UBS stuft H&M auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 133 auf 132 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der schwache Umsatztrend dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Sreedhar Mahamkali am Dienstag im Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Der Fokus liege auf dem Schlussquartal./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 12,50EUR auf Tradegate (02. September 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 132
Kursziel alt: 133
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
