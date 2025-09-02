Thunes und Ripple erweitern globale Partnerschaft zur Transformation grenzüberschreitender Zahlungen
San Francisco und Singapur (ots/PRNewswire) - Thunes (https://www.thunes.com/) ,
die intelligente Superautobahn für weltweite Geldtransfers, und Ripple
(https://ripple.com/) , der führende Anbieter von Infrastruktur für digitale
Vermögenswerte für Finanzinstitute, haben eine erweiterte Partnerschaft
angekündigt, um grenzüberschreitende Zahlungen weltweit zu transformieren.
Aufbauend auf ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit seit 2020 wird die
Partnerschaft das Auszahlungserlebnis für Kunden verbessern, den globalen
Geldtransfer weiter optimieren und die Reichweite der Auszahlungen auf wichtige
Märkte ausweiten.
Angesichts der steigenden Nachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen hat
Thunes Blockchain- und Digital-Asset-Technologien integriert, um sein Direct
Global Network zu verbessern. Durch die Nutzung des proprietären Netzwerks von
Thunes in Verbindung mit den Blockchain-basierten Zahlungslösungen von Ripple
ermöglichen die beiden Unternehmen effizientere und leichter zugängliche
grenzüberschreitende Zahlungen für Finanzinstitute und Unternehmen auf der
ganzen Welt. Die Unternehmenskunden von Ripple können Gelder in neuen Währungen
und Ländern einfacher abheben, wodurch ihre globalen Zahlungsmöglichkeiten
weiter verbessert werden.
Thunes gewährleistet über sein Direct Global Network zuverlässige
Echtzeit-Auszahlungen in lokalen Währungen und spielt eine wichtige Rolle bei
der Erleichterung der "Last-Mile"-Zustellung in Regionen mit begrenzter
Bankinfrastruktur. Die Partnerschaft wird die Reichweite und Effizienz seines
Netzwerks verbessern und Unternehmen und Endnutzern schnelle, sichere und
zugängliche Finanzdienstleistungen bieten. Thunes nutzt außerdem Ripple
Payments, um sein SmartX Treasury System zu verbessern.
Ripple Payments ermöglicht schnelle, transparente und zuverlässige
grenzüberschreitende Zahlungen sowie On-/Off-Ramps für Banken,
Krypto-Unternehmen und Fintechs weltweit. Bis heute verfügt es über eine nahezu
weltweite Abdeckung mit mehr als 90 Auszahlungsmärkten, die mehr als 90 % der
täglichen Devisenmärkte abdecken und ein Volumen von mehr als 70 Milliarden
US-Dollar verarbeiten.
Chloe Mayenobe, Präsidentin und COO von Thunes, , sagte: "Mitglieder sowohl aus
dem traditionellen Finanzbereich als auch aus dem Ökosystem der digitalen
Vermögenswerte verbinden sich mit Thunes. Wir sind in einer hervorragenden
Position, um diese beiden Welten zu verbinden und die Zukunft der digitalen
Vermögenswerte voranzutreiben, was unsere Allianz mit Ripple unterstreicht.
Durch die Unterstützung von Echtzeitabrechnungen und tiefgreifenden lokalen
