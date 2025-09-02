High Tide erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Remexian Pharma GmbH

CALGARY, AB, 2. September 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldung vom 14. August 2025 (die „Meldung vom 14. August“) die Übernahme einer 51%igen Beteiligung an der Firma Remexian zu einem geschätzten Kaufpreis von 26,4 Mio. € abgeschlossen hat. Sobald die Abschlussbilanz vorliegt, ist dieser Betrag innerhalb von 30 Tagen fällig. Zusätzlich erhält High Tide nach Ablauf von 24 Monaten eine 5 Jahre lang geltende Option, die das Unternehmen jederzeit zum Erwerb der verbleibenden 49 % von Remexian berechtigt. Großgeschriebene Begriffe, die hier nicht anderweitig definiert werden, haben jene Bedeutung, die ihnen in der Pressemeldung vom 14. August 2025 gegeben wurde.

„Der heutige Tag ist für uns von High Tide ein Wendepunkt auf unserer Reise; wir hissen nun offiziell unsere Flagge in Europa. Mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Remexian ist High Tide nicht mehr nur ein erfolgreiches kanadisches Unternehmen – wir sind nun ein international tätiges Cannabisunternehmen von echter Größe im größten staatlich regulierten Markt Europas“,[i] verkündet Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Diese Transaktion diversifiziert nicht nur unsere Umsatzbasis über Kanada hinaus, sondern schafft auch eine klare Grundlage für die Expansion in die regulierten Cannabismärkte Europas. Nachdem wir eine Erfolgsbilanz beim disziplinierten Wachstum und bei der Generierung von freiem Cashflow vorweisen können, ist davon auszugehen, dass diese Übernahme High Tide langfristig den Weg zu einer internationalen Führungsrolle ebnen wird“, fügt Herr Grover hinzu.

EINZELHEITEN DER TRANSAKTION

Die Transaktion erfolgte im Einklang mit den Bedingungen der Übernahmevereinbarung. Eine Kopie dieser Vereinbarung finden Sie unter dem Unternehmensprofil auf der Website SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Impliziert wurde ein Unternehmenswert in Höhe von 53,4 Mio. €, was dem 3,64065-fachen annualisierten bereinigten EBITDA[ii] während der sechs Monate bis zum 31. März 2025 entspricht. Der geschätzte Kaufpreis in Höhe von 26,4 Mio. € für die erworbene Beteiligung von 51 % wurde wie nachstehend entrichtet.

High Tide hat 51 % der Anteile an Remexian für eine Kaufsumme erworben, die sich zusammensetzt aus: (i) einem Barbetrag von 7,65 Mio. €, (ii) einem von den Käufern gewährten Darlehen in Höhe von 7,65 Mio. €, mit einer Verzinsung von 7 % p.a. (vierteljährlich ausbezahlt), das am 31. Dezember 2029 fällig gestellt wird und vom Unternehmen jederzeit vorzeitig ohne Vertragsstrafe rückgezahlt werden kann, sowie (iii) 5.864.373 High Tide-Aktien im Wert von 11,1 Mio. €, auf Basis eines Richtpreises von 2,1912 USD pro High Tide-Aktie, was einem volumengewichteten Durchschnittspreis pro High Tide-Aktie an der Nasdaq für die 10 aufeinanderfolgenden Handelstage zum 8. August 2025 entspricht. Die ausgegebenen High Tide-Aktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Die Transaktion wurde von der Börsenaufsicht der TSXV bedingt genehmigt; die finale Genehmigung steht noch aus.

Zusätzlich zu den vorstehenden Ausführungen wird festgehalten, dass sich die Eigentümer von Remexian bereit erklärt haben, High Tide eine Kaufoption zum Erwerb der verbleibenden und noch nicht von High Tide gehaltenen Anteile an Remexian zu gewähren. Die Kaufoption kann jederzeit innerhalb von fünf (5) Jahren nach dem Kaufoptionszeitraum ausgeübt werden. Für die Ausübung der Kaufoption wird ein Unternehmenswert herangezogen, der dem bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate multipliziert mit (i) 4 entspricht, sofern die Kaufoption in den ersten zwölf (12) Monaten des Kaufoptionszeitraums ausgeübt wird, oder mit (ii) 3,64065, wenn sie danach ausgeübt wird. Darüber hinaus hat sich High Tide bereit erklärt, den Eigentümern von Remexian eine Verkaufsoption zu gewähren, mit der die verbleibenden und noch nicht von High Tide gehaltenen Anteile an Remexian ebenfalls an High Tide verkauft werden, und zwar zu einem Unternehmenswert, der dem bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate multipliziert mit 3,64065 entspricht. Die Bezahlung im Rahmen der Kaufoption oder Verkaufsoption erfolgt im Falle einer Ausübung als Kombination aus Bargeld und High Tide-Aktien, je nach Ermessen von High Tide. Für die Kaufoption gilt ein Mindestpreis von 15 Mio. €, wobei mindestens 40 % in bar zu begleichen sind. Bei der Verkaufsoption sind mindestens 30 % in bar zu entrichten.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 207 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom „Report on Business“ der kanadischen Tageszeitung „Globe and Mail“ zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie „Retail“ aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investoren-Anliegen:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf: den endgültigen Kaufpreis der Transaktion; die Expansion des Unternehmens auf den regulierten Cannabismärkten Europas; die Ausübung der Verkaufs- oder Kaufoptionen; den Erwerb der verbleibenden Anteile an Remexian durch das Unternehmen; die Art und Weise, in der eine der beiden Optionen ausgeübt und erfüllt wird; die langfristige globale Führungsposition des Unternehmens; den künftigen Erfolg von Remexian und das künftige Wachstum des deutschen Marktes für medizinisches Cannabis; und künftige Änderungen der Rahmenbedingungen für medizinisches Cannabis in Deutschland. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Non-Exhaustive List of Risk Factors“ in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[ii] Bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen („EBITDA“). Diese Kennzahl hat keine standardisierte Bedeutung, die von den International Financial Reporting Standards („IFRS“) vorgeschrieben ist, und ist daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Nicht-IFRS-Kennzahlen bieten Anlegern einen zusätzlichen Maßstab für den operativen Betrieb und heben daher Trends im Kerngeschäft hervor, die bei ausschließlicher Verwendung von IFRS-Kennzahlen möglicherweise nicht erkennbar sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

