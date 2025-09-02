DroneShield - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 02.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie fällt um -6,00 % auf 1,6920€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +133,56 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -13,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +288,30 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,00 % 1 Monat -16,21 % 3 Monate +133,56 % 1 Jahr +95,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die sich zwischen 1,70 und 2,20 Euro bewegt. Technische Indikatoren deuten auf eine mögliche Abwärtsbewegung hin, während einige Mitglieder Überlegungen anstellen, bei 1,50 Euro wieder einzusteigen. Skepsis herrscht bezüglich der Bewertung und der Konkurrenz im Drohnenmarkt. Insgesamt gibt es Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung, mit Hoffnungen auf Stabilisierung bei bestimmten Unterstützungsniveaus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd. wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.