statt - mit
ausführlichen technischen Vorträgen, Live-Demos und praxisnahen Sessions mit
Aras-Produktmanagern.
"Da KI einen immer größeren Teil bei der Entwicklung und Unterstützung von
Produkten einnimmt, wächst der Bedarf an vernetzten, flexiblen Lösungen weiter",
sagte Leon Lauritsen, Europas General Manager bei Aras. "Auf der Aras Connect
2025 zeigen wir, wie Menschen, Prozesse und Daten über den Digital Thread hinweg
nahtlos verbunden werden können - und wie Unternehmen diese Verbindung
erfolgreich in die Praxis umsetzen."
Egal, ob strategischer Austausch oder technischer Deep Dive: Aras Connect 2025
eröffnet Organisationen, die in einer vernetzten Zukunft führend sein möchten,
neue Perspektiven und zeigt ihnen konkrete Lösungen auf.
Weitere Informationen zur Connect Germany
(https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany)
- Am 14. und 15. Oktober 2025, im Hilton Frankfurt Airport.
- Themen u.a.: "Vom digitalen Produkt zum Shopfloor: Durchgängige Prozessplanung
und automatisierte Datenflüsse bei GRAMMER " sowie "Aras Innovator Quick
Start: SaaS-Implementierung bei Nicomatic in einer Organisation mit flachen
Hierarchien".
Hier geht es direkt zur Agenda
(https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany/agenda) und zur Anmeldung
(https://events.aras.com/Connect-2025/begin) .
Über Aras
Aras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von
Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von
Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem
leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer
Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die
Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller
Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den
gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie
http://www.aras.com , um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube
(https://www.youtube.com/user/arasplm) , X (https://twitter.com/aras_plm) ,
Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/aras-corporation) .
Pressekontakt:
Arne Stuhr
Thöring & Stuhr
Kommunikationsberatung
Tel: +49 40 207 6969 83
Mobil: +49 177 3055 194
mailto:arne.stuhr@corpnewsmedia.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125487/6109020
OTS: Aras Software GmbH
