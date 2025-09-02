    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVS Media Holdings Limited Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu VS Media Holdings Limited Registered (A)

    Unterstützung für KMU beim ESG-Reporting

    VSME Playbook anfordern
    https://ots.de/s0ru7b
    Losheim am See (ots) - Die X-IT GmbH startet diese Woche eine
    Informationskampagne zum VSME-Standard. Ziel ist es, kleinen und mittleren
    Unternehmen (KMU) den Einstieg ins ESG-Reporting zu erleichtern.

    Der VSME ("Voluntary Standard for Sustainability Management and ESG-Reporting")
    entwickelt sich zunehmend zum De-facto-Standard für KMU in Europa. Während große
    Unternehmen ab 2025 zur Umsetzung der CSRD verpflichtet sind, geraten auch
    Zulieferer und Mittelständler unter Druck: Sie müssen ESG-Daten an Kunden oder
    Finanzpartner liefern.

    "Der VSME bietet KMU einen schlanken, praxisnahen Ansatz, um
    Nachhaltigkeitsanforderungen effizient zu erfüllen. Wir möchten Unternehmen
    dabei unterstützen, diesen Schritt frühzeitig zu gehen - bevor der Markt sie
    dazu zwingt", erklärt Timo Klemm, CSMO der X-IT GmbH.

    Um den Einstieg zu erleichtern, hat X-IT das VSME Playbook 2025 veröffentlicht.
    Dieses kompakte Handbuch erklärt die wichtigsten Inhalte, zeigt praxisnahe
    Umsetzungswege und enthält Checklisten zur Selbstbewertung.

    Das Playbook ist exklusiv online über X-IT erhältlich und wird nach
    Registrierung zugesendet:

    Zusätzlich bietet X-IT ein Beratungsangebot:

    - VSME Quick-Check - Einschätzung der Relevanz
    - Implementierung in kurzer Zeit
    - Integration in bestehende Systeme (z. B. SAP, osapiens HUB)

    Damit verschaffen sich KMU Vorteile in Lieferketten, bei Finanzierungspartnern
    und in ESG-Ratings wie EcoVadis oder IntegrityNext .

    Mit über 150 erfolgreich umgesetzten ESG-Projekten und als langjähriger Partner
    von osapiens bringt die X-IT GmbH die Erfahrung mit, um KMU bei der Einführung
    des VSME professionell zu begleiten.

    Über die X-IT GmbH

    Die X-IT GmbH mit Sitz in Losheim am See ist ein Beratungshaus für digitale
    Transformation, ESG-Compliance und SAP-Integration. Als Gold-Partner von
    osapiens unterstützt X-IT Unternehmen in Industrie, Handel und Gesundheitswesen
    bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

    Pressekontakt:

    X-IT GmbH
    Timo Klemm, Chief Sales & Marketing Officer
    E-Mail: mailto:sales@x-it-service.de
    Telefon: +49 6872 9222 438
    Web: http://www.x-it-service.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180747/6109073
    OTS: X-IT GmbH


