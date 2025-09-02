Kraft Heinz spaltet sich auf: So soll das Wachstum zurückkehren

Geplant ist eine klare Trennung der Markenwelten. Das eine Unternehmen – vorläufig "Global Taste Elevation Co." genannt – bündelt Klassiker wie Heinz Ketchup, Philadelphia und Kraft Mac & Cheese. Mit Saucen und Fertigmahlzeiten setzte diese Sparte 2024 rund 15,4 Milliarden US-Dollar um. Das zweite Unternehmen, "North American Grocery Co.", konzentriert sich auf die Supermarktregale mit Oscar Mayer, Kraft Singles und Lunchables. Umsatz: 10,4 Milliarden US-Dollar.

Der Lebensmittelriese Kraft-Heinz will sich in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen aufspalten, um Effizienz zu steigern und den Aktionärswert zu heben.

Die Abspaltung ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant. Sie markiert das faktische Ende der 46 Milliarden US-Dollar schweren Fusion von Heinz und Kraft im Jahr 2015. Damals hatten 3G Capital und Warren Buffetts Berkshire Hathaway zwei Ikonen der US-Lebensmittelindustrie vereint – nur um bald darauf vom Trend zu gesünderen, frischeren Produkten überrollt zu werden.

"Unsere Marken sind legendär, aber die heutige Struktur ist zu komplex. Sie behindert Kapitalallokation und Wachstum", erklärte Verwaltungsratschef Miguel Patricio. Mit der Zerschlagung soll der Konzern wieder dynamischer werden – auch mit Blick auf mögliche Zukäufe.

Die Börse reagierte vorsichtig positiv: Im vorbörslichen Handel legte die Aktie um etwa 1 Prozent zu. Auf Jahressicht haben die Papiere jedoch 21 Prozent verloren. Anleger hoffen nun, dass die Spaltung frischen Schwung bringt – und die beiden neuen Kraftpakete ihre Stärken endlich wieder voll ausspielen können.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die The Kraft Heinz Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 24,05EUR auf Tradegate (02. September 2025, 12:46 Uhr) gehandelt.



