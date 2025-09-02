Erster "Smart City Summit" mit urbanOS am 22. September

Köln (ots) - Anmeldung zum Online-Gipfel für Kommunen:

https://urbanos.datamatters.io/de/summit



Reale Anwendungsfälle rund um das neue Betriebssystem urbanOS für Smart Cities,

das bereits zwei Drittel aller Postleitzahlgebiete Deutschlands erreicht



Das Kölner Startup dataMatters, eine Ausgründung aus der RWTH Aachen, lädt am

22. September gemeinsam mit mehreren Kommunen sowie der UN-Denkfabrik Diplomatic

Council zum "Smart City Summit 2025" ein. Zielgruppe des Halbtagsevents sind

Kommunen und Stadtwerke. Unter dem Motto "Daten, KI & urbane Innovation" werden

konkrete Konzepte und reale Anwendungsfälle rund um das laut Angaben weltweit

erste Betriebssystem für Smart Cities, urbanOS, vorgestellt. "Pragmatisch,

herstellertransparent und umsetzungsorientiert", betont Dr. Daniel Trauth,

Geschäftsführer von dataMatters und Co-Chairman des Real-World AI Forum im

Diplomatic Council. Die Teilnahme ist nach Anmeldung kostenfrei:

https://urbanos.datamatters.io/de/summit .





Kommunen präsentieren ihre Lösungen onlineDie Vereinten Nationen prognostizieren, dass 2030 mehr als 60 Prozent derWeltbevölkerung in urbanen Ballungszentren leben werden. Die damit verbundenenHerausforderungen vom Bürgerservice über die Versorgungs- undEntsorgungswirtschaft bis hin zum Verkehrsmanagement werden nur in Smart Citieszu bewältigen sein, ist die Staatengemeinschaft überzeugt."Wir schlagen die Brücke von dieser globalen Vision hin zur konkreten Umsetzungin den Kommunen vor Ort", erklärt Dr. Daniel Trauth das Unternehmensziel vondataMatters. Hierzu hat das RWTH-Startup eigens das Smart-Cities-BetriebssystemurbanOS entwickelt, das schon 5.400 Postleitzahlgebiete in Deutschland erreicht.In mehr als zwei Dutzend Kommunen sorgt urbanOS bereits vor Ort für dieOptimierung, die Kostenreduzierung und die Absenkung der Umweltbelastung. DasSpektrum erstreckt sich von der Abfallentsorgung über den Hochwasserschutz undden ÖPNV bis hin zur Stärkung des lokalen Einzelhandels. Eine Reihe dieserKommunen werden ihre Lösungen am 22. September online präsentieren.Pragmatische Umsetzung ohne große KostenDer Einstieg in eine Smart City ist für Kommunen niederschwellig, betontdataMatters. Die Kölner kümmern sich um alles, von der Beratung,Konzepterstellung und Einholung aller erforderlichen Genehmigungen über dieMontage der notwendigen Ausrüstung im Ort und die erforderliche Softwareinklusive KI-System (Künstliche Intelligenz) bis hin zu den sogenannten"Informations-Cockpits" für die kommunalen Entscheidungsträger. Diese könnendann am Smartphone oder PC-Bildschirm in Echtzeit verfolgen, was in ihrer Stadtlos ist (zum Beispiel ÖPNV-Auslastung, Passantenfrequenz in der Fußgängerzone