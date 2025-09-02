105 0 Kommentare Finexity AG startet Handel im m:access der Börse München!

Die Finexity AG betritt die Börsenbühne: Ab dem 5. September 2025 wird sie im m:access der Börse München gehandelt. Mit einem Zeichnungsvolumen von 2,17 Millionen Euro und 70.541 gezeichneten Aktien zeigt sich das Vertrauen der Anleger. Die Aktienpreise von 42,50 EUR und 29,50 EUR spiegeln die strategische Preisgestaltung wider. Die Privatplatzierung läuft weiter, bevor die Aktien im Handelsregister angemeldet werden. Als Pionier im Bereich Digital Assets vernetzt Finexity über 50 Emittenten mit 14.000 Anlegern. Mit über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital zeigt Finexity seine beeindruckende Entwicklung.

