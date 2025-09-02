    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    China gewährt Russen visafreien Urlaub auf Probe

    Für Sie zusammengefasst
    • Ab 15. September visafreie Einreise für Russen.
    • Aufenthalt in China bis zu 30 Tage möglich.
    • Regelung gilt ein Jahr auf Probe, bilateral vereinbart.

    PEKING (dpa-AFX) - Ab dem 15. September können Russen einfach mit einem Reisepass nach China einreisen, ohne sich wie bisher ein Visum kümmern zu müssen. Der visafreie Aufenthalt sei bis zu 30 Tage möglich, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das chinesische Außenministerium. Ein Vertreter des Ministeriums erklärte demnach, dass die Regelung für ein Jahr auf Probe gelte.

    Bislang durften nur Russen mit diplomatischem oder Dienstausweis ohne Visum nach China reisen. Zudem gibt es eine bilaterale Vereinbarung über visafreie Gruppenfahrten.

    Kremlchef Wladimir Putin weilt zurzeit zu einem viertägigen Staatsbesuch in Peking und wurde dabei auch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen. Beide Seiten lobten ihre guten Beziehungen überschwänglich. China gilt als wichtigster Unterstützer für Russland bei dessen Krieg gegen die Ukraine./bal/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    China gewährt Russen visafreien Urlaub auf Probe Ab dem 15. September können Russen einfach mit einem Reisepass nach China einreisen, ohne sich wie bisher ein Visum kümmern zu müssen. Der visafreie Aufenthalt sei bis zu 30 Tage möglich, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter …