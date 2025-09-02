Erfolgreich ausgebrochen

Ein baldiges Kriegsende oder gar ein Waffenstillstand in der Ukraine liegen aktuell noch in weiter Ferne, weltweit steigen die Rüstungsausgaben, davon profitiert auch die Renk Group. In der zurückliegenden Kaufwelle erreichte der Titel ein Verlaufshoch bei 85,96 Euro Anfang Juni und ging anschließend in eine wohlverdiente Sommerpause über. Zu Beginn dieser Woche schossen die Notierungen direkt über den 50-Tage-Durchschnitt von 64,18 Euro und damit auch den zurückliegenden Abwärtstrend hoch, womit nun ein neuerliches Kaufsignal vorliegt und entsprechend verwertet werden kann.

Gelingt es in den kommenden Tagen den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 64,17 Euro nachhaltig zu verteidigen, könnten bei weiteren Kapitalzuflüssen der Bereich um 70,00 und darüber 75,91 Euro als kurzfristige Kursziele in der Aktie ausgerufen werden und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Grundsätzlich zeigt der zurückliegende Abwärtstrend Charakteristika einer bullischen Flagge, die sogar neuerliche Rekordstände auf den Plan rufen könnte. Auf der Unterseite würde erst ein Kursrutsch unter 61,90 Euro die Wahrscheinlichkeit eines neuerlichen Tests der Augusttiefs bei 54,02 Euro sichtlich erhöhen, darunter ist der Wert jedoch durch den 200-Tage-Durchschnitt sowie eine Horizontalunterstützung bei 49,90 Euro vergleichsweise solide abgesichert.

Renk Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Ein erstes vorsichtiges Long-Investment auf das Wertpapier der Renk Group kann bereits vom gegenwärtigen Niveau aus erfolgen, Kursziele liegen bei 70,00 und darüber 75,91 Euro auf kurzfristiger Basis. Mittelfristig könnten aber auch die Rekordstände bei 85,96 Euro in den Fokus der Käufer geraten. Durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM2U34 und einen anschließenden Anstieg an 75,91 Euro würde hieraus eine Renditechance von 85 Prozent entspringen, Kursziel des Scheins wurde rechnerisch bei 1,97 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 60,00 Euro für den Fall eines regulären Pullbacks aber nicht überschreiten. Im Schein würde sich hierdurch ein Stopp-Kurs von 0,38 Euroergeben. Der Anlagehorizont dürfte nur wenige Wochen betragen, daher bleibt eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes unerlässlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM2U34 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,05 - 1,06 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 56,5737 Euro Basiswert: Renk Group AG KO-Schwelle: 56,5737 Euro akt. Kurs Basiswert: 66,73 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,97 Euro Hebel: 6,3 Kurschance: + 85 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.