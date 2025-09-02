    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    CRISTIANO RONALDO LANCIERT UNWIRKLICHEN KALENDER

    Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Und lädt in der neuesten Kampagne von
    Saudi Tourism zum "Stay For More" ein

    "Saudi, Welcome to Arabia", die verbraucherorientierte Marke der Saudi Tourism
    Authority (STA) , hat ihre neueste Kampagne mit Cristiano Ronaldo (CR7) in der
    Hauptrolle gestartet. "I Came for Football, I Stayed For More" wird in den
    wichtigsten Märkten in Europa sowie in Indien und China eingeführt und erweckt
    ein Saudi zum Leben, das seinen Besuchern weit mehr als das Erwartete bietet.
    Die Kampagne läutet den Beginn einer ausgedehnten Saison mit hochkarätigen
    Sportveranstaltungen, mitreißender Unterhaltung und atemberaubenden Film-, Mode-
    und Kulturevents ein und nutzt TV, Social, Digital und OTA, um den Zuschauern
    einen Vorgeschmack auf einen der aufregendsten Reisekalender der Welt zu geben.

    Mit dem Fußball-Superstar und berühmtesten ausländischen Einwohner
    Saudi-Arabiens, CR7, nimmt der Film die Zuschauer mit auf eine Reise durch die
    wichtigsten Ereignisse in Saudi-Arabien. Ein ehrfürchtiger CR7 sitzt auf der
    Tribüne und vergleicht die verschiedenen Sportarten mit seiner eigenen.
    Gedämpfte Monochromie weicht leuchtenden Farben, und wir sehen mehr von dem, was
    CR7 dazu bewegt hat, in Saudi-Arabien zu bleiben. Wir hören das Adrenalin, das
    durch die Menge strömt, und spüren die Höhen und Tiefen einer gemeinsamen
    Erfahrung. Die Emotionen sind greifbar und bringen die Zuschauer mitten ins
    Geschehen. Das ist Saudi-Arabien - engagiert, begeistert und begierig darauf,
    seinen Platz auf der Weltbühne einzunehmen.

    Die Kampagne hebt die vielfältigen, ganzjährig stattfindenden Sport- und
    Unterhaltungsveranstaltungen in Riad, Jeddah und AlUla hervor, die mit speziell
    zusammengestellten Paketen einen Besuch noch einfacher machen. Als Gastgeber der
    FIFA World Cup 2034, des AFC Asian Cup 2027, der Esports Olympics Games 2027 und
    der Asian Winter Games 2029 bringt Saudi-Arabien den Sport in die Heimat. Der
    regelmäßige Veranstaltungskalender umfasst internationale Großereignisse wie den
    Esports World Cup, die Formula 1, LIV Golf Riyadh, Tennis und die Saudi Pro
    League (RSL) und festigt damit die Position der Stadt als Drehscheibe für
    Großveranstaltungen.

    Von Sport über Kultur bis hin zu Unterhaltung - Saudi-Arabien bietet für alle
    Interessen etwas. Der Jahreskalender wird immer umfangreicher, wobei die Riyadh
    Fashion Week, das Red Sea International Film Festival, die Arts Biennales und
    die gleichnamige Seasons, die in Riad und Jeddah stattfindet, die Eckpfeiler der
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    CRISTIANO RONALDO LANCIERT UNWIRKLICHEN KALENDER Und lädt in der neuesten Kampagne von Saudi Tourism zum "Stay For More" ein "Saudi, Welcome to Arabia", die verbraucherorientierte Marke der Saudi Tourism Authority (STA) , hat ihre neueste Kampagne mit Cristiano Ronaldo (CR7) in der Hauptrolle …