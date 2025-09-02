BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 79 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott sprach am Montagabend mit Blick auf den Führungswechsel von einer überraschenden Wendung der Achterbahn. Für den neuen Chef sei es ein kometenhafter Aufstieg. Die Anleger dürften sich laut Elliott aber fragen, warum sich wieder für eine interne Lösung entschieden wurde - und dann noch in diesem Tempo. Extern könne nicht ernsthaft gesucht worden sein./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 79,93EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



