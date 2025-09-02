Barrick Mining Corporation Aktie steigt - 02.09.2025

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Barrick Mining Corporation über einen Zuwachs von +37,35 % freuen.

Am heutigen Handelstag konnte die Barrick Mining Corporation Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,67 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Barrick Mining Corporation Aktie damit um +1,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Barrick Mining Corporation auf +54,12 %.

Barrick Mining Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,78 % 1 Monat +24,21 % 3 Monate +37,35 % 1 Jahr +27,51 %

Informationen zur Barrick Mining Corporation Aktie

Es gibt 2 Mrd. Barrick Mining Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,75 Mrd. wert.

Kommt es zur ultimativen Eskalation im Edelmetallbereich? Gold setzt seine Rekordhochs unter Druck. Silber bricht über die 40 US-Dollar aus. Platin, das wie Gold und Silber zuletzt konsolidierte, könnte nun nachziehen.

Fed-Chef Jerome Powell hat das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, um die Märkte auf Zinssenkungen einzustimmen. Die Märkte quittierten dies mit Kursgewinnen bei Aktien und Gold. Angesichts der hohen […] The post Zinssenkungs-Signale spielen …

Barrick Mining Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Barrick Mining Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barrick Mining Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.