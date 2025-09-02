Erster "Smart City Summit" mit urbanOS am 22. September
Köln (ots) - Anmeldung zum Online-Gipfel für Kommunen:
https://urbanos.datamatters.io/de/summit
Reale Anwendungsfälle rund um das neue Betriebssystem urbanOS für Smart Cities,
das bereits zwei Drittel aller Postleitzahlgebiete Deutschlands erreicht
Das Kölner Startup dataMatters, eine Ausgründung aus der RWTH Aachen, lädt am
22. September gemeinsam mit mehreren Kommunen sowie der UN-Denkfabrik Diplomatic
Council zum "Smart City Summit 2025" ein. Zielgruppe des Halbtagsevents sind
Kommunen und Stadtwerke. Unter dem Motto "Daten, KI & urbane Innovation" werden
konkrete Konzepte und reale Anwendungsfälle rund um das laut Angaben weltweit
erste Betriebssystem für Smart Cities, urbanOS, vorgestellt. "Pragmatisch,
herstellertransparent und umsetzungsorientiert", betont Dr. Daniel Trauth,
Geschäftsführer von dataMatters und Co-Chairman des Real-World AI Forum im
Diplomatic Council. Die Teilnahme ist nach Anmeldung kostenfrei:
https://urbanos.datamatters.io/de/summit .
Kommunen präsentieren ihre Lösungen online
Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass 2030 mehr als 60 Prozent der
Weltbevölkerung in urbanen Ballungszentren leben werden. Die damit verbundenen
Herausforderungen vom Bürgerservice über die Versorgungs- und
Entsorgungswirtschaft bis hin zum Verkehrsmanagement werden nur in Smart Cities
zu bewältigen sein, ist die Staatengemeinschaft überzeugt.
"Wir schlagen die Brücke von dieser globalen Vision hin zur konkreten Umsetzung
in den Kommunen vor Ort", erklärt Dr. Daniel Trauth das Unternehmensziel von
dataMatters. Hierzu hat das RWTH-Startup eigens das Smart-Cities-Betriebssystem
urbanOS entwickelt, das schon 5.400 Postleitzahlgebiete in Deutschland erreicht.
In mehr als zwei Dutzend Kommunen sorgt urbanOS bereits vor Ort für die
Optimierung, die Kostenreduzierung und die Absenkung der Umweltbelastung. Das
Spektrum erstreckt sich von der Abfallentsorgung über den Hochwasserschutz und
den ÖPNV bis hin zur Stärkung des lokalen Einzelhandels. Eine Reihe dieser
Kommunen werden ihre Lösungen am 22. September online präsentieren.
Pragmatische Umsetzung ohne große Kosten
Der Einstieg in eine Smart City ist für Kommunen niederschwellig, betont
dataMatters. Die Kölner kümmern sich um alles, von der Beratung,
Konzepterstellung und Einholung aller erforderlichen Genehmigungen über die
Montage der notwendigen Ausrüstung im Ort und die erforderliche Software
inklusive KI-System (Künstliche Intelligenz) bis hin zu den sogenannten
"Informations-Cockpits" für die kommunalen Entscheidungsträger. Diese können
dann am Smartphone oder PC-Bildschirm in Echtzeit verfolgen, was in ihrer Stadt
los ist (zum Beispiel ÖPNV-Auslastung, Passantenfrequenz in der Fußgängerzone
