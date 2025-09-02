    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    ReSound bringt KI ins Ohr / IFA 2025 zeigt das weltweit kleinste Hörgerät mit Künstlicher Intelligenz

    Berlin/Münster (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) ist der Megatrend der
    diesjährigen IFA: KI hilft bei kreativer Arbeit, Recherche und Planung, Shoppen
    oder Kochen... Sie unterstützt sogar das Hören: GN Hearing, technologisch
    führender Hersteller für smarte Hörsysteme, stellt auf der IFA das kleinste
    KI-Hörgerät der Welt (1) vor: ReSound Vivia(TM) bietet dank künstlicher
    Intelligenz das beste Hören im Lärm (2-5). Der leistungsstarke Akku ermöglicht
    zudem ganztägige Akkulaufzeit selbst bei Streaming und KI-Nutzung (6) und mit
    Bluetooth® Low Energy (LE) Audio und Auracast(TM) ist zukunftsfähige Vernetzung
    möglich. Ein zusätzlicher KI-Chip im winzigen Gehäuse macht das Hörgerät zur
    weltweit besten Lösung für das Verstehen in lauten Umgebungen (7). Darüber
    hinaus präsentiert GN auf der weltgrößten Elektronik-Show (5. bis 9. September
    auf dem Berliner Messegelände am Funkturm) weitere Hörsystem-Innovationen; diese
    bieten Auracast(TM)-Vernetzung erstmals schon ab der Mittelklasse sowie bei
    starkem Hörverlust.

    Dass unser Gehör im Laufe des Lebens nachlässt, ist nur allzu menschlich. Jeder
    zehnte Bundesbürger nimmt an sich selbst eine geminderte Hörfähigkeit wahr;
    andererseits gleichen immer mehr Menschen ihren Hörverlust mit smarter Technik
    aus (8). Diese hat heute viele zusätzliche Vorteile und verbindet sich etwa mit
    Smartphones, Laptops und Fernsehern; die neueste Technologie bildet den
    natürlichen Hörsinn immer besser nach. Führend ist hier der dänische Hersteller
    GN, der mit der Hörsystem-Marke ReSound seit Jahren auch auf der IFA präsent ist
    - aktuell mit dem kleinsten KI-Hörgerät der Welt.

    "ReSound Vivia nutzt einen zweiten, zusätzlichen Chip mit Deep Neural Network
    (DNN)", so Rabea Westphal, Leiterin Produktmanagement bei GN Hearing DACH.
    "Ähnlich wie die Struktur unseres Gehirns ist dieses Netzwerk durch 'Knoten'
    verbunden. In ihm wird jedes Geräusch in einzelne Schichten zerlegt und
    analysiert. Mittels KI wird Sprache deutlich präziser von störendem Lärm
    unterschieden. Sie ahmt die Filterfunktion des Gehirns nach und ermöglicht es
    Hörsystem-Nutzern, in lauter Umgebung besser denn je zu verstehen. Entscheidend
    ist dabei, dass die Technik die natürliche Interaktion der Nutzer unterstützt.
    Es geht sozusagen um einen menschlichen Ansatz von KI."

    DNN-basierte Störgeräuschunterdrückung kommt bislang nur in wenigen Hörsystemen
    zum Einsatz - und nie zuvor gab es ein derart kleines KI-Gerät. Dabei stützt
    sich ReSound Vivia auf riesige Datenmengen. Der DNN-Chip wurde mit 13,5
    Millionen gesprochenen Sätzen trainiert - in diversen Sprachen und mit
    unterschiedlichem Stimmeinsatz. Ein Mensch würde 25 Jahre benötigen, um so viele
    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ReSound bringt KI ins Ohr / IFA 2025 zeigt das weltweit kleinste Hörgerät mit Künstlicher Intelligenz Künstliche Intelligenz (KI) ist der Megatrend der diesjährigen IFA: KI hilft bei kreativer Arbeit, Recherche und Planung, Shoppen oder Kochen... Sie unterstützt sogar das Hören: GN Hearing, technologisch führender Hersteller für smarte Hörsysteme, …