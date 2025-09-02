    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Thunes und Ripple erweitern globale Partnerschaft zur Transformation grenzüberschreitender Zahlungen

    San Francisco und Singapur (ots/PRNewswire) - Thunes (https://www.thunes.com/) ,
    die intelligente Superautobahn für weltweite Geldtransfers, und Ripple
    (https://ripple.com/) , der führende Anbieter von Infrastruktur für digitale
    Vermögenswerte für Finanzinstitute, haben eine erweiterte Partnerschaft
    angekündigt, um grenzüberschreitende Zahlungen weltweit zu transformieren.
    Aufbauend auf ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit seit 2020 wird die
    Partnerschaft das Auszahlungserlebnis für Kunden verbessern, den globalen
    Geldtransfer weiter optimieren und die Reichweite der Auszahlungen auf wichtige
    Märkte ausweiten.

    Angesichts der steigenden Nachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen hat
    Thunes Blockchain- und Digital-Asset-Technologien integriert, um sein Direct
    Global Network zu verbessern. Durch die Nutzung des proprietären Netzwerks von
    Thunes in Verbindung mit den Blockchain-basierten Zahlungslösungen von Ripple
    ermöglichen die beiden Unternehmen effizientere und leichter zugängliche
    grenzüberschreitende Zahlungen für Finanzinstitute und Unternehmen auf der
    ganzen Welt. Die Unternehmenskunden von Ripple können Gelder in neuen Währungen
    und Ländern einfacher abheben, wodurch ihre globalen Zahlungsmöglichkeiten
    weiter verbessert werden.

    Thunes gewährleistet über sein Direct Global Network zuverlässige
    Echtzeit-Auszahlungen in lokalen Währungen und spielt eine wichtige Rolle bei
    der Erleichterung der "Last-Mile"-Zustellung in Regionen mit begrenzter
    Bankinfrastruktur. Die Partnerschaft wird die Reichweite und Effizienz seines
    Netzwerks verbessern und Unternehmen und Endnutzern schnelle, sichere und
    zugängliche Finanzdienstleistungen bieten. Thunes nutzt außerdem Ripple
    Payments, um sein SmartX Treasury System zu verbessern.

    Ripple Payments ermöglicht schnelle, transparente und zuverlässige
    grenzüberschreitende Zahlungen sowie On-/Off-Ramps für Banken,
    Krypto-Unternehmen und Fintechs weltweit. Bis heute verfügt es über eine nahezu
    weltweite Abdeckung mit mehr als 90 Auszahlungsmärkten, die mehr als 90 % der
    täglichen Devisenmärkte abdecken und ein Volumen von mehr als 70 Milliarden
    US-Dollar verarbeiten.

    Chloe Mayenobe, Präsidentin und COO von Thunes, , sagte: "Mitglieder sowohl aus
    dem traditionellen Finanzbereich als auch aus dem Ökosystem der digitalen
    Vermögenswerte verbinden sich mit Thunes. Wir sind in einer hervorragenden
    Position, um diese beiden Welten zu verbinden und die Zukunft der digitalen
    Vermögenswerte voranzutreiben, was unsere Allianz mit Ripple unterstreicht.
    Durch die Unterstützung von Echtzeitabrechnungen und tiefgreifenden lokalen
