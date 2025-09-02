    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Aras Connect Tour 2025

    PLM, der Digital Thread und KI im Fokus

    München (ots) - Aras, führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management- und
    Digital-Thread-Lösungen, startet im Herbst 2025 seine Aras Connect Tour
    (https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany) durch Europa. Die
    Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Verbundene Intelligenz: KI, PLM und die
    Zukunft der Konnektivität" macht am 14. und 15. Oktober Station in Frankfurt am
    Main.

    Das Event bringt Führungskräfte, Technologie-Experten und innovative Unternehmen
    zusammen, um zu zeigen, wie die Verbindung von Künstlicher Intelligenz (KI),
    Product Lifecyle Management (PLM) und Digital Thread Unternehmensprozesse in
    einem dynamischen Geschäftsumfeld neu definiert und sie agiler, effizienter und
    resilienter macht. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die neuesten
    Plattform-Entwicklungen, Erfolgsgeschichten von Kunden sowie Strategien zur
    zukunftssicheren Gestaltung von Entwicklungs- und Betriebsprozessen.

    Im Rahmen jeder Veranstaltung findet ein spezieller Technical Summit für
    Ingenieure, Software-Architekten und technische Experten statt - mit
    ausführlichen technischen Vorträgen, Live-Demos und praxisnahen Sessions mit
    Aras-Produktmanagern.

    "Da KI einen immer größeren Teil bei der Entwicklung und Unterstützung von
    Produkten einnimmt, wächst der Bedarf an vernetzten, flexiblen Lösungen weiter",
    sagte Leon Lauritsen, Europas General Manager bei Aras. "Auf der Aras Connect
    2025 zeigen wir, wie Menschen, Prozesse und Daten über den Digital Thread hinweg
    nahtlos verbunden werden können - und wie Unternehmen diese Verbindung
    erfolgreich in die Praxis umsetzen."

    Egal, ob strategischer Austausch oder technischer Deep Dive: Aras Connect 2025
    eröffnet Organisationen, die in einer vernetzten Zukunft führend sein möchten,
    neue Perspektiven und zeigt ihnen konkrete Lösungen auf.

    Weitere Informationen zur Connect Germany
    (https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany)

    - Am 14. und 15. Oktober 2025, im Hilton Frankfurt Airport.
    - Themen u.a.: "Vom digitalen Produkt zum Shopfloor: Durchgängige Prozessplanung
    und automatisierte Datenflüsse bei GRAMMER " sowie "Aras Innovator Quick
    Start: SaaS-Implementierung bei Nicomatic in einer Organisation mit flachen
    Hierarchien".

    Hier geht es direkt zur Agenda
    (https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany/agenda) und zur Anmeldung
    (https://events.aras.com/Connect-2025/begin) .

    Über Aras

    Aras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von
    Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von
    Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem
    leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer
    Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die
    Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller
    Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den
    gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie
    http://www.aras.com , um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube
    (https://www.youtube.com/user/arasplm) , X (https://twitter.com/aras_plm) ,
    Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn
    (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation) .

    Pressekontakt:

    Arne Stuhr
    Thöring & Stuhr
    Kommunikationsberatung
    Tel: +49 40 207 6969 83
    Mobil: +49 177 3055 194
    mailto:arne.stuhr@corpnewsmedia.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125487/6109020
    OTS: Aras Software GmbH




