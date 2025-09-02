Besonders beachtet!
Barrick Mining Corporation Aktie steigt - 02.09.2025
Am 02.09.2025 ist die Barrick Mining Corporation Aktie, bisher, um +2,67 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Barrick Mining Corporation Aktie.
Barrick Mining Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Barrick Mining Corporation Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,67 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Barrick Mining Corporation über einen Zuwachs von +37,35 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Barrick Mining Corporation Aktie damit um +1,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Barrick Mining Corporation auf +54,12 %.
Barrick Mining Corporation Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,78 %
|1 Monat
|+24,21 %
|3 Monate
|+37,35 %
|1 Jahr
|+27,51 %
Informationen zur Barrick Mining Corporation Aktie
Es gibt 2 Mrd. Barrick Mining Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,75 Mrd. wert.
Barrick Mining Corporation Aktie jetzt kaufen?
