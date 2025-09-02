    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Erster "Smart City Summit" mit urbanOS am 22. September

    Köln (ots) - Anmeldung zum Online-Gipfel für Kommunen:
    https://urbanos.datamatters.io/de/summit

    Reale Anwendungsfälle rund um das neue Betriebssystem urbanOS für Smart Cities,
    das bereits zwei Drittel aller Postleitzahlgebiete Deutschlands erreicht

    Das Kölner Startup dataMatters, eine Ausgründung aus der RWTH Aachen, lädt am
    22. September gemeinsam mit mehreren Kommunen sowie der UN-Denkfabrik Diplomatic
    Council zum "Smart City Summit 2025" ein. Zielgruppe des Halbtagsevents sind
    Kommunen und Stadtwerke. Unter dem Motto "Daten, KI & urbane Innovation" werden
    konkrete Konzepte und reale Anwendungsfälle rund um das laut Angaben weltweit
    erste Betriebssystem für Smart Cities, urbanOS, vorgestellt. "Pragmatisch,
    herstellertransparent und umsetzungsorientiert", betont Dr. Daniel Trauth,
    Geschäftsführer von dataMatters und Co-Chairman des Real-World AI Forum im
    Diplomatic Council. Die Teilnahme ist nach Anmeldung kostenfrei:
    https://urbanos.datamatters.io/de/summit .

    Kommunen präsentieren ihre Lösungen online

    Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass 2030 mehr als 60 Prozent der
    Weltbevölkerung in urbanen Ballungszentren leben werden. Die damit verbundenen
    Herausforderungen vom Bürgerservice über die Versorgungs- und
    Entsorgungswirtschaft bis hin zum Verkehrsmanagement werden nur in Smart Cities
    zu bewältigen sein, ist die Staatengemeinschaft überzeugt.

    "Wir schlagen die Brücke von dieser globalen Vision hin zur konkreten Umsetzung
    in den Kommunen vor Ort", erklärt Dr. Daniel Trauth das Unternehmensziel von
    dataMatters. Hierzu hat das RWTH-Startup eigens das Smart-Cities-Betriebssystem
    urbanOS entwickelt, das schon 5.400 Postleitzahlgebiete in Deutschland erreicht.

    In mehr als zwei Dutzend Kommunen sorgt urbanOS bereits vor Ort für die
    Optimierung, die Kostenreduzierung und die Absenkung der Umweltbelastung. Das
    Spektrum erstreckt sich von der Abfallentsorgung über den Hochwasserschutz und
    den ÖPNV bis hin zur Stärkung des lokalen Einzelhandels. Eine Reihe dieser
    Kommunen werden ihre Lösungen am 22. September online präsentieren.

    Pragmatische Umsetzung ohne große Kosten

    Der Einstieg in eine Smart City ist für Kommunen niederschwellig, betont
    dataMatters. Die Kölner kümmern sich um alles, von der Beratung,
    Konzepterstellung und Einholung aller erforderlichen Genehmigungen über die
    Montage der notwendigen Ausrüstung im Ort und die erforderliche Software
    inklusive KI-System (Künstliche Intelligenz) bis hin zu den sogenannten
    "Informations-Cockpits" für die kommunalen Entscheidungsträger. Diese können
    dann am Smartphone oder PC-Bildschirm in Echtzeit verfolgen, was in ihrer Stadt
    los ist (zum Beispiel ÖPNV-Auslastung, Passantenfrequenz in der Fußgängerzone
