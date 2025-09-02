Bankentest "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026" (FOTO)
Herrsching am Ammersee (ots) - Im Gespräch mit Kai Fürderer, Mitglied der
Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, vor der offiziellen
Ergebnisveröffentlichung im Oktober 2025.
Unter dem Leitgedanken "Digitale Stärke & exzellente Beratungsqualität" hat die
Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH u.a. die 100 größten Genossenschaftsbanken
und die 100 größten Sparkassen (im Bereich Immobilienfinanzierung) getestet.
Redaktion (RD): Herr Fürderer, wann erscheinen die finalen Testergebnisse?
Kai Fürderer (KF): Die gesamte Liste der bewerteten bzw. ausgezeichneten
Institute wird im Oktober 2025 auf unserer Website veröffentlicht. Dann können
Bauherren und Kaufinteressierte gezielt prüfen, welche Regionalbanken besonders,
u.a. durch eine herausragende Beratungsqualität, überzeugen. Bereits jetzt zeigt
sich, dass viele Institute die Bedeutung exzellenter Beratung erkennen, doch in
puncto Qualität teils deutliche Unterschiede bestehen. Ein kritischer Blick
lohnt sich also in jedem Fall.
RD: Was zeichnet Ihren Bankentest in der Immobilienfinanzierung methodisch aus?
KF: Wir führen bundesweit über 200 anonyme Beratungsgespräche mit geschulten,
branchenerfahrenen Testkunden durch und dies mit einem klar definierten
Kundenprofil. Bewertet wird die gesamte Customer Journey; also von der
Terminvereinbarung über das Beratungsgespräch bis hin zu den digitalen
Serviceangeboten. Nur Banken mit überdurchschnittlichen Leistungen in allen fünf
Kategorien erhalten das "SEHR GUT"-Prädikat.
RD: Die Kategorie "Digital-Check": Wo sehen Sie Fortschritte im Vergleich zum
Vorjahr?
KF: Der digitale Ersteindruck vieler Institute hat sich deutlich verbessert.
Bemerkenswert sind moderne Online-Rechner für Finanzierungsszenarien, optimierte
Abschlussstrecken, umfangreiche FAQ- und Checklisten-Angebote sowie ausgebaute
Kontaktmöglichkeiten wie Live-Chat, Videoberatung und Rückrufservices. Ein
professioneller digitaler Erstkontakt etabliert sich als entscheidender
Wettbewerbsfaktor.
RD: Die Kategorien "Servicequalität" und "Nachbetreuung": Wo besteht aus Ihrer
Sicht noch Nachholbedarf?
KF: Trotz digitaler Fortschritte zeigen sich deutliche Schwächen im
Servicebereich. Bei Erstkontakten lagen Wartezeiten häufig über 30 Sekunden,
Rückrufe blieben in etwa 15 % der Fälle ganz aus. Nur rund 75 % der Termine
starteten pünktlich, und in etwa einem Drittel der Fälle wurde der ursprünglich
vereinbarte Kanal (etwa eine Videoberatung) nicht wie geplant genutzt. Viele
Banken müssen also noch konsequenter an Verlässlichkeit und Ablaufqualität
arbeiten.
Grundsätzlich erreichen alle Banken mindestens gute Bewertungen in der
