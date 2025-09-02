CRISTIANO RONALDO LANCIERT UNWIRKLICHEN KALENDER
Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Und lädt in der neuesten Kampagne von
Saudi Tourism zum "Stay For More" ein
"Saudi, Welcome to Arabia", die verbraucherorientierte Marke der Saudi Tourism
Authority (STA) , hat ihre neueste Kampagne mit Cristiano Ronaldo (CR7) in der
Hauptrolle gestartet. "I Came for Football, I Stayed For More" wird in den
wichtigsten Märkten in Europa sowie in Indien und China eingeführt und erweckt
ein Saudi zum Leben, das seinen Besuchern weit mehr als das Erwartete bietet.
Die Kampagne läutet den Beginn einer ausgedehnten Saison mit hochkarätigen
Sportveranstaltungen, mitreißender Unterhaltung und atemberaubenden Film-, Mode-
und Kulturevents ein und nutzt TV, Social, Digital und OTA, um den Zuschauern
einen Vorgeschmack auf einen der aufregendsten Reisekalender der Welt zu geben.
Mit dem Fußball-Superstar und berühmtesten ausländischen Einwohner
Saudi-Arabiens, CR7, nimmt der Film die Zuschauer mit auf eine Reise durch die
wichtigsten Ereignisse in Saudi-Arabien. Ein ehrfürchtiger CR7 sitzt auf der
Tribüne und vergleicht die verschiedenen Sportarten mit seiner eigenen.
Gedämpfte Monochromie weicht leuchtenden Farben, und wir sehen mehr von dem, was
CR7 dazu bewegt hat, in Saudi-Arabien zu bleiben. Wir hören das Adrenalin, das
durch die Menge strömt, und spüren die Höhen und Tiefen einer gemeinsamen
Erfahrung. Die Emotionen sind greifbar und bringen die Zuschauer mitten ins
Geschehen. Das ist Saudi-Arabien - engagiert, begeistert und begierig darauf,
seinen Platz auf der Weltbühne einzunehmen.
Die Kampagne hebt die vielfältigen, ganzjährig stattfindenden Sport- und
Unterhaltungsveranstaltungen in Riad, Jeddah und AlUla hervor, die mit speziell
zusammengestellten Paketen einen Besuch noch einfacher machen. Als Gastgeber der
FIFA World Cup 2034, des AFC Asian Cup 2027, der Esports Olympics Games 2027 und
der Asian Winter Games 2029 bringt Saudi-Arabien den Sport in die Heimat. Der
regelmäßige Veranstaltungskalender umfasst internationale Großereignisse wie den
Esports World Cup, die Formula 1, LIV Golf Riyadh, Tennis und die Saudi Pro
League (RSL) und festigt damit die Position der Stadt als Drehscheibe für
Großveranstaltungen.
Von Sport über Kultur bis hin zu Unterhaltung - Saudi-Arabien bietet für alle
Interessen etwas. Der Jahreskalender wird immer umfangreicher, wobei die Riyadh
Fashion Week, das Red Sea International Film Festival, die Arts Biennales und
die gleichnamige Seasons, die in Riad und Jeddah stattfindet, die Eckpfeiler der
Saudi Tourism zum "Stay For More" ein
"Saudi, Welcome to Arabia", die verbraucherorientierte Marke der Saudi Tourism
Authority (STA) , hat ihre neueste Kampagne mit Cristiano Ronaldo (CR7) in der
Hauptrolle gestartet. "I Came for Football, I Stayed For More" wird in den
wichtigsten Märkten in Europa sowie in Indien und China eingeführt und erweckt
ein Saudi zum Leben, das seinen Besuchern weit mehr als das Erwartete bietet.
Die Kampagne läutet den Beginn einer ausgedehnten Saison mit hochkarätigen
Sportveranstaltungen, mitreißender Unterhaltung und atemberaubenden Film-, Mode-
und Kulturevents ein und nutzt TV, Social, Digital und OTA, um den Zuschauern
einen Vorgeschmack auf einen der aufregendsten Reisekalender der Welt zu geben.
Mit dem Fußball-Superstar und berühmtesten ausländischen Einwohner
Saudi-Arabiens, CR7, nimmt der Film die Zuschauer mit auf eine Reise durch die
wichtigsten Ereignisse in Saudi-Arabien. Ein ehrfürchtiger CR7 sitzt auf der
Tribüne und vergleicht die verschiedenen Sportarten mit seiner eigenen.
Gedämpfte Monochromie weicht leuchtenden Farben, und wir sehen mehr von dem, was
CR7 dazu bewegt hat, in Saudi-Arabien zu bleiben. Wir hören das Adrenalin, das
durch die Menge strömt, und spüren die Höhen und Tiefen einer gemeinsamen
Erfahrung. Die Emotionen sind greifbar und bringen die Zuschauer mitten ins
Geschehen. Das ist Saudi-Arabien - engagiert, begeistert und begierig darauf,
seinen Platz auf der Weltbühne einzunehmen.
Die Kampagne hebt die vielfältigen, ganzjährig stattfindenden Sport- und
Unterhaltungsveranstaltungen in Riad, Jeddah und AlUla hervor, die mit speziell
zusammengestellten Paketen einen Besuch noch einfacher machen. Als Gastgeber der
FIFA World Cup 2034, des AFC Asian Cup 2027, der Esports Olympics Games 2027 und
der Asian Winter Games 2029 bringt Saudi-Arabien den Sport in die Heimat. Der
regelmäßige Veranstaltungskalender umfasst internationale Großereignisse wie den
Esports World Cup, die Formula 1, LIV Golf Riyadh, Tennis und die Saudi Pro
League (RSL) und festigt damit die Position der Stadt als Drehscheibe für
Großveranstaltungen.
Von Sport über Kultur bis hin zu Unterhaltung - Saudi-Arabien bietet für alle
Interessen etwas. Der Jahreskalender wird immer umfangreicher, wobei die Riyadh
Fashion Week, das Red Sea International Film Festival, die Arts Biennales und
die gleichnamige Seasons, die in Riad und Jeddah stattfindet, die Eckpfeiler der
Autor folgen