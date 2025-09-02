Thunes und Ripple erweitern globale Partnerschaft zur Transformation grenzüberschreitender Zahlungen

San Francisco und Singapur (ots/PRNewswire) - Thunes (https://www.thunes.com/) ,

die intelligente Superautobahn für weltweite Geldtransfers, und Ripple

(https://ripple.com/) , der führende Anbieter von Infrastruktur für digitale

Vermögenswerte für Finanzinstitute, haben eine erweiterte Partnerschaft

angekündigt, um grenzüberschreitende Zahlungen weltweit zu transformieren.

Aufbauend auf ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit seit 2020 wird die

Partnerschaft das Auszahlungserlebnis für Kunden verbessern, den globalen

Geldtransfer weiter optimieren und die Reichweite der Auszahlungen auf wichtige

Märkte ausweiten.



Angesichts der steigenden Nachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen hat

Thunes Blockchain- und Digital-Asset-Technologien integriert, um sein Direct

Global Network zu verbessern. Durch die Nutzung des proprietären Netzwerks von

Thunes in Verbindung mit den Blockchain-basierten Zahlungslösungen von Ripple

ermöglichen die beiden Unternehmen effizientere und leichter zugängliche

grenzüberschreitende Zahlungen für Finanzinstitute und Unternehmen auf der

ganzen Welt. Die Unternehmenskunden von Ripple können Gelder in neuen Währungen

und Ländern einfacher abheben, wodurch ihre globalen Zahlungsmöglichkeiten

weiter verbessert werden.







Echtzeit-Auszahlungen in lokalen Währungen und spielt eine wichtige Rolle bei

der Erleichterung der "Last-Mile"-Zustellung in Regionen mit begrenzter

Bankinfrastruktur. Die Partnerschaft wird die Reichweite und Effizienz seines

Netzwerks verbessern und Unternehmen und Endnutzern schnelle, sichere und

zugängliche Finanzdienstleistungen bieten. Thunes nutzt außerdem Ripple

Payments, um sein SmartX Treasury System zu verbessern.



Ripple Payments ermöglicht schnelle, transparente und zuverlässige

grenzüberschreitende Zahlungen sowie On-/Off-Ramps für Banken,

Krypto-Unternehmen und Fintechs weltweit. Bis heute verfügt es über eine nahezu

weltweite Abdeckung mit mehr als 90 Auszahlungsmärkten, die mehr als 90 % der

täglichen Devisenmärkte abdecken und ein Volumen von mehr als 70 Milliarden

US-Dollar verarbeiten.



Chloe Mayenobe, Präsidentin und COO von Thunes, , sagte: "Mitglieder sowohl aus

dem traditionellen Finanzbereich als auch aus dem Ökosystem der digitalen

Vermögenswerte verbinden sich mit Thunes. Wir sind in einer hervorragenden

Position, um diese beiden Welten zu verbinden und die Zukunft der digitalen

Vermögenswerte voranzutreiben, was unsere

