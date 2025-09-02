Finexity AG startet Handel im m:access der Börse München!
Die Finexity AG betritt die Börsenbühne: Ab dem 5. September 2025 wird sie im m:access der Börse München gehandelt. Mit einem Zeichnungsvolumen von 2,17 Millionen Euro und 70.541 gezeichneten Aktien zeigt sich das Vertrauen der Anleger. Die Aktienpreise von 42,50 EUR und 29,50 EUR spiegeln die strategische Preisgestaltung wider. Die Privatplatzierung läuft weiter, bevor die Aktien im Handelsregister angemeldet werden. Als Pionier im Bereich Digital Assets vernetzt Finexity über 50 Emittenten mit 14.000 Anlegern. Mit über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital zeigt Finexity seine beeindruckende Entwicklung.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die Finexity AG wird am 05. September 2025 im m:access der Börse München gehandelt.
- Insgesamt wurden zum 01. September 2025 70.541 Aktien gezeichnet, mit einem Zeichnungsvolumen von 2,17 Millionen Euro.
- Der Ausgabepreis der Aktien beträgt 42,50 EUR für 6.885 Aktien und 29,50 EUR für 63.656 Aktien.
- Die Privatplatzierung der Aktien läuft weiterhin, und nach Abschluss erfolgt die Anmeldung der gezeichneten Aktien im Handelsregister.
- Finexity AG ist im Bereich Digital Assets tätig und vernetzt über 50 Emittenten mit 14.000 registrierten Anlegern.
- Die Gruppe hat in den letzten Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von verschiedenen Investoren eingesammelt.
