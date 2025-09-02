Bankentest "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026" (FOTO)

Herrsching am Ammersee (ots) - Im Gespräch mit Kai Fürderer, Mitglied der

Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, vor der offiziellen

Ergebnisveröffentlichung im Oktober 2025.



Unter dem Leitgedanken "Digitale Stärke & exzellente Beratungsqualität" hat die

Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH u.a. die 100 größten Genossenschaftsbanken

und die 100 größten Sparkassen (im Bereich Immobilienfinanzierung) getestet.





Redaktion (RD): Herr Fürderer, wann erscheinen die finalen Testergebnisse?Kai Fürderer (KF): Die gesamte Liste der bewerteten bzw. ausgezeichnetenInstitute wird im Oktober 2025 auf unserer Website veröffentlicht. Dann könnenBauherren und Kaufinteressierte gezielt prüfen, welche Regionalbanken besonders,u.a. durch eine herausragende Beratungsqualität, überzeugen. Bereits jetzt zeigtsich, dass viele Institute die Bedeutung exzellenter Beratung erkennen, doch inpuncto Qualität teils deutliche Unterschiede bestehen. Ein kritischer Blicklohnt sich also in jedem Fall.RD: Was zeichnet Ihren Bankentest in der Immobilienfinanzierung methodisch aus?KF: Wir führen bundesweit über 200 anonyme Beratungsgespräche mit geschulten,branchenerfahrenen Testkunden durch und dies mit einem klar definiertenKundenprofil. Bewertet wird die gesamte Customer Journey; also von derTerminvereinbarung über das Beratungsgespräch bis hin zu den digitalenServiceangeboten. Nur Banken mit überdurchschnittlichen Leistungen in allen fünfKategorien erhalten das "SEHR GUT"-Prädikat.RD: Die Kategorie "Digital-Check": Wo sehen Sie Fortschritte im Vergleich zumVorjahr?KF: Der digitale Ersteindruck vieler Institute hat sich deutlich verbessert.Bemerkenswert sind moderne Online-Rechner für Finanzierungsszenarien, optimierteAbschlussstrecken, umfangreiche FAQ- und Checklisten-Angebote sowie ausgebauteKontaktmöglichkeiten wie Live-Chat, Videoberatung und Rückrufservices. Einprofessioneller digitaler Erstkontakt etabliert sich als entscheidenderWettbewerbsfaktor.RD: Die Kategorien "Servicequalität" und "Nachbetreuung": Wo besteht aus IhrerSicht noch Nachholbedarf?KF: Trotz digitaler Fortschritte zeigen sich deutliche Schwächen imServicebereich. Bei Erstkontakten lagen Wartezeiten häufig über 30 Sekunden,Rückrufe blieben in etwa 15 % der Fälle ganz aus. Nur rund 75 % der Terminestarteten pünktlich, und in etwa einem Drittel der Fälle wurde der ursprünglichvereinbarte Kanal (etwa eine Videoberatung) nicht wie geplant genutzt. VieleBanken müssen also noch konsequenter an Verlässlichkeit und Ablaufqualitätarbeiten.Grundsätzlich erreichen alle Banken mindestens gute Bewertungen in der