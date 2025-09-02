Trendwende? Deutsche Unternehmen blicken zuversichtlicher auf 2026 (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mainz (ots) - Viele Unternehmen in Deutschland beurteilen ihre aktuelle
    Geschäftslage kritisch, für das kommende Jahr deutet sich jedoch eine Trendwende
    an. Im Rahmen einer Befragung des Kreditversicherers Coface erwarten 10 von 12
    Branchen für 2026 eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation. Als
    größter Risikofaktor gilt nach wie vor die politische Unsicherheit, die in
    erster Linie auf die unvorhersehbare Handelspolitik der USA zurückzuführen ist.

    Im Jahr 2025 berichten 33 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland von
    einer Verschlechterung ihrer Geschäftslage gegenüber 2024, während 16 Prozent
    eine Verbesserung feststellen. Daraus ergibt sich eine Bilanz von -17
    Saldenpunkten - eine deutlich weniger pessimistische Einschätzung im Vergleich
    zu -39 Punkten aus der Vorjahresbefragung. Besonders kritisch bewerten
    Unternehmen aus der Papier- und Verpackungsindustrie (-50 Sp.) sowie der
    Transportbranche (-47 Sp.) ihre aktuelle Lage. "Die Papierbranche ist äußerst
    energieintensiv. Obwohl die Strom- und Energiepreise gesunken sind, bleiben die
    Kosten bei einer verhaltenen Nachfrage zu hoch. Die Transportbranche leidet
    weiterhin unter der Rezession in der Industrieproduktion und der anhaltenden
    Konsumzurückhaltung, mit spürbaren Folgen für Speditionen", sagt
    Coface-Volkswirtin Christiane von Berg.

    Hoffnung auf staatliche Impulse

    Mit Blick auf 2026 zeigt sich vorsichtiger Optimismus: 32 Prozent der befragten
    deutschen Unternehmen rechnen mit einem Aufschwung, nur 16 Prozent erwarten eine
    Verschlechterung. Rund die Hälfte (52 Prozent) geht von gleichbleibenden
    Bedingungen aus - nach zwei Jahren Rezession und anschließender Stagnation. Der
    Stimmungswandel wird vor allem durch erwartete fiskalische Impulse getragen,
    darunter höhere staatliche Ausgaben für Verteidigung, Infrastruktur und
    Klimaschutz sowie geplante steuerliche Anreize für Unternehmensinvestitionen.

    "Dass nach drei Jahren wirtschaftlicher Schwächephase 52 Prozent der Unternehmen
    für 2026 lediglich eine stabile Geschäftslage erwarten, zeigt, wie fragil der
    aktuelle Optimismus ist", sagt Christiane von Berg. "Frühindikatoren wie der ifo
    Geschäftsklimaindex bestätigen dieses Bild. Während die Erwartungen für die
    kommenden Monate steigen, bleibt die Einschätzung der aktuellen Lage kritisch."
    Den deutlichsten Stimmungsumschwung verzeichnet die Transportbranche: 35 Prozent
    rechnen mit einer verbesserten Geschäftslage, nur 4 Prozent erwarten einen
    Rückgang. Auch der Groß- und Einzelhandel sowie die Bauwirtschaft blicken mit
    wachsender Zuversicht auf das kommende Jahr. Hier nimmt die Auftragslage nach
    und nach zu, getragen von höheren Reallöhnen und einem niedrigeren Zinsumfeld.

    Politische Unsicherheit bleibt Risikofaktor Nummer eins

    Als größte wirtschaftliche Risiken werden in der aktuellen Befragung "Politische
    Unsicherheit", "Schwache Binnennachfrage" (jeweils 27 Prozent) und
    "Standortprobleme in Deutschland" (25 Prozent) genannt. Bereits im Vorjahr wurde
    politische Unsicherheit als Hauptrisiko identifiziert - allerdings unter anderen
    Vorzeichen. "Im vergangenen Jahr war die Einstufung als Hauptrisiko vermutlich
    auf den verwirrenden Kommunikationsstil der deutschen Regierung und das Fehlen
    einer mittelfristigen Strategie zurückzuführen. 2025 hingegen rühren die
    politischen Sorgen eher von der unberechenbaren US-Handelspolitik, die durch
    plötzliche Kurswechsel und Ausnahmeregelungen geprägt ist", erklärt Christiane
    von Berg.

    Unverändert hoch bewerten deutsche Unternehmen die Risiken des hiesigen
    Wirtschaftsstandorts: Hohe Produktionskosten, Bürokratie und steuerliche
    Belastungen dämpfen die Wettbewerbsfähigkeit. Demgegenüber hat der
    Fachkräftemangel angesichts steigender Arbeitslosenzahlen an Dringlichkeit
    verloren. Selbst die nachlassende Nachfrage aus China sorgt kaum noch für
    Unruhe. Während China 2020 noch Deutschlands zweitgrößter Exportpartner war, ist
    die Volksrepublik bis 2024 auf Platz fünf zurückgefallen.

    Über die Umfrage

    Die neunte Auflage der Coface-Studie zu Zahlungserfahrungen von Unternehmen in
    Deutschland wurde im Mai und Juni 2025 durchgeführt. 847 Unternehmen aus mehr
    als 12 breit gefächerten Branchen nahmen an der Befragung teil.

    Die gesamte Studie und weitere Grafiken zum Download: http://www.coface.de

