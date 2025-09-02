    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBH AktievorwärtsNachrichten zu MBH
    Bankentest "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026" (FOTO)

    Herrsching am Ammersee (ots) - Im Gespräch mit Kai Fürderer, Mitglied der
    Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, vor der offiziellen
    Ergebnisveröffentlichung im Oktober 2025.

    Unter dem Leitgedanken "Digitale Stärke & exzellente Beratungsqualität" hat die
    Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH u.a. die 100 größten Genossenschaftsbanken
    und die 100 größten Sparkassen (im Bereich Immobilienfinanzierung) getestet.

    Redaktion (RD): Herr Fürderer, wann erscheinen die finalen Testergebnisse?

    Kai Fürderer (KF): Die gesamte Liste der bewerteten bzw. ausgezeichneten
    Institute wird im Oktober 2025 auf unserer Website veröffentlicht. Dann können
    Bauherren und Kaufinteressierte gezielt prüfen, welche Regionalbanken besonders,
    u.a. durch eine herausragende Beratungsqualität, überzeugen. Bereits jetzt zeigt
    sich, dass viele Institute die Bedeutung exzellenter Beratung erkennen, doch in
    puncto Qualität teils deutliche Unterschiede bestehen. Ein kritischer Blick
    lohnt sich also in jedem Fall.

    RD: Was zeichnet Ihren Bankentest in der Immobilienfinanzierung methodisch aus?

    KF: Wir führen bundesweit über 200 anonyme Beratungsgespräche mit geschulten,
    branchenerfahrenen Testkunden durch und dies mit einem klar definierten
    Kundenprofil. Bewertet wird die gesamte Customer Journey; also von der
    Terminvereinbarung über das Beratungsgespräch bis hin zu den digitalen
    Serviceangeboten. Nur Banken mit überdurchschnittlichen Leistungen in allen fünf
    Kategorien erhalten das "SEHR GUT"-Prädikat.

    RD: Die Kategorie "Digital-Check": Wo sehen Sie Fortschritte im Vergleich zum
    Vorjahr?

    KF: Der digitale Ersteindruck vieler Institute hat sich deutlich verbessert.
    Bemerkenswert sind moderne Online-Rechner für Finanzierungsszenarien, optimierte
    Abschlussstrecken, umfangreiche FAQ- und Checklisten-Angebote sowie ausgebaute
    Kontaktmöglichkeiten wie Live-Chat, Videoberatung und Rückrufservices. Ein
    professioneller digitaler Erstkontakt etabliert sich als entscheidender
    Wettbewerbsfaktor.

    RD: Die Kategorien "Servicequalität" und "Nachbetreuung": Wo besteht aus Ihrer
    Sicht noch Nachholbedarf?

    KF: Trotz digitaler Fortschritte zeigen sich deutliche Schwächen im
    Servicebereich. Bei Erstkontakten lagen Wartezeiten häufig über 30 Sekunden,
    Rückrufe blieben in etwa 15 % der Fälle ganz aus. Nur rund 75 % der Termine
    starteten pünktlich, und in etwa einem Drittel der Fälle wurde der ursprünglich
    vereinbarte Kanal (etwa eine Videoberatung) nicht wie geplant genutzt. Viele
    Banken müssen also noch konsequenter an Verlässlichkeit und Ablaufqualität
    arbeiten.

    Grundsätzlich erreichen alle Banken mindestens gute Bewertungen in der
    Seite 1 von 3 




