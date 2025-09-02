PLM, der Digital Thread und KI im Fokus

München (ots) - Aras, führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management- und

Digital-Thread-Lösungen, startet im Herbst 2025 seine Aras Connect Tour

(https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany) durch Europa. Die

Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Verbundene Intelligenz: KI, PLM und die

Zukunft der Konnektivität" macht am 14. und 15. Oktober Station in Frankfurt am

Main.



Das Event bringt Führungskräfte, Technologie-Experten und innovative Unternehmen

zusammen, um zu zeigen, wie die Verbindung von Künstlicher Intelligenz (KI),

Product Lifecyle Management (PLM) und Digital Thread Unternehmensprozesse in

einem dynamischen Geschäftsumfeld neu definiert und sie agiler, effizienter und

resilienter macht. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die neuesten

Plattform-Entwicklungen, Erfolgsgeschichten von Kunden sowie Strategien zur

zukunftssicheren Gestaltung von Entwicklungs- und Betriebsprozessen.







Ingenieure, Software-Architekten und technische Experten statt - mit

ausführlichen technischen Vorträgen, Live-Demos und praxisnahen Sessions mit

Aras-Produktmanagern.



"Da KI einen immer größeren Teil bei der Entwicklung und Unterstützung von

Produkten einnimmt, wächst der Bedarf an vernetzten, flexiblen Lösungen weiter",

sagte Leon Lauritsen, Europas General Manager bei Aras. "Auf der Aras Connect

2025 zeigen wir, wie Menschen, Prozesse und Daten über den Digital Thread hinweg

nahtlos verbunden werden können - und wie Unternehmen diese Verbindung

erfolgreich in die Praxis umsetzen."



Egal, ob strategischer Austausch oder technischer Deep Dive: Aras Connect 2025

eröffnet Organisationen, die in einer vernetzten Zukunft führend sein möchten,

neue Perspektiven und zeigt ihnen konkrete Lösungen auf.



Weitere Informationen zur Connect Germany

(https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany)



- Am 14. und 15. Oktober 2025, im Hilton Frankfurt Airport.

- Themen u.a.: "Vom digitalen Produkt zum Shopfloor: Durchgängige Prozessplanung

und automatisierte Datenflüsse bei GRAMMER " sowie "Aras Innovator Quick

Start: SaaS-Implementierung bei Nicomatic in einer Organisation mit flachen

Hierarchien".



Hier geht es direkt zur Agenda

(https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany/agenda) und zur Anmeldung

(https://events.aras.com/Connect-2025/begin) .



Über Aras



Aras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von

Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von

Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem

leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer

Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die

Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller

Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den

gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie

http://www.aras.com , um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube

(https://www.youtube.com/user/arasplm) , X (https://twitter.com/aras_plm) ,



(https://www.linkedin.com/company/aras-corporation) .



